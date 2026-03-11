Forbes Magazin (VIDEO): Rezerve nafte i inflacija – kakve posljedice globalni sukobi mogu imati za BiH

U novoj emisiji Forbes Magazin analiziramo kako rat na Bliskom istoku može utjecati na male i na uvoz orjentirane ekonomije kao što je BiH. Otvara se pitanje ulazi li svijet u novu fazu energetskog i inflatornog pritiska, kao i koliko su države regiona spremne suočiti se s takvim scenarijem. O mogućim ekonomskim implikacijama za Forbes Magazin govori prof. dr. Bahrija Umihanić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Damir Kreso, predsjednik Uprave Terminala Federacije Bosne i Hercegovine pojašnjava za koji period BiH ima dovoljno rezervi nafte, te kako funkcionišu četiri kopnena terminala u našoj zemlji.

Kompletnu emisiju pogledajte na ovom linku