Njemački sud: Smanjena Milka čokolada dovela potrošače u zabludu

Kancelarija za zaštitu potrošača iz Hamburga (VZHH), optužila je kompaniju Mondelēz, proizvođača čokolade Milka da je obmanuo potrošače tako što je smanjio težinu klasične čokolade “Alpenmilch” (Alpine Milk) sa 100 na 90 grama. Nakon trosedmičnog postupka, regionalni sud u Bremenu presudio je da je takva praksa obmanjujuća za kupce i da predstavlja kršenje njemačkog zakona o tržišnoj konkurenciji. U izjavi za BBC, iz Mondelēz-a su poručili da “ozbiljno shvataju odluku suda” te da će je “detaljno analizirati”.

Iz Agencije za zaštitu poizvođača tvrdili su kako je Milka ostala u svojoj prepoznatljivoj ambalaži, ali da je čokolada tanja za jedan milimetar i skuplja, te umjesto 1,49 u marketima košta 1,99 eura. S druge strane, kompanija je tokom postupka odbacila optužbe VZHH-a, tvrdeći da je nova težina jasno označena na pakovanju. Advokat kompanije dodatno je naveo da su Milka čokolade i ranije dolazile u različitim gramažama; između 81 i 100 grama, zavisno od proizvoda. Kompanija je naglasila kako je putem svoje web stranice i društvenih mreža obavijestila njemačke potrošače o promjeni.

Šrinkflacija ili skrivena inflacija

Pojava smanjenja gramaže proizvoda uz zadržavanje ambalaže, poznata i kao Shrinkflation (šrinkflacija ili skrivena inflacija), nije pojava od danas, proizvođači joj pribjegavaju već određeno vrijeme uz obrazloženje rastućih troškova u lancu proizvodnje. Na nju je početkom februara upozorio i tadašnji američki predsjednik Joe Biden, te je pozvao kompanije u SAD-u koje se bave proizvodnjom grickalica da zaustave ovu praksu, jer ona nije ništa drugo nego pljačka kupaca.

“Neke kompanije pokušavaju postići brze rezultate, malo-pomalo smanjujući proizvode, i nadajući se da nećete primijetiti. Američka javnost je umorna od toga da je se doživljava naivnom. Pozivam kompanije da tome stanu na kraj”, kazao je američki predsjednik u videu objavljenom na X uoči godišnjeg prvenstva američkog nogometa Super Bowl LVIII.

Foto: Helmut Fohringer / AFP / Profimedia

Šrinkflacija (pojam sastavljen od dvije riječi shrink i inflation, koje se odnose na promjenu veličine proizvoda i porast cijena, gdje u praksi kompanije smanjuju veličinu ili količinu proizvoda, ali održavaju iste cijene), kao praksa postoji već više od decenije, i naročito je uobičajena u industriji hrane i pića.

Zove se još i skrivena inflacija, jer potrošač ne vidi eksplicitan rast cijena. Popularnost joj je porasla tokom i nakon pandemije COVID-19, dok se globalna ekonomija borila sa problemima u lancu snabdijevanja i povećanje troškova sirovina.

Foto: Helmut Fohringer / AFP / Profimedia

Poskupljenje čokolade

Proizvodi koji se najčešće navode kao najveće “žrtve” šrinkflacije su: čokolada (50%), čips (40%), pakiranja keksa (39%), snack barovi (35%)”, navodi se u izvještaju Barclaysa.

No, ni kupci ne miruju, i stvari ne promatraju mirno, već se polako, pokazuje izvještaj, počinju okretati kupovini proizvoda na veliko koji nude bolju vrijednost za novac.

Podsjećamo, cijena čokolade u posljednjih nekoliko godina bilježi rast (oko 70 posto skuplja nego prije šest godina), prije svega zbog ozbiljnih poremećaja u globalnom lancu snabdijevanja kakaom. Glavni razlog su loši prinosi u zapadnoj Africi, gdje su usjevi pogođeni biljnim bolestima i sve češćim ekstremnim vremenskim prilikama, koje stručnjaci dovode u vezu s klimatskom krizom.