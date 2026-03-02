Top 10 najbogatijih ljudi u svijetu u martu – Musk povećao bogatstvo za 64 milijarde

Nakon burnog januara, poredak među 10 najbogatijih ljudi na svijetu prošlog mjeseca uglavnom je ostao isti. Samo su dvije osobe zamijenile mjesta: Warren Buffett popeo se na 9. poziciju, dok je suosnivač Zare Amancio Ortega skliznuo na 10. mjesto. Obojica su bili među samo četvoricom od 10 najbogatijih koji su u februaru uvećali svoje bogatstvo.

Daleko najveći dobitnik bio je Elon Musk, koji je tokom prethodnog mjeseca uvećao svoje bogatstvo za 64 milijarde dolara (i za više od 100 milijardi dolara od početka godine) i postavio još jedan novi rekord po vrijednosti imovine. U oktobru je postao prva osoba ikada čija je vrijednost dostigla 500 milijardi dolara. U decembru je prešao i granicu od 600 milijardi i od 700 milijardi dolara. U februaru je njegova neto vrijednost prvi put u istoriji premašila 800 milijardi dolara. Procjenjivalo se da je vrijedio 839 milijardi dolara 1. marta u 00.00 po istočnom vremenu. Musk je povećao svoju prednost od više od pola milijarde dolara u odnosu na drugoplasiranog, suosnivača Googlea Larryja Pagea, koji je izgubio 20 milijardi dolara i sada vrijedi procijenjenih 257 milijardi dolara.

Mnogi sada odbrojavaju sedmice ili dane do trenutka kada će Musk postati prva osoba na planeti koja će ikada vrijedjeti bilion dolara. Iako su tržišta nepredvidiva, jedan veliki događaj koji će utjecati na njegovo bogatstvo jeste očekivani izlazak SpaceX-a na berzu (IPO) kasnije ove godine.

Page, drugi najbogatiji čovjek u svijetu četvrti mjesec zaredom, bio je jedan od pet američkih tehnoloških tajkuna u top 10 koji su u februaru izgubili 20 milijardi dolara ili više, pošto su dionice Alphabeta, Amazona, Mete i Oraclea sve pale. Jeff Bezos bio je najveći gubitnik mjeseca: akcije Amazona pale su 12%, što mu je umanjilo neto vrijednost za 26 milijardi dolara, na procijenjenih 224 milijarde dolara.

Forbes prati svjetske milijardere od 1987. godine. U aprilu 2025. godine, za našu godišnju listu pronašli smo ih 3.028.

Deset najbogatijih ljudi u svijeti 1. marta 2026. zajedno vrijede 2,6 biliona dolara, otprilike isto kao prošlog mjeseca. Cijene dionica redovno osciliraju, pa se ove neto vrijednosti obično mijenjaju na dnevnom nivou. Forbes te dnevne promjene prati na našoj listi milijardera u realnom vremenu (Real Time list).

Osnivač Amazona Jeff Bezos, Elon Musk i Ivanka Trump prisustvuju večeri koju je priredio američki predsjednik Donald Trump u Nacionalnom muzeju građevina u Washingtonu, 19. januara 2025., Foto. REUTERS/Carlos Barria/Fotografija iz arhive

Ključne činjenice

Elon Musk – najbogatija je osoba u svijetu, titulu koju drži od maja 2024.

Larry Page – pretekao je Larryja Ellisona i postao druga najbogatija osoba u svijetu u novembru.

Bill Gates – ispao je iz top 10 najbogatijih u oktobru 2024., nakon što je Forbes došao do novih informacija koje su dovele do značajnog smanjenja njegove imovine.

Osam od deset najbogatijih ljudi u svijetu su Amerikanci. Dva koja nisu državljani SAD-a su Francuz Bernard Arnault i Španac Amancio Ortega.

Svi iz prvih 10 najbogatijih 1. marta su muškarci. Svaki od njih vrijedi 148 milijardi dolara ili više, u odnosu na 142 milijarde dolara prošlog mjeseca.

LIsta najbogatijih ljudi 1. marta

Bogatstvo Izvor Elon Musk 839 milijardi dolara Tesla, SpaceX, xAI Larry Page 257 milijardi dolara Google Sergey Brin 237 milijardi dolara Google Jeff Bezos 224 milijarde dolara Amazon Mark Zuckerberg 222 milijarde dolara Meta (Facebook) Larry Ellison 191 milijarda dolara Oracle Bernard Arnault 171 milijarda dolara LVMH Jensen Huang 154 milijarde dolara Nvidia Warren Buffett 149 milijardi dolara Berkshire Hathaway Amancio Ortega 148 milijarde dolara Zara

Ko je najbogatija žena u svijetu?

Najbogatija žena na planeti je Alice Walton, kćerka osnivača Walmarta Sama Waltona. Na dan 1. marta 2026., njeno bogatstvo procjenjuje se na 134 milijarde dolara i ona je 14. najbogatija osoba u svijetu, što je napredak u odnosu na 15. mjesto prošlog mjeseca.

Njeno bogatstvo potiče od vlasničkog udjela u maloprodajnom gigantu Walmartu, koji je naslijedila od pokojnog oca. Njena braća Rob, Jim i John; preminuo 2005., također su naslijedili udjele u Walmartu od oca. Johnova udovica Christy Walton i njihov sin Lukas Walton naslijedili su Johnove dionice, a oboje se nalaze na Forbesovoj listi milijardera.

