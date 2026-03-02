Kako dronovi pomažu spašavanju kitova i rijetkih morskih životinja

Dronovi pomažu američkim naučnicima da postavljaju telemetrijske uređaje sa usisnim čašicama na morske sisare kako bi unaprijedili operacije spašavanja i istraživanja.

Naučnici iz Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA) u okviru svoje ribarske jedinice koriste privremene telemetrijske uređaje koje sigurno spuštaju iz zraka na leđa kitova.

Dron nosi oznaku sa usisnom čašicom kako bi označio kita grbavca. Foto/NOAA/Ed Lyman

Kitovi predstavljaju izazov zbog svoje veličine, ali i zbog poteškoća pri hvatanju i puštanju.

„Nije moguće označiti svakog kita, a telemetrijski uređaji nisu trajni. Ali podaci koje prikupimo čak i od jedne životinje pomažu nam da bolje razumijemo i sačuvamo populacije kitova“, navodi se u opisu NOAA programa. „Elektronske oznake postavljamo pojedinačnim kitovima kako bismo sigurno i na daljinu prikupljali vrijedne podatke. Telemetrija morskih životinja omogućava nam praćenje kretanja i ponašanja označenog kita tokom vremena. Takođe nam daje informacije o tome kako kitovi koriste svoja oceanska staništa.“

Visokotehnološke oznake za kitove

Naučnici NOAA koriste dronove da spuste oznake sa usisnim čašicama blizu leđne peraje kita dok pliva. Kada se oznake pričvrste pomoću usisnih čašica, kitovi nastavljaju svoje prirodno ponašanje bez ometanja, navodi NOAA.

Oznake sa usisnim čašicama, veličine mobilnog telefona ili male školske knjige, su privremene i pružaju informacije o ponašanju i kretanju kitova. Kasnije se odvajaju radi povrata.

„Mnoge oznake ostaju na kitu nekoliko sati ili dana, dok neke mogu trajati mjesecima, pa čak i godinu ili više. Trenutna tehnologija baterija i dizajn oznaka sprječavaju nas da pratimo kitove duže vremenske periode“, kaže NOAA.

Oznake sa usisnom čašicom korištene za proučavanje kitova Ricea. Foto/NOAA Fisheries/Meaghan Emory/Forbes



Oznake sadrže senzore koji bilježe i pohranjuju informacije, poput aktivnosti ronjenja kitova, GPS lokacija i brzina plivanja. Drugi podaci koji se mogu dobiti uključuju temperaturu i slanost vode. Oznake mogu čak snimati zvuk i video.

Snimci ekrana iz NOAA videa koji prikazuju dron kako spušta telemetrijsku oznaku na kita. Foto/National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries/Forbes

Kitovi koji se suočavaju s izumiranjem

Vrste kitova koje su označene pomoću dronova su ugroženi sjevernoatlantski “desni” kitovi, kitovi grbavci i kitovi Ricea.

Status ugroženosti sjevernoatlantskih pravih kitova. Foto/National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries/Forbes

Prijetnje za kitove uglavnom uključuju zaplitanje u ribarsku opremu, sudare s plovilima, izlijevanje nafte, otpad u okeanu, akvakulturu, buku u oceanu i degradaciju staništa.

Grafikon koji prikazuje da je 170 sjevernoatlantskih kitova umrlo u okviru „neobičnog događaja smrtnosti“ od 2017. do 12. februara 2026. Foto/National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries/Forbes

U slučaju da se kitovi zapletu, oznake mogu upozoriti timove hitne pomoći kako bi mogli pružiti asistenciju.

Tehnologija dronova i telemetrije pomaže kitu Ricea, koji se suočava s izumiranjem, a preostalo ih je manje od 100. Foto/National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries/Forbes

NOAA koristi telemetriju i za druge morske životinje

Istraživači koriste telemetriju i za prikupljanje podataka o drugim morskim vrstama, poput rakova, riba, delfina, foka, ajkula, morskih lavova, manta raža i morskih kornjača.

Odrasla ženka zelene kornjače u zalivu San Diego opremljena GPS satelitskom oznakom.

Foto/OAA Fisheries/JA Seminoff/Forbes

Noel Fletcher, Forbes