S druge strane nafte: Kako bi zatvaranje Hormuškog moreuza moglo ugroziti globalnu proizvodnju hrane

Nakon američkih i izraelskih napada na iransku vojnu infrastrukturu, finansijska štampa se refleksno fokusirala na naftu. Tankerski saobraćaj, Brent sirova nafta i rizik od trocifrenih cijena dominiraju diskusijom.

Ali nafta nije jedina roba koja predstavlja ozbiljan dugoročni rizik.

Još jedna duboka ranjivost proteže se kroz prirodni gas, a odatle i do azotnih đubriva (gnojiva). Ako bi komercijalna plovidba kroz Hormuški moreuz bila značajno ograničena, utjecaj bi se proširio izvan tržišta goriva. Dosegao bi direktno globalnu proizvodnju hrane.

To je zato što regija Perzijskog zaljeva nije samo glavni izvoznik energije. Ona je i jedan od najvažnijih svjetskih dobavljača azotnih đubriva, temelja savremenih poljoprivrednih prinosa.

Energija koja stoji iza prehrambenog sistema

Azotna đubriva počinju od prirodnog gasa. Kroz Haber-Boschov proces, metan se pretvara u amonijak, koji se zatim prerađuje u ureu i druge azotne proizvode. U praktičnom smislu, azotno đubrivo je prirodni gas pretvoren u hranu za biljke.

Otprilike polovina globalne proizvodnje hrane zavisi od sintetičkog azota. Bez njega bi prinosi usjeva naglo opali.

Globalno se svake godine potroši oko 180 miliona metričkih tona azotnih gnojiva (mjereno u nutrijentima). Od toga se otprilike 55 do 60 miliona metričkih tona uree godišnje preveze kroz međunarodnu pomorsku trgovinu. Bliski istok čini otprilike 40% do 50% te trgovane količine .

I gotovo sav taj izvoz mora proći kroz Hormuški moreuz.

Drugim riječima, gotovo četvrtina globalno trgovane količine azotnih đubriva, i značajan udio ukupne svjetske proizvodnje azota, prolazi kroz to jedno pomorsko usko grlo koje je sada ugroženo ratom.

Nafta je možda arterija globalne ekonomije, ali azotna gnojiva su ključna za globalni lanac ishrane.

Visoko koncentrirana izvozna baza

Obim proizvodnje grupirane iza Hormuza je značajan:

Katar godišnje izvozi otprilike 5,5 do 6 miliona metričkih tona uree i amonijaka iz svog kompleksa QAFCO.

Iran izvozi oko 5 miliona metričkih tona uree godišnje, što predstavlja otprilike 10% globalne trgovine.

Saudijska Arabija doprinosi otprilike 4 do 5 miliona metričkih tona godišnje putem SABIC-a i srodnih proizvođača.

Oman i UAE zajedno dodaju nekoliko miliona metričkih tona.

Zajedno, više od 15 miliona metričkih tona godišnjeg izvoznog kapaciteta nalazi se unutar Zaljeva. Ako proširite objektiv i uključite amonijak i srodne azotne proizvode, izloženost dodatno raste.

Za razliku od nafte, tržišta đubriva nemaju značajan strateški zaštitni mehanizam. Sjedinjene Američke Države održavaju strateške naftne rezerve (Strategic Petroleum Reserve) sa stotinama miliona barela sirove nafte. Ne postoje ekvivalentne zalihe azotnih đubriva spremna da ublaži dugotrajan poremećaj.

Trgovina gnojivima uglavnom funkcioniše po principu “tačno na vrijeme”. Sezonski skokovi potražnje usklađeni su s ciklusima sadnje, a zalihe nisu formirane da bi apsorbovale velike geopolitičke šokove.

Zašto pravovremenost povećava rizik

Poljoprivredom upravljaju biologija i vremenske prilike.

Na sjevernoj hemisferi, nabavka gnojiva se ubrzava prije proljetne sjetve. Ako se isporuke odgode tokom tog perioda, poljoprivrednici se suočavaju s teškim izborima: smanjiti doze azota, promijeniti usjeve ili prihvatiti veće troškove.

Manja primjena azota uglavnom dovodi do nižih prinosa. Čak i umjerena smanjenja stopa primjene mogu smanjiti proizvodnju kukuruza, pšenice i riže – osnovnih namirnica koje osiguravaju globalnu opskrbu kalorijama.

Svijet je svjedočio ovoj dinamici 2022. godine nakon ruske invazije na Ukrajinu. Cijene gnojiva su naglo porasle , a poljoprivrednici u nekoliko regija su kao odgovor smanjili upotrebu. Prinosi su se u nekim područjima pokazali otpornim, ali je ova epizoda naglasila koliko su prehrambeni sistemi osjetljivi na dostupnost i cijene gnojiva.

Zamjena godišnjeg izvoznog kapaciteta od 10 do 20 miliona metričkih tona iz Meksičkog zaljeva ne bi bila jednostavna. Za izdavanje dozvola i izgradnju novih postrojenja za amonijak potrebne su godine. Postojeća postrojenja izvan regije obično rade blizu svojih kapaciteta. Povećana opskrba ne može se jednostavno uključiti usred sezone sadnje.

Globalna izloženost je duboka

Ovisnost o dušiku iz Meksičkog zaljeva je široko rasprostranjena.

Indija uveliko zavisi od uvoznog LNG-a – većinom iz Katara za podsticanje domaće proizvodnje uree. Ako dođe do prekida protoka plina, indijska proizvodnja gnojiva bi se smanjila baš kada se približe ciklusi sadnje.

Brazil, jedan od najvećih svjetskih izvoznika poljoprivrednih proizvoda, uvozi značajne količine uree s Bliskog istoka. Proizvodnja soje i kukuruza u regijama poput Mato Grossa ovisi o stalnim isporukama gnojiva. Svaki trajni poremećaj brzo bi zategnuo globalni bilans žitarica.

Sjedinjene Američke Države su glavni proizvođač gnojiva, ali nisu izolirane. Značajan dio uvoza uree iz SAD-a prolazi kroz Hormuz. Domaći proizvođači ne mogu brzo dodati milione metričkih tona nove ponude kako bi zamijenili poremećeni uvoz.

Ovo nije problem regionalnog snabdijevanja. To je strukturna ranjivost ugrađena u globalni poljoprivredni sistem.

Zanemareni prenosni kanal

Nagli porasti cijena nafte su trenutni i vidljivi. Cijene benzina se prilagođavaju u realnom vremenu, a finansijska tržišta reaguju u roku od nekoliko minuta.

Poremećaji u opskrbi gnojivima odvijaju se sporije, ali potencijalno s većim posljedicama. Smanjena dostupnost azota danas može dovesti do nižih prinosa mjesecima kasnije. To se na kraju manifestira u smanjenim zalihama, višim troškovima stočne hrane i povećanim cijenama hrane.

Moderna poljoprivreda je u osnovi sistem konverzije energije: prirodni gas postaje amonijak; amonijak postaje azotno gnojivo; gnojivo postaje kalorije.

Ako se Hormuški moreuz suoči s trajnim poremećajima, najvažnija cijena koju treba pratiti možda neće biti Brent sirova nafta. Moguće je da će to biti referentne cijene uree i izvozni tokovi amonijaka.

Energetska sigurnost i sigurnost hrane su isprepletene. Kada jedna trgovačka tačka obavlja veliki dio trgovine naftom i azotnim đubrivom, implikacije se protežu daleko izvan tržišta goriva.

Naslovi bi se mogli fokusirati na tankere i cijene sirove nafte. Trajnija priča mogla bi se odvijati u oblasti opskrbe hranom.

Robert Rapier, saradnik Forbesa