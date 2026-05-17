Ograničena kolekcija satova izazvala nerede širom svijeta: Policija čuvala Swatch prodavnice

U saradnji sa švicarskim luksuznim proizvođačem satova Audemars Piguet, Swatch je lansirao ograničenu kolekciju satova Royal Pop. Kolekcija se u subotu ujutru prodavala u odabranim prodavnicama, što je izazvalo redove čekanja, ali na nekim mjestima i tuču kupaca.

Kako je za AFP ispričao jedan odd kupaca koji je od srijede kampirao ispred njujorške radnje, John McIntosh, na ulazu Swatchove radnje na Times Squareu bilo je guranja na sve strane.

U nekim gradovima prodavnice zatvorene

Satovi koštaju između 400 i 420 dolara, i nemali broj kupaca, izvijestili su mediji, nastojalo je doći do svog primjerka koji bi odmah završio u preprodaji po višoj cijeni.

Redovi ispred Swatchove prodavnice u Cannesu 16.maja

Osim u New Yorku, gužve su vladale i u evropskim gradovima. Prema izvještajima medija, u Milanu, odmah ujutro, nakon što je prodavnica otvorena izbila je tuča, da bi nezadovoljstvo kupaca poraslo kada im je saopćeno da je kolekcija rasprodana. U Düsseldorfu je policija morala reagovati kako bi održala red, da bi kasnije kompanija objavila kako će u ovom njemačkom gradu kao i Kölnu, njihova radnja iz bezbjedonosnih razloga ostati zatvorena. Isti korak poduzet je i Velikoj Britaniji, gdje su Swatchove prodavnice zatvorene u Londonu, Liverpoolu, Manchesteru…

Dizajn i mehanizam sata

„Kako bismo osigurali sigurnost naših kupaca i našeg osoblja u Swatch prodavnicama, ljubazno vas molimo da ne žurite u naše prodavnice u velikom broju kako biste nabavili ovaj proizvod. Kraljevska pop kolekcija ostat će dostupna nekoliko mjeseci.

U nekim zemljama/regijama, redovi čekanja veći od 50 ljudi ne mogu biti prihvaćeni, a prodaja će možda morati biti pauzirana“, objavila je kompanija Swatch na svojoj web stranici.

U opisu sata pojasnili su kako ova kolekcija spaja avangardni dizajn kultnog Audemars Piguet Royal Oak modela i modularnu vještinu Swatcheve živahne POP linije iz 1980-ih, što je rezultiralo izradu osam upečatljivih džepnih satova dizajniranih za beskrajno kreativno stiliziranje.

U srži svakog sata nalazi se potpuno nova ručno navijana verzija našeg prepoznatljivog mehanizma SISTEM51, s daškom Pop Art energije. I kao vrhunac svega, svaki model dolazi u jednom od dva jedinstvena stila: Lépine ili Savonnette““, naveli su.