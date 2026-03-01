Koliko svjetske nafte dolazi iz zemalja pogođenih sukobom na Bliskom istoku

Među zemljama pogođenim sukobom na Bliskom istoku, Iran je najveći proizvođač nafte.

Nakon američko-izraelskih napada na Iran u subotu, iranske snage su izvele nekoliko uzvratnih udara. Izrael je bio meta nekoliko talasa raketnih i napada dronovima, a napadnute su i američka flota i vojne baze u Bahreinu. Iran tvrdi da je uspješno bombardovao i američke baze u kurdskoj regiji Iraka. Eksplozije su se čule i u Dubaiju i Dohi, a napadi su prijavljeni i iz Kuvajta i Omana.

Ako sukob eskalira, analitičari kažu da bi Iran mogao napasti i energetsku infrastrukturu susjednih zemalja, što bi moglo dovesti do značajnog povećanja cijena nafte i izazvati globalni ekonomski šok.

Prema godišnjem statističkom istraživanju BP Energy Institutea, Iran je najveći proizvođač nafte među zemljama pogođenim sukobom. U 2024. godini proizvodio je više od pet miliona barela sirove nafte dnevno, što predstavlja 5,2% udjela u globalnoj proizvodnji nafte. To ga čini petim najvećim proizvođačem nafte na svijetu.

Podaci o tome koliko nafte proizvode pojedine zemlje pogođene sukobom prikupljeni su u donjoj tabeli.

Iran je također odlučio zatvoriti Hormuški moreuz , ključnu rutu za globalnu trgovinu naftom i plinom. Iranski Revolucionarni gardijski korpus saopćio je u subotu da je Hormuški moreuz opasan zbog napada i počeo izdavati upozorenja brodovima da ne prolaze kroz njega. Podaci o praćenju brodova s ​​platforme MarineTraffic pokazuju da je promet kroz moreuz opao za oko 70 posto.

Koji su najveći proizvođači nafte?

Globalna proizvodnja nafte dostigla je oko 97 miliona barela dnevno u 2024. godini. Najveći proizvođač nafte na svijetu su Sjedinjene Američke Države, koje su u 2024. godini proizvodile u prosjeku 20,1 milion barela sirove nafte dnevno, što je dobra petina globalne proizvodnje.

Slijede ih Saudijska Arabija, koja je proizvodila 10,9 miliona barela dnevno i doprinosila udjelom od 11,2%, a odmah iza njih Ruska Federacija sa 10,8 miliona barela dnevno (11,1% udjela), prema izvještaju BP Energy Instituta.

Autorica: Kaja Stepančič

