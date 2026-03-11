Klub od 100 milijardi dolara – 20 pojedinaca sa bogatstvom od 12 cifara, uključujući dvoje iz Evrope

Još jedna godina, još jedan rekord za najbogatije među najbogatijima na svijetu. Prema Forbesovoj listi svjetskih milijardera za 2026. godinu, sada na planeti živi 20 ljudi čije bogatstvo iznosi 100 milijardi dolara ili više. Ovo je povećanje u odnosu na 15 prošle godine, dok prije deset godina niko nije imao takvo bogatstvo.

Tih 20 članova ekskluzivnog Kluba od 100 milijardi dolara zajedno vrijedi 3,8 biliona dolara, što je za oko 1,4 biliona dolara više nego prošle godine. Iako čine samo 0,6 posto od ukupno 3.428 milijardera u svijetu, ova grupa sada drži čak 19 posto ukupnog bogatstva svih milijardera.

Na samom vrhu je Elon Musk, koji je tokom protekle godine nastavio obarati rekorde. U oktobru je postao prva osoba čije je bogatstvo premašilo 500 milijardi dolara, zatim je u decembru prešao prag od 600, pa čak i 700 milijardi dolara.

U februaru je njegovo bogatstvo skočilo preko 800 milijardi dolara nakon što je spojio svoju raketnu kompaniju SpaceX sa kompanijom za vještačku inteligenciju i društvene mreže xAI, u poslu koji je procijenio vrijednost spojene kompanije na 1,25 biliona dolara. Ako kompanija izađe na berzu kasnije ove godine, Musk bi mogao postati prvi milijarder na svijetu.

Takva prekretnica bila je nezamisliva do nedavno. Prvo izdanje liste svjetskih milijardera, objavljeno 1987. godine, imalo je samo dvije osobe s bogatstvom većim od 10 milijardi dolara. Bill Gates je nakratko postao stomilijarder tokom dot-com balona 1999. godine, ali je tek 2017. neko drugi dostigao takav nivo bogatstva – Jeff Bezos.

Foto/Elon Musk/Reuters

Osnivač Amazona je također prvi koji je probio granicu od 200 milijardi dolara 2020. godine, a danas čak pet milijardera ima bogatstvo veće od tog iznosa, u poređenju s tri prošle godine. Međutim, jedina osoba osim Muska čije je bogatstvo premašilo 300 milijardi dolara je Larry Ellison iz Oraclea, čija je neto vrijednost nakratko premašila 400 milijardi dolara u septembru, prije nego što je pala na 190 milijardi dolara u narednih šest mjeseci.

Ovaj nivo bogatstva je teško izgubiti: svi koji su prošle godine bili članovi Kluba od 100 milijardi dolara i dalje su na listi. Ove godine im se pridružilo pet novih imena: nasljednica L'Oreala Françoise Bettencourt Meyers, osnivač Binancea Changpeng Zhao, meksički telekomunikacijski magnat Carlos Slim Helú, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang i tehnološki poduzetnik Michael Dell.

Postoji i nekoliko milijardera koji su vrlo blizu pridruživanja ovom klubu, uključujući indijskog industrijalca Mukesha Ambanija, čije se bogatstvo procjenjuje na 99,7 milijardi dolara, kripto magnata Giancarla Devasinija iz Tethera, pionira digitalnog trgovanja Thomasa Peterffyja i nasljednicu Koch Industries Juliju Koch.

Evo kompletne liste najekskluzivnijih klubova na svijetu – Kluba vrijednog 100 milijardi dolara, rangiranih od “najmanje” do najbogatije osobe:

20. Françoise Bettencourt Meyers i porodica

Bogatstvo: 100 milijardi dolara (u odnosu na 18,4 milijarde dolara) | Izvor: L'Oréal | Nacionalnost: Francuska

Sedamdesetdvogodišnja unuka osnivača L'Oreala nakratko je 2024. godine postala prva žena na svijetu čije je bogatstvo premašilo 100 milijardi dolara. Godine 2025. povukla se iz upravnog odbora francuskog kozmetičkog giganta, čime je okončan njen 28-godišnji mandat. Od 2020. godine obavljala je funkciju potpredsjednice, koju je preuzeo njen sin Jean-Victor Meyers. Čini se da tranzicija nije uticala na poslovanje L'Oreala: kompanija je povećala prihode za četiri posto na 51 milijardu dolara u 2025. godini, zahvaljujući snažnoj prodaji na svoja dva najveća tržišta – SAD-u i Kini.

Foto/Jeff Bezos, Elon Musk i Ivanka Trump/Reuters

19. Bill Gates

Bogatstvo: 108 milijardi dolara | Izvor: Microsoft | Nacionalnost: SAD

Prošle godine, Gates je najavio važne planove vezane za filantropiju. U maju je potvrdio svoju namjeru da donira 99 posto svog bogatstva Fondaciji Gates i rekao da će organizacija potrošiti 200 milijardi dolara tokom naredne dvije decenije i “zatvoriti svoje poslovanje” do 2045. Gates i njegova bivša supruga Melinda French Gates, čije se bogatstvo procjenjuje na 30,3 milijarde dolara, prvobitno su planirali zatvoriti fondaciju 20 godina nakon njegove smrti. Melinda je napustila Fondaciju Gates 2024. godine i od Billa je dobila 12,5 milijardi dolara za vlastite filantropske projekte.

18. Michael Bloomberg

Bogatstvo: 109 milijardi dolara (porast od četiri milijarde) | Izvor: Bloomberg LP | Nacionalnost: SAD

Suosnivač giganta finansijskih informacija i medija Bloomberg LP donirao je više od 500 miliona dolara historijski crnačkim univerzitetima i fakultetima tokom 2025. godine, a dodatnih 10 miliona dolara namijenjeno je za osnivanje čarter škola u partnerstvu s tim institucijama. Prošlog novembra je također najavio ulaganje od 100 miliona dolara za smanjenje emisija metana. Uprkos tome što je 2025. godine donirao ukupno 4,3 milijarde dolara, Bloomberg je ove godine bogatiji za četiri milijarde.

17. Changpeng Zhao

Bogatstvo: 110 milijardi dolara (u odnosu na 47,1 milijardu dolara) | Izvor: kripto-mjenjačnica | Nacionalnost: Kanada

Bila je ovo veoma dobra godina za osnivača Binancea, najveće svjetske berze kriptovaluta. Prošlog marta, državna investiciona kompanija MGX iz Abu Dhabija investirala je dvije milijarde dolara u Binance. MGX je platio svoj udio u USD1, stablecoinu vezanom za američki dolar koji je izdala World Liberty Financial, kripto kompanija koju podržavaju porodice predsjednika Donalda Trumpa i njegovog specijalnog izaslanika, milijardera Stevea Witkoffa.

Zatim, u oktobru, Zhao je dobio pomilovanje od Trumpa, otprilike godinu dana nakon što je odslužio četveromjesečnu zatvorsku kaznu zbog neuspjeha u uspostavljanju efikasnog programa za borbu protiv pranja novca na Binanceu.

16. Carlos Slim Helú i porodica

Bogatstvo: 125 milijardi dolara (u odnosu na 42,5 milijardi dolara) | Izvor: telekomunikacije | Nacionalnost: Meksiko

Bogatstvo meksičkog telekomunikacijskog magnata poraslo je za više od 50 posto u protekloj godini, uglavnom zahvaljujući snažnom rastu cijene dionica América Móvil, najveće kompanije za mobilne telekomunikacije u Latinskoj Americi, u kojoj ima većinski udio.

Grupo Carso, veliki konglomerat u kojem Slim i njegova porodica posjeduju 76 posto dionica, također je sklopio nekoliko velikih poslova, uključujući ugovor vrijedan 2 milijarde dolara s meksičkom državnom naftnom kompanijom Pemex u septembru, kao i kupovinu meksičke imovine ruskog naftnog giganta Lukoila za 600 miliona dolara u januaru.

15. Steve Ballmer

Bogatstvo: 126 milijardi dolara (porast od osam milijardi) | Izvor: Microsoft | Nacionalnost: SAD

Bivši izvršni direktor Microsofta bogatiji je za osam milijardi dolara nego prošle godine, dijelom zahvaljujući snažnom rastu vrijednosti svog NBA tima, Los Angeles Clippersa. Ballmer je kupio klub 2014. godine za dvije milijarde dolara, što danas izgleda kao velika ponuda s obzirom na procijenjenu vrijednost od 7,5 milijardi dolara, što ga čini četvrtom najvrijednijom franšizom u ligi.

Ballmer je 2025. godine donirao oko 1,5 milijardi dolara, uključujući sredstva za pomoć djeci i porodicama pogođenim šumskim požarima u području Los Angelesa u januaru 2025. godine.

14. Alice Walton

Bogatstvo: 134 milijarde dolara (u odnosu na 33 milijarde dolara) | Izvor: Walmart | Nacionalnost: SAD

U julu je najbogatija žena na svijetu i nasljednica Walmarta otvorila kampus svog medicinskog fakulteta, Alice L. Walton School of Medicine, u Bentonvilleu, Arkansas. Neprofitni medicinski fakultet, koji je osnovala 2021. godine, također je primio svoju prvu generaciju od 48 studenata medicine, koji će započeti četverogodišnje studije koje kombiniraju tradicionalno medicinsko obrazovanje s umjetnošću i humanističkim naukama.

13. Michael Dell

Bogatstvo: 141 milijarda dolara (u odnosu na 43,3 milijarde dolara) | Izvor: Dell Technologies | Nacionalnost: SAD

Dell i njegova supruga Susan dospjeli su na naslovnice u decembru nakon što su obećali donirati 6,25 milijardi dolara za finansiranje novih investicijskih računa za oko 25 miliona djece u SAD-u. Program je osmišljen kao nadogradnja inicijative Trump Savings Accounts administracije Donalda Trumpa, koja predviđa otvaranje štednih računa s početnim iznosom od 1.000 dolara za djecu rođenu između 1. januara 2025. i 1. januara 2029. godine. Planirano je da se uplati početnih 250 dolara na račune za djecu do 10 godina koja su rođena prije tog roka, odnosno prije 1. januara 2025. godine.

12. Jim Walton i porodica

Bogatstvo: 143 milijarde dolara (u odnosu na 34 milijarde dolara) | Izvor: Walmart | Nacionalnost: SAD

11. Rob Walton i porodica

Bogatstvo: 146 milijardi dolara (porast od 36 milijardi dolara) | Izvor: Walmart | Nacionalnost: SAD

Dva brata, sinovi osnivača Walmarta, Sama Waltona (Sam Walton), koji je preminuo 1992. godine, povećali su svoje bogatstvo za više od 30 milijardi dolara u protekloj godini, dijelom zahvaljujući rastu dionica Walmarta od 30 posto. Robova investicija u NFL tim Denver Broncos također se pokazala vrlo uspješnom: vrijednost tima sada se procjenjuje na oko 6,6 milijardi dolara, neto od duga.

10. Amancio Ortega

Bogatstvo: 148 milijardi dolara (porast od 24 milijarde dolara) | Izvor: Zara | Nacionalnost: Španija

Osnivač Zare i najveći dioničar Inditexa, matične kompanije Zare sa sjedištem u Madridu i drugih brendova poput Massima Duttija i Pull & Beara, primio je najveću dividendu u svojoj karijeri 2025. godine, više od tri milijarde dolara prije oporezivanja. Ortega je dio tog novca uložio u širenje svog ogromnog carstva nekretnina, kupivši u septembru poslovni neboder Sabadell Financial Center u centru Miamija za 274 miliona dolara, a dva mjeseca kasnije i kultnu zgradu Canada Posta u Vancouveru za 860 miliona dolara.

9. Warren Buffett

Bogatstvo: 149 milijardi dolara (manje od pet milijardi) | Izvor: Berkshire Hathaway | Nacionalnost: SAD

“Prorok iz Omahe” odstupio je s mjesta izvršnog direktora Berkshire Hathawaya krajem 2025. godine, okončavši svoju legendarnu 60-godišnju eru na čelu konglomerata, te prepustio upravljanje Gregu Abelu, novom članu ovogodišnje liste svjetskih milijardera. U najnovijem izdanju svojih pisama dioničarima, Buffett, koji ostaje predsjednik odbora, oprostio se savjetom svojim brojnim obožavateljima: “Vrlo pažljivo birajte svoje uzore, a zatim ih oponašajte. Nikada nećete biti savršeni, ali uvijek možete biti bolji.”

8. Jensen Huang

Foto/Jensen Huang/Reuters

Bogatstvo: 154 milijarde dolara (u odnosu na 55,3 milijarde dolara) | Izvor: Poluprovodnici | Nacionalnost: SAD

Nvidia, proizvođač grafičkih čipova kojeg je Huang suosnovao 1993. godine, postala je prva kompanija vrijedna više od pet biliona dolara u oktobru, prije nego što je kasnije izgubila dio tih dobitaka. Dionice Nvidie porasle su za više od 40 posto tokom godine zahvaljujući dominantnoj poziciji kompanije u snabdijevanju čipovima za brzorastuću industriju umjetne inteligencije, što je Huanga katapultiralo među deset najbogatijih ljudi na svijetu. Nvidia je 2025. godinu obilježila od velikih investicija u kompanije koje razvijaju AI modele, 30 milijardi dolara u OpenAI i 10 milijardi dolara u Anthropic, do akvizicija, uključujući 20 milijardi dolara za Groq, i partnerstava s konkurentima, kao što je pet milijardi dolara u dionicama Intela (Intel).

7. Bernard Arnault i porodica

Bogatstvo: 171 milijarda dolara (smanjenje za sedam milijardi) | Izvor: LVMH | Nacionalnost: Francuska

Generalni direktor luksuznog konglomerata LVMH jedan je od samo tri člana Kluba od 100 milijardi dolara koji su osiromašili u protekloj godini, zajedno s Buffettom i Larryjem Ellisonom iz Oraclea. U godini koju su obilježili carinski ratovi Donalda Trumpa, prihodi LVMH-a pali su za pet posto na 94 milijarde dolara u 2025. godini, ali je kompanija pokrenula 10-godišnje partnerstvo s Formulom 1 i oporavila se u drugoj polovini godine zahvaljujući jačoj prodaji u SAD-u i Aziji. U januaru je Arnault primljen u Francusku akademiju moralnih i političkih nauka, čime je odato priznanje za njegov doprinos francuskom intelektualnom i građanskom životu.

6. Larry Ellison

Bogatstvo: 190 milijardi dolara (smanjenje za dvije milijarde) | Izvor: Oracle | Nacionalnost: SAD

Suosnivač Oraclea imao je vrlo turbulentnu godinu. U julu su on i njegov sin David završili spajanje Paramounta i Davidove kompanije Skydance Media. Tri mjeseca kasnije, Larry je zabilježio najveći jednodnevni porast bogatstva koji je Forbes ikada zabilježio, postavši bogatiji za skoro 100 milijardi dolara zahvaljujući snažnom rastu dionica Oraclea koji ga je gurnuo preko granice od 400 milijardi dolara.

Zatim su dionice Oraclea pale, prepolovivši gotovo polovinu njegovog bogatstva, a Warner Bros. je u decembru odbio ponudu za preuzimanje od Paramounta i umjesto toga odlučio se spojiti s Netflixom. U januaru su SAD i Kina finalizirale sporazum prema kojem su Oracle, investicijska firma Silver Lake i MGX sa sjedištem u Abu Dhabiju preuzeli američke operacije TikToka, pri čemu je Oracle stekao 15 posto udjela. Mjesec dana kasnije, Ellisonovi su konačno dobili bitku za Warner Bros., objavivši sporazum vrijedan 110 milijardi dolara koji bi im dao kontrolu nad jednim od najvećih medijskih carstava u zemlji.

5. Mark Zuckerberg

Bogatstvo: 222 milijarde dolara (porast od šest milijardi) | Izvor: Facebook | Nacionalnost: SAD

Suosnivač i izvršni direktor Mete nastavio je ulagati u umjetnu inteligenciju tokom 2025. godine, istovremeno pojačavajući kampanju za slobodu govora na Metinim platformama. U aprilu je kompanija zvanično ukinula provjeru činjenica trećih strana na Facebooku i Instagramu i prešla na sistem bilješki zajednice, sličan onome na platformi X Elona Muska, ranije poznatoj kao Twitter.

Foto/Mark Zuckerberg/Reuters

Zuckerbergova društvena mreža će 2025. godine potrošiti oko 70 milijardi dolara na servere, podatkovne centre i mrežnu infrastrukturu povezanu s umjetnom inteligencijom, a najavila je planove da potroši do 169 milijardi dolara u 2026. godini. U martu se Zuckerberg pridružio redovima milijardera koji bježe iz Kalifornije zbog predloženog poreza na bogatstvo u državi, potrošivši 170 miliona dolara za kupovinu kuće na ultra-ekskluzivnom ostrvu Indian Creek u Miamiju, poznatom kao Bunker milijardera, gdje među stanovnicima žive Jeff Bezos, Jared Kushner i Carl Icahn.

4. Jeff Bezos

Bogatstvo: 224 milijarde dolara (porast od devet milijardi) | Izvor: Amazon | Nacionalnost: SAD

Bezos se oženio svojom partnericom Lauren Sánchez u Veneciji prošlog jula na raskošnoj trodnevnoj ceremoniji, događaju koji je, prema procjenama, koštao oko 20 miliona dolara i imao je listu gostiju prepunu zvijezda, uključujući Billa Gatesa, Oprah Winfrey, Toma Bradyja i članove porodice Kardashian. Njegova svemirska kompanija Blue Origin također je izvela dva uspješna lansiranja rakete New Glenn 2025. godine, što je korak naprijed u njenim nastojanjima da sustigne SpaceX Elona Muska. Usred svih tih troškova, Bezos je u februaru smanjio broj zaposlenih u Washington Postu za oko 30 posto, ukidajući većinu sportskog i međunarodnog izvještavanja lista.

3. Sergej Brin

Bogatstvo: 237 milijardi dolara (u odnosu na 99 milijardi dolara) | Izvor: Google | Nacionalnost: SAD

2. Larry Page

Bogatstvo: 257 milijardi dolara (u odnosu na 113 milijardi dolara) | Izvor: Google | Nacionalnost: SAD

Suosnivači Googlea su gotovo udvostručili svoje bogatstvo u protekloj godini, dok su dionice Alphabeta, Googleove matične kompanije, porasle za 80 posto. U novembru je tehnološki gigant lansirao svoj najnoviji model umjetne inteligencije, Gemini 3, koji je obučen na vlastitim internim čipovima, a ne Nvidijinim, i nadmašio je OpenAI-jev ChatGPT po nekim ključnim pokazateljima. U decembru i januaru, Page je potrošio ukupno 174 miliona dolara na kupovinu dvije kuće na Floridi, nastojeći izbjeći predloženi porez na bogatstvo milijardera u Kaliforniji, koji bi ga mogao skupo koštati ako dođe do glasanja i bude odobren u novembru.

1. Elon Musk

Bogatstvo: 839 milijardi dolara (u odnosu na 497 milijardi dolara) | Izvor: Tesla, SpaceX | Nacionalnost: SAD

Dioničari Tesle su slavili kada je Musk u maju završio svoj 130-dnevni mandat na mjestu šefa Odjela za efikasnost vlade (DOGE) predsjednika Trumpa kako bi se ponovo posvetio proizvođaču električnih vozila. U novembru je Musk dobio historijski bonus paket koji bi mu mogao donijeti dodatnih trilion dolara u dionicama ako Tesla postigne određene poslovne ciljeve u narednih 10 godina.

Mjesec dana kasnije, Vrhovni sud Delawarea vratio je Muskove opcije na dionice Tesle, koje trenutno vrijede 115 milijardi dolara, a koje je niži sud poništio 2024. godine. Prošlog mjeseca, Musk je spojio svoju raketnu kompaniju SpaceX s kompanijom za vještačku inteligenciju xAI, koju je već spojio sa svojom društvenom mrežom X tokom 2025. godine, u sporazumu kojim je nova spojena kompanija procijenjena na 1,25 triliona dolara. Ovo je postavilo temelje za moguću inicijalnu javnu ponudu dionica kasnije ove godine i postavilo Muska na put da postane prvi milijarder na svijetu.

Giacomo Tognini, Forbes