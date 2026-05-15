Gradi se novi naftovod kako bi zaobišao Hormuški moreuz do 2027. godine

Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su završetak novog naftovoda koji će zaobilaziti Hormuški moreuz do naredne godine, s ciljem zaštite budućeg izvoza sirove nafte od mogućih prekida i geopolitičkih prijetnji.

Blokada ovog ključnog pomorskog prolaza, kroz koji je prije rata s Iranom prolazilo oko 20 posto svjetske nafte i plina transportovanog morskim putem, traje već gotovo jedanaest sedmica. Zbog toga su cijene energije naglo porasle širom svijeta, dok ekonomije zemalja Zaljeva trpe ozbiljne posljedice, piše Guardian.

Prijestolonasljednik Abu Dabija, šeik Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, naložio je državnoj naftnoj kompaniji UAE da ubrza realizaciju projekta koji ranije nije bio javno predstavljen. Novi naftovod trebao bi omogućiti transport nafte iz Emirata do luke Fujairah već 2027. godine.

Očekuje se da će novi projekat udvostručiti izvozni kapacitet postojeće naftne rute Habshan Fujairah, koja trenutno može transportovati do 1,8 miliona barela dnevno prema luci na Omanskom zaljevu.

Postojeći naftovod pokazao se od presudnog značaja za UAE nakon što je Iran blokirao prolaz tankerima kroz Hormuški moreuz, neposredno nakon napada koje su 28. februara pokrenuli Sjedinjene Američke Države i Izrael.

UAE i Saudijska Arabija trenutno su jedine zaljevske države koje imaju naftovode za izvoz sirove nafte izvan Hormuškog moreuza, uskog prolaza između Irana i Omana.

Odluka o ubrzanju izgradnje drugog naftovoda dolazi samo nekoliko sedmica nakon što su UAE napustili OPEC poslije šest decenija članstva, što mnogi vide kao jasan znak sve većih nesuglasica sa Saudijskom Arabijom, koja se smatra neformalnim liderom organizacije.

Izlazak iz OPEC a mogao bi omogućiti UAE da u budućnosti proizvodi više nafte nego što bi dozvoljavale eventualne nove kvote organizacije nakon završetka sukoba i normalizacije trgovine kroz Hormuški moreuz.

Novi naftovod mogao bi Emiratima omogućiti povećanje izvoza čak i u slučaju produženja sukoba ili djelimične normalizacije pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz.

Iako tačan kapacitet novog naftovoda nije objavljen, procjenjuje se da bi ukupni izvozni kapacitet UAE mogao dostići 3,6 miliona barela dnevno. Time bi se dodatno približili Saudijskoj Arabiji, koja preko svojih naftovoda može transportovati oko sedam miliona barela dnevno prema luci Yanbu na Crvenom moru.