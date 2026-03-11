Kinezi planiraju graditi izuzetno jeftine “jahte”, koštat će manje od automobila

Kineski milijarder Richard Liu, specijaliziran za e-trgovinu, izjavio je da želi graditi i prodavati luksuzne “jahte” po cijeni znatno nižoj od prosječnog automobila. To će ostvariti kroz svoj novi brend Sea Expandary, u koji je lično uložio gotovo 700 miliona dolara.



Brend je nedavno potpisao okvirni sporazum vrijedan pet milijardi juana (723 miliona dolara) sa dva grada u kineskoj primorskoj provinciji Guangdong za izgradnju sjedišta kompanije za novi brend. Uključujući proizvodne pogone, prodaju i postprodajne usluge.



Liu je novinarima rekao da želi učiniti jahte “dostupnim običnim zaposlenicima i svakodnevnim potrošačima” putem Sea Expandaryja. Naveo je da je cilj prodavati ekološki prihvatljiva plovila po cijeni od 100.000 juana, odnosno oko 14.469 dolara (12.400 eura).



Liu nije precizirao šta tačno podrazumijeva pod pojmom “jahta”. Taj se termin obično odnosi na plovila duža od 12 metara koja se odlikuju vrhunskom izradom po narudžbi i luksuznim sadržajima poput raskošnih kabina za spavanje i interijera dizajniranih po narudžbi.

Sada nema jahti ispod 500.000 dolara

Cilj da se cijena jahte odredi ispod 15.000 dolara značio bi da bi koštala manje od trećine prosječne cijene automobila u SAD-u (49.191 dolara u januaru, prema Kelly Blue Booku). I samo dio onoga što takva plovila obično koštaju. Čak i male jahte uglavnom koštaju najmanje 500.000 dolara.



Na američkom tržištu danas, za 15.000 dolara moglo bi se kupiti novi mali ribarski brod ili polovni rekreacijski brod dug oko šest metara.

Foto/Richard Liu/Reuters

Liu je rekao da će Sea Expandary imati svog izvršnog direktora. On neće lično nadgledati svakodnevno poslovanje kompanije.



Milijarder nije komentarisao kako će Sea Expandary uspjeti da svoje jahte učini tako pristupačnim ili koje će karakteristike plovila imati.

Njegova jahta košta 450 miliona

Procjenjuje se da je jahta kineskog milijardera, duga 130 metara, nazvana Alnanha, koštala 450 miliona dolara. Izgradio ju je njemački brodograditelj Lursen. Porinuta je ranije ove godine. Plovilo, poznato i kao “Deep Blue”, ima osam dizel motora. Navodno, godišnji troškovi njegovog održavanja iznose oko 45 miliona dolara.

Iako Kina čini više od polovine svjetske proizvodnje brodova, proizvodnja jahti u zemlji je vrlo mala. Kineski sektor proizvodnje jahti će 2024. godine ostvariti izvoz od oko 600 miliona dolara, prema South China Morning Postu. To je daleko iza etabliranih proizvođača jahti poput Italije, Holandije i Njemačke. Oni svake godine prodaju luksuzne jahte vrijedne više milijardi dolara.

Italija drži više od polovine svjetskog tržišta proizvodnje jahti. Uključujući velike kompanije poput Ferretti Group i Sanlorenzo. Zajedno, ovi proizvođači godišnje grade stotine plovila.

Bogatstvo – 5,5 milijardi

Liu, koji je poznat i pod svojim kineskim imenom Liu Qiangdong, ima procijenjeno bogatstvo od 5,5 milijardi dolara. On je među 800 najbogatijih ljudi na svijetu. Osnivač je JD.com-a, najvećeg kineskog trgovca po prihodima. Kompanija je izašla na berzu 2015. godine. Njena inicijalna javna ponuda na Nasdaqu prikupila je 1,8 milijardi dolara.



Godine 2020., kompanija je također kotirana na Hongkonškoj berzi. Iste godine, njena zdravstvena jedinica JD Health je izdvojena i zasebno kotirana u najvećoj hongkonškoj inicijalnoj javnoj ponudi 2020. godine. Logistički ogranak kompanije, JD Logistics, izašao je na berzu u Hong Kongu 2021. godine.

Mary Whitfield Roloffs, Forbes