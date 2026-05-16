Mercedes je otvoren za proizvodnju oružja, ali pod jednim uslovom

Proizvodnja oružja uz vještačku inteligenciju postaje sve prisutniji narativ u medijima, ali i općenito javnom diskursu. Kompanije koje je teško bilo zamisliti da će ikada govoriti o proizvodnji oružja kao o niši u svojoj proizvodnji, sada to lako izgovaraju. Izvršni direktor Mercedes – Benza Ola Källenius za Wall Street Journal kaže da je kompanija otvorena za ulazak u proizvodnju oružja, ali pod uslovom da taj korak ima ekonomskog smisla.

„Svijet je postao nepredvidljiviji i mislim da je savršeno jasno da Evropa treba da ojača svoje odbrambene sposobnosti. Ako možemo da odigramo pozitivnu ulogu u ovome, bili bismo spremni da to i učinimo“, kaže on ističući da predviđa da će sektor odbrane činiti samo mali dio njihovog poslovanja.

Mercedes nije potpuno izvan sektora vojne industrije. Daimler Truck Holding AG proizvodi kamione za vojne svrhe, dok se SUV G-klasa promovira kao vojno vozilo.

“S obzirom na trenutne geopolitičke izazove, očekuje se da će potražnja za odbrambenim primjenama nastaviti rasti u narednim godinama. Daimler Truck stoga smatra svoje odbrambeno poslovanje ključnim pokretačem rasta u narednim godinama.

U budućnosti, Daimler Truck namjerava ojačati svoju poziciju kombiniranjem modularnih platformi vozila sa širokim spektrom obrambenih mogućnosti poput zaštitnih funkcija, bespilotnih operacija i osiguravanja povezanosti između voznih parkova, profila misija i domena”, navodi kompanija na svom sajtu.

U martu je Daimler Truck, koji je od 2021. godine izdvojena divizija za kamione, gdje je Mercedes ostao najveći dioničar, objavio da ulazi u partnerstvo s njemačkim proizvođačem dronova Quantum Systems.

I VW bi u sektor oružja

Osim Mercedesa o proizvodnji oružja razmišlja o njemački Volkswagen (VW), čija fabrika u Osnabrücku bi, piše Spiegel, mogla biti prenamijenjena za proizvodnju vojnih vozila. Izraelska odbrambena kompanija Rafael želi tamo proizvoditi komponente za sistem protivvazdušne odbrane Iron Dome, dio evropske mreže protivvazdušne odbrane.

Prema medijskom izvještaju, zajedničko preduzeće između Rafaela i VW-a trebalo bi biti osnovano do kraja godine, a proizvodilo bi set proizvoda od šasija do komponenti za vozila za transport borbene tehnologije.

Prema Wall Street Journalu, američka vlada također želi bliže uključiti proizvođače automobila poput Forda i General Motorsa, kao i druge kompanije, u proizvodnju oružja, čime Pentagon želi obnoviti zaliha municije koje su iscrpljene godinama podrške Ukrajini i ratom s Iranom.