Biolog pojašnjava – evo zašto su neki ljudi „magneti za komarce“

Ako ste ikada pomislili da privlačite komarce poput moljaca prema plamenu, puno više nego drugi ljudi, velike su šanse da niste ludi ili jednostavno nesretni. Zapravo, postoji obilje naučnih istraživanja objavljenih u recenziranim časopisima koja sugeriraju da neki ljudi zaista jesu „magneti za komarce“.

Krivac leži u kombinaciji sastava kože, hemije mirisa, pa čak i malih mikroorganizama koji žive na našoj koži. Ali, za razliku od starih narodnih priča o „slatkoj krvi“ ili dijeti s grejpfrutom, ovi nalazi proizlaze iz laboratorijskih dokaza, kontrolisanih testova i hemijskih analiza. Evo kako ova istraživanja počinju otkrivati zašto komarci ugrizu neke ljude, a druge ignorišu.

Komarci love pomoću mirisa

Ženke komaraca, jedine koje ujedaju, ne biraju žrtvu nasumično. One koriste niz senzornh signala kako bi locirale domaćina, na osnovu:

Oblaka ugljičnog dioksida iz daha, koji signaliziraju prisustvo živog bića

Tjelesne topline i vizuelnog kontrasta

I, možda najvažnije, tjelesnog mirisa, koji se sastoji od kompleksne mješavine hlapljivih hemikalija koje se razlikuju od osobe do osobe

Ideja da se komarci prvenstveno oslanjaju na miris postoji decenijama. Međutim, revolucionarna studija iz 2022. godine, objavljena u časopisu Cell, konačno je povezala ovaj olfaktorni izbor sa specifičnim hemijskim potpisima u mirisu ljudske kože.

U studiji su istraživači identifikovali grupe ljudi koje su dosljedno bile privlačnije komarcima koji prenose žutu groznicu (Aedes aegypti). Najznačajnije, ove razlike nisu bile nasumične niti nestabilne, već su ostale relativno konzistentne mjesecima, pa čak i godinama.

Ključni nalaz: karboksilne kiseline

Glavni zaključak iz studije u Cell-u je da su učesnici koji su najprivlačniji komarcima lučili visoke nivoe karboksilnih kiselina na svojoj koži. To su organski molekuli koji nastaju kada kožni sebum razgrađuju mikrobi koji žive na koži.

U eksperimentu su učesnici nosili najlonske rukave na rukama nekoliko sati, što je omogućilo da se prirodni mirisi kože prenesu na tkaninu. Zatim su komarcima u laboratorijskom testu dali izbor između dva rukava.

Brzo je postalo jasno da mali broj ljudi privlači mnogo više komaraca nego drugi — u jednom slučaju čak više od 100 puta. Istraživači su primijetili da su najprivlačniji uzorci kože imali značajno više karboksilnih kiselina.

Štaviše, čak i komarci s određenim olfaktornim deficitima mogli su razlikovati ljude s visokim i niskim nivoima karboksilnih kiselina, što sugerira da same kiseline predstavljaju snažan signal za izbor domaćina.

Šta određuje mirisni potpis koji komarci prate

Nivo karboksilnih kiselina kod pojedinca nije nasumičan. On proizlazi iz kombinacije genetike, mikrobioma kože i hemije tijela, čineći ga jedinstvenim za svaku osobu. Konkretno:

Vaš DNK određuje osnovu ulja koja vaša koža izlučuje

Kožni mikrobi se hrane tim uljima, stvarajući mirisne spojeve

Ti spojevi, a ne sam znoj, najviše privlače komarce

Važno je napomenuti da ovaj mirisni profil ne nestaje s vremenom. Studija Cell-a pokazala je da privlačnost osobe komarcima ostaje stabilna, čak i kada promijeni ishranu, sapun ili svakodnevne navike.

Foto/Pexels

Međutim, iako karboksilne kiseline igraju ključnu ulogu, one nisu jedini faktor. Druga istraživanja sugeriraju da i sljedeći elementi mogu utjecati na izbor komarca:

Ugljični dioksid i tjelesna toplina: Komarci slijede CO₂ do opšte lokacije, a zatim koriste mirisne signale da odaberu specifičnog domaćina. Toplija tijela mogu biti privlačnija.

Komarci slijede CO₂ do opšte lokacije, a zatim koriste mirisne signale da odaberu specifičnog domaćina. Toplija tijela mogu biti privlačnija. Krvna grupa: Neka epidemiološka istraživanja sugeriraju blagu preferenciju za određene krvne grupe (npr. O), ali dokazi su mješoviti.

Neka epidemiološka istraživanja sugeriraju blagu preferenciju za određene krvne grupe (npr. O), ali dokazi su mješoviti. Raznolikost mikrobioma kože: Starija istraživanja povezuju obilje i raznolikost bakterija na koži s privlačnošću komarcima.

Starija istraživanja povezuju obilje i raznolikost bakterija na koži s privlačnošću komarcima. Ponašanje i okolina: Faktori povezani s mirisom tijela (alkohol, intenzivna fizička aktivnost) mogu lagano povećati privlačnost, ali nisu toliko odlučujući kao karboksilne kiseline.

Da li su „magneti za komarce“ osuđeni da budu privlačni zauvijek

Kratak odgovor je: vjerovatno da — barem za sada. Glavna poruka studije Cell je da je privlačnost stabilna karakteristika hemije vašeg tjelesnog mirisa, koja se vjerojatno neće mijenjati s promjenama u ishrani ili sapunu.

Naravno, to ne znači da ćete biti nezaštićeni cijelo ljeto; postoje različiti načini da spriječite ubode. Ono što znači jeste da komarci prate stvarne, mjerljive mirisne signale, a ne nasumične impulse.

Smjer istraživanja komaraca

Razumijevanje zašto komarci preferiraju određene ljude je važno u medicini. Bolesti koje prenose komarci, poput denga groznice, Zike, žute groznice i malarije, godišnje ubiju više od milion ljudi; komarci se čak smatraju najopasnijim životinjama na planeti.

To čini istraživanja ključnim za razvoj boljih repelenta i preventivnih strategija. Trenutno istraživači rade na:

Dekodiranju specifičnih mirisnih receptora komaraca koji vežu privlačne spojeve

Promjeni mikrobioma kože kako bi se mijenjao mirisni profil

Dizajniranju nove generacije repelenta koji ciljaju direktno te mirisne receptore

Dakle, ako imate osjećaj da vas komarci „ciljaju“ dok drugi ostaju netaknuti, to nije samo u vašoj glavi. Vaša jedinstvena hemija kože, oblikovana karboksilnim kiselinama i mikroorganizmima, stvaran je faktor kojeg komarci koriste za odabir „žrtve“.

I dok ne možete preko noći prestati biti „magnet za komarce“, razumijevanje biologije iza toga prvi je korak ka boljoj zaštiti. Možda će jednog dana ovo znanje dovesti do učinkovitijih preventivnih metoda.

Scott Travers, Forbes