Prva Forbes lista najvećih američkih porodičnih kompanija: Izum najstarije nosimo svakog dana

Prva Forbesova lista rangira 100 najvećih porodičnih kompanija u SAD-u po prihodima. Dolaze iz 31 američke savezne države i izgradile su brendove poput Marriott, Nordstrom i Kohler.

„U vrijeme kada se veliki dio poslovnog diskursa definira brzinom, veličinom i utjecajem, porodična preduzeća predstavljaju drugačiji model uspjeha, zasnovan na dugovječnosti, upravljanju imovinom, otpornosti i povjerenju“, kaže Byron Trott, legendarni predsjednik i suizvršni direktor BDT & MSD Partners, u eseju za Forbes. „Njihov utjecaj se često ne ogleda samo u prihodima ili vrijednosti, već i u postojanju, institucijama i snazi ​​lokalnih zajednica. Zato je Forbesova prva lista vodećih američkih porodičnih preduzeća danas važna“, kaže Trott, koji je radio s kompanijama koje su osnovale i kontrolirale porodice s imenima poput Koch, Pritzker, Mars i Cox.

Nema sumnje da su američka porodična preduzeća – uključujući 100 najvećih predstavljenih na novoj Forbesovoj rang listi – ono što Trott naziva “tihim motorom koji pokreće ekonomiju”. Oni čine 25 posto američkih kompanija, zapošljavaju 23 posto američke radne snage i doprinose 23 posto BDP-u privatnog sektora, prema onome što su četiri vodeća akademika u nedavnom radu opisala kao “srednju definiciju” porodičnog preduzeća.

Trećina na berzi

Porodični biznisi su svuda oko nas. Oni na Forbesovoj listi posjeduju prodavnice prehrambenih proizvoda u kojima kupujemo (Wegmans), hotele u kojima odsjedamo (Hayatt), novine koje nas informišu (Wall Street Journal) i kozmetiku koja nam pomaže da izgledamo najbolje što možemo (Estée Lauder). Proizvode neke od najpopularnijih brendova u kategorijama kao što su slatkiši (M&Ms), piletina (Perdue) i beton (Quikrete). I nalaze se širom zemlje, u 31 različitoj državi, od Arizone do Wisconsina i Sjeverne Karoline.

Mnogi od njih su nadmašili očekivanja i preživjeli tri ili više generacija. Među njima je i gigant za iznajmljivanje automobila Enterprise Mobility, kojim sada upravlja Chrissy Taylor, unuka osnivača Jacka Taylora, koji je umro 2016. godine, i kćerka predsjednika uprave i bivšeg izvršnog direktora Andyja Taylora. “Ono što sam želio prenijeti djeci je da je posjedovanje privatnog porodičnog biznisa privilegija i da se prema njemu treba tako i odnositi”, rekao je Andy Taylor za Forbes 2024. godine. “Postoje hiljade primjera kompanija koje nisu dobro obavile posao tranzicije generacija. Nisu uspjele ili su na kraju odlučile izaći na berzu. Pokušali smo učiti iz tih primjera.”

Od 100 porodičnih kompanija na Forbesovoj listi, 67 su još uvijek privatne, dok su 33 kotirane na berzi. Najveća nekotirana porodična kompanija po prihodu je prehrambeni i poljoprivredni gigant Cargill, sa 154 milijarde dolara. U 88 postotnom je vlasništvu potomaka osnivača Williama Wallacea Cargilla, koji je umro 1909. godine. Najveća porodična kompanija na berzi je Walmart, sa 713 milijardi dolara prihoda. Nasljednici pokojnog osnivača Sama Waltona, koji je umro 1992. godine, i dalje kontrolišu 44 posto kompanije i predsjedavaju njenim odborom od njegove smrti. U februaru je Walmart postao prvi maloprodajni lanac sa tržišnom kapitalizacijom od jednog biliona dolara.

Levi Strauss Stariji

Foto: Shutterstock

Najstarija kompanija na Forbesovoj listi je Levi Strauss & Co. Porodica Haas i dalje posjeduje 54 posto 174 godine stare kompanije koja je izumila farmerke. Ponovo je izašla na berzu 2019. godine.

Najmlađa kompanija je Sonic Automotive iz Charlottea, osnovana 1997. godine, iste godine kada je izašla na berzu. Još uvijek je u 44 posto vlasništvu potomaka osnivača O. Brutona Smitha, koji je umro 2022. godine, uključujući njegovog sina Davida Brutona Smitha, predsjednika i izvršnog direktora kompanije.

Iako je vrlo teško tačno definirati šta predstavlja porodični biznis, a statistike variraju ovisno o tome koliko se široka ili uska definicija koristi, Forbes je konsultovao najmanje pet stručnjaka za porodični biznis, uključujući profesore sa Babsona, Northwesterna i Univerziteta Sjeverne Karoline, kako bi razvio svoju metodologiju. Prilikom rangiranja porodica i njihovih kompanija, Forbes je isključio kompanije sa živim osnivačima, osim ako nisu suosnivali kompaniju sa preminulim roditeljem, kao što su braća Reyes iz distributera hrane Reyes Holdings. Izuzetak se pravi u slučajevima kada je druga generacija već preuzela poziciju predsjednika ili izvršnog direktora, kao u Fox Corp.-u. Sin Ruperta Murdocha, Lachlan, sada drži obje pozicije.

Metodologija

Gotovo sve kompanije na Forbesovoj listi koje se ne kotiraju na berzi su u vlasništvu osnivačkih porodica sa više od 50 posto udjela. Tu su i neke firme poput Fidelityja i Publixa, gdje se procjenjuje da nasljednici osnivača posjeduju najmanje 20 posto udjela i da obavljaju izvršne ili direktorske pozicije.

Za kompanije koje kotiraju na berzi, korišten je prag od 10 posto porodičnog ekonomskog vlasništva. Ovo preporučuju akademici i drugi stručnjaci, uz porodična mjesta u upravnom odboru ili na menadžerskim pozicijama ili pozicijama u vrhu. Također su uključene kompanije poput Forda i Comcasta, gdje porodica posjeduje manje od 10 posto kompanije, ali kontrolira najmanje 33 posto glasova zahvaljujući dionicama s više prava glasa. Član porodice obavlja funkciju predsjednika ili izvršnog direktora.

Forbes je podatke za kompanije koje kotiraju na berzi preuzeo iz finansijskih izvještaja. Mnoge privatne kompanije su dostavile podatke o prihodima i vlasništvu, ali neke nisu, tako da su brojke za tu grupu procjene zasnovane na izvještajima Forbesa.

Lista najvećih porodičnih kompanija

Rang, Kompanije, Prihod, Porodica, Ekonomski udio, Pravo glasa

1 Walmart 713 Walton 44% 44%

2 Ford Motor 187 Ford 2% 40%

3 Cargill 154 Cargill, Macmillan 88%

4 Kuhar 125 Koch 84%

5 Comcast 124 Roberts 1% 33%

6 HCA zdravstvena zaštita 75,6 Prvo 32% 32%

7 Mars 65 Mars 100%

8 Publix Supermarketi 63,2 Jenkins 20%

9 Tyson Foods 54,4 Tyson 21% 71%

10 Partneri za poslovne proizvode LP 52,6 Duncan 32% 32%

11 HEB Prehrambena kompanija 49,6 Kupka 87%

12 Reyes Holdings 45 Reyes 100%

13 Mobilnost preduzeća 39 Taylor 100%

14 Fidelity Investments 37,7 Džonson 49%

15 Lennar 34.2 Miler 10% 42%

16 Marriott International 26.2 Marriott 17% 17%

17 Southern Glazer's Vino i žestoka pića 25 Čaplin, Glazer 100%

18 godina JM Family Enterprises 24,7 Moran 100%

19 Cox Enterprises 23.1 Koka-kola 100%

20 Bechtel 23 Bechtel 40%

21 Ljubavne putne stanice i seoske trgovine 22 Lav 100%

21 Mejer 22 Mejer 100%

23 ABC Supply 20.2 Hendricks 100%

24 C&S Veleprodaja mješovite robe 20 Kohen 100%

25 QuikTrip 19.3 Dimljeno 62%

26 Vava 19 Šume 50%

27 Loews 18,5 Tis 33% 33%

27 RaceTrac 18,5 Bolch 100%

29 Univerzalne zdravstvene usluge 17,4 Miler 28% 94%

30 DICK'S Sportska oprema 17.2 Slog 30,00% 78,00%

31 Lisica 16.3 Murdoch 19% 36%

32 Nordstrom 15,8 Nordstrom 50%

33 Friedkinova grupa 15,7 Friedkin 100%

34 Gap, Inc. 15.4 Fišer 39% 39%

35 Sonic Automotive, Inc. 15.2 Smith 44% 87%

36 Kompanije Estée Lauder 14.3 Utovarivač 35% 84%

36 Wegmans Food Markets 14.3 Wegman 80%

38 Hearst 13,5 Hearst 100%

39 HITT ugovori 13.1 Hit/Milar 100%

40 Las Vegas Sands 13 Adelson 58% 58%

40 SC Johnson 13 Džonson 100%

42 Dot Foods 12.3 Tracy 100%

43 Quikrete 12 Winchester 100%

44 Korporacija Westlake 11.2 Zdravo 73% 73%

45 Ashley Furniture Industries 11 Vanek 90%

45 JR Simplot 11 Jednostavno 100%

45 Sheetz 11 Sranje 90%

48 Mortenson 10.9 Mortenson 100%

49 Standardne industrije 10,7 Porodice Milestone-Winter-Heyman 100%

50 Campbellova supa 10.3 Dorrance 35% 35%

50 Chick-fil-A 10.3 Kathy 100%

50 Trake 10.3 Poljoprivrednik 14% 14%

53 Popust na gume 10 Dvorane 90%

54 Obala 9,7 Breskve 74% 74%

55 Prva građanska banka (NC) 9,5 Holding kompanija 20% 50%

56 Southwire 9.3 Richards 100%

57 Perdue farme 9.2 Perdue 100%

58 Constellation Brands 9.1 Pijesak 12% 12%

59 Alati za lučki teret 9 Šmit 100%

60 Franklin Resources 8.8 Džonson 39% 39%

61 Gilbane 8,7 Gilbane 100%

61 OSI Grupa 8,7 Lavina 100%

63 Breakthru Beverage Group 8.6 Wirtz i Merino/Block porodice 100%

63 Divovski orao 8.6 Goldstein, Porter, Chats, Morawitz i Wiesenbaum 100%

65 Konstrukcija držača 8,5 Držač 100%

65 News Corp. 8,5 Murdoch 11% 33%

67 Mansfield Energy 8.3 Mansfield 100%

68 Central National-Gottesman 8.1 Vuk 100%

69 Ben E. Keith 8 Kit/Hallam 100%

69 Supermarketi Demoulas 8 Demulas 100%

69 JE Dunn građevinska grupa 8 Dan 70%

69 Walshova grupa 8 Walsh 100%

73 Kontinentalni resursi 7,7 Šunka 100%

74 Amway 7.3 Van Andel i De Vos 100%

75 Coca-Cola Consolidated 7.2 Harrison 15% 78%

76 Hyatt hoteli 7.1 Pritzker 55% 89%

77 D&H Distribucija 6.8 Švapski 52%

78 Amkor tehnologija 6,7 Kim 54% 54%

78 Stručnjak za drveće Asplundh 6,7 Asplund 51%

80 Dillard's 6.6 Dillard's 44% 44%

81 Levi Strauss i kompanija 6.3 Haš 54% 70%

82 Shamrock Foods 6.2 McClelland 100%

82 Total Wine & More 6.2 Prijestolje 100%

82 Walbridge 6.2 Rakolta 80%

82 Zachry Grupa 6.2 Zatvori 100%

86 Duff Capital Investors 6 Daf 100%

86 Kohler 6 Kohler 100%

86 Raley's 6 Do 100%

89 profil reflektor 84 Drvo 5.9 Hardy 100%

89 Bogati proizvodi 5.9 Bogat 100%

91 U-Haul Holding 5.8 Šön 38% 50%

92 Šnajder 5.7 Šnajder 68% 94%

93 Estes Express linije 5.6 Estes 100%

93 Yatesove kompanije 5.6 Yeats 100%

95 Konsolidovani distributeri električne energije 5.5 Colburn 100%

95 Stara teretna linija Dominion 5.5 Congdon 10% 10%

95 Salčuk 5.5 Garvey, Goldberg i Shapiro 100%

98 Crown oprema 5.3 Diki 100%

98 Engleska tržišta 5.3 Engleski 23% 72%

98 WL Gore & Associates 5.3 Krvavost 50%

Iznosi se mjere u milijardama dolara

Matt Durot, Andrea Murphy, Forbes

https://www.forbes.com/sites/mattdurot/2026/05/13/americas-largest-family-businesses-walmart-wegmans-wawa-and-97-more/