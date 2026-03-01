Eksplozivna potrošnja energije zbog AI može neočekivano da ojača prirodni gas

Umjetna inteligencija (AI) se često posmatra kao katalizator za elektrifikaciju, a time i za dekarbonizaciju. Ipak, jedan od njenih najbržih efekata mogao bi da bude suprotan od onoga što mnogi pretpostavljaju. Brza izgradnja AI infrastrukture povećava potražnju za pouzdanim izvorima energije. Ta realnost može da osnaži ulogu prirodnog gasa i drugih raspoloživih izvora energije u narednim godinama.

Investitori fokusirani na poluprovodnike i vrednovanje softvera možda previđaju ključna ograničenja. AI funkcioniše na električnu energiju, a električne mreže rade unutar fizičkih i ekonomskih granica.

AI pokreće novi talas potražnje za električnom energijom

Energetski sektor je veći dio prošle decenije provodio boreći se sa sporim rastom potrošnje. To se sada mijenja, na način koji podsjeća na nagli rast potražnje za naftom i, posljedično, njene cijene početkom 2000-ih.

Treniranje velikih jezičkih modela i upravljanje naprednim AI sistemima zahtijeva ogromne računarske resurse. Hiperskalarni data-centri se brzo šire, a programeri traže interkonekcije u gigavatnom opsegu od elektroprivreda. U nekoliko regiona prognoze potrošnje električne energije su revidirane naviše nakon godina stagnacije.

Ova promjena je značajna jer AI radni zadaci stvaraju kontinuiranu i veliku potražnju, a ne povremenu upotrebu. Data-centri ne mogu jednostavno da se isključe kada ponuda električne energije postane ograničena. Pouzdanost postaje ključna.

Zahtjevi za pouzdanošću mijenjaju miks proizvodnje energije

Kapacitet vjetra i solarne energije se i dalje širi, ali sama intermitentna (povremena) proizvodnja ne može da zadovolji stabilne potrebe AI infrastrukture bez značajnog skladištenja ili rezervne proizvodnje.

Baterijsko skladištenje se poboljšava, ali dugoročno skladištenje ostaje skupo u velikom obimu. Nuklearni projekti se suočavaju sa dugim rokovima razvoja i složenim procedurama dobijanja dozvola. Proširenje prenosa električne energije takođe zaostaje za rastom potrošnje u mnogim regionima.

Ova ograničenja čine raspoložive izvore energije kritičnim. Elektrane na prirodni gas mogu brzo da povećaju proizvodnju, rade kontinuirano i mogu se brže postaviti od mnogih alternativa. Kao rezultat, gasna proizvodnja se sve više posmatra kao praktično rješenje za podršku rastu potrošnje izazvane AI.

Ovo ne umanjuje ulogu obnovljivih izvora. U mnogim tržištima, novi obnovljivi kapaciteti se kombinuju sa proizvodnjom gasa kako bi se održala stabilnost mreže. Ključna poenta je da elektrifikacija vođena AI vjerovatno povećava upotrebu fosilnih goriva u kratkom roku.

Prirodni gas može da bude veliki dobitnik AI buma

Više faktora podržava prirodni gas kao pobjednika na kratak rok:

• Rokovi izgradnje favorizuju gasnu proizvodnju kada potražnja brzo raste.

• Postojeća infrastruktura gasovoda smanjuje barijere za širenje.

• Za operatore data-centara pouzdanost često nadmašuje ideološke preferencije. Zastoj je jednostavno preskup.

Elektroprivrede takođe preispituju planove resursa kako prognoze potrošnje rastu. Ova promjena može podstaći veća ulaganja u prenos, modernizaciju mreže i fleksibilne proizvodne kapacitete.

Priča o dekarbonizaciji je složena

Česta naracija je da AI ubrzava prelazak sa fosilnih goriva jer povećava elektrifikaciju. Realnost je složenija.

Ako potražnja za električnom energijom nadmaši izgradnju nisko-karbonskog kapaciteta, proizvodnja iz fosilnih izvora može i dalje rasti u apsolutnom iznosu – čak i kada obnovljivi izvori povećavaju svoj tržišni udio. Ukupne emisije bi mogle rasti, ali intenzitet ugljen-dioksida u energetskom sistemu može se smanjivati jer čistiji izvori čine veći dio ponude.

Na kraju, energetski sistemi se razvijaju na osnovu inženjeringa i ekonomije, a ne samo političkih ciljeva ili tržišnih narativa.

Šta investitori možda propuštaju

AI se često posmatra kao tehnološka priča, ali je podjednako i priča o infrastrukturi.

Rastuća potrošnja električne energije može koristiti elektroprivredama koje ulažu u prenos i kapacitete proizvodnje. Proizvođači prirodnog gasa i kompanije srednjeg lanca mogu vidjeti strukturnu podršku potražnji usljed povećane potrošnje u energetskom sektoru. Dobavljači opreme povezane sa pouzdanošću mreže i gasnim turbinama takođe mogu profitirati od ovog pomaka.

Na duži rok, napredak u nuklearnoj energiji, skladištenju ili efikasnosti može promijeniti ovaj pravac. Za sada, neposredni odgovor na nagli porast potrošnje električne energije vjerovatno će zavisiti od tehnologija koje se mogu brzo i pouzdano primijeniti.

Umjetna inteligencija može duboko oblikovati ekonomiju. Jedna od najmanje cijenjenih posljedica je da može produžiti relevantnost prirodnog gasa dok svijet gradi energetski “kostur” potreban za napajanje naredne generacije računarskih sistema.

Robert Rapier, saradnik Forbesa

