Prvi put nakon 70 godina posluju s gubitkom, kriza električnih vozila uzdrmala autoindustriju

Japanski automobilski gigant Honda zabilježio je prvi godišnji finansijski gubitak od 1955. godine, što predstavlja jedan od najvećih potresa u modernoj historiji kompanije. Glavni razlog pada leži u velikom povlačenju proizvođača automobila iz ambicioznih planova za električna vozila.

Kako navodi CNN, Honda i brojni svjetski proizvođači automobila smanjili su ulaganja u električna vozila nakon što je administracija američkog predsjednika Donald Trump promijenila pravila o emisijama štetnih gasova i ukinula poreske olakšice od 7.500 dolara za kupce električnih automobila u SAD-u.

Prodaja električnih vozila naglo je pala nakon ukidanja subvencija u septembru, dok rast cijena goriva nije doveo do značajnijeg povećanja potražnje za električnim automobilima među američkim kupcima.

Automobilske kompanije ranije su očekivale mnogo strožije ekološke propise u SAD-u, zbog čega su investirale milijarde dolara u razvoj potpuno električnih modela planiranih za narednu deceniju. Međutim, nova administracija ukinula je strožije propise koje je prethodno uspostavila administracija predsjednika Joe Biden, zajedno s visokim kaznama za proizvođače koji ne ispune standarde emisije.

Takve promjene natjerale su proizvođače da se ponovo fokusiraju na velika vozila s benzinskim motorima, posebno kamionete i SUV modele, koji im donose najveću zaradu. Ipak, taj zaokret skupo košta industriju jer kompanije sada moraju otpisivati ogromna ulaganja koja su prethodno usmjerile u razvoj električnih vozila.

Honda je za fiskalnu godinu koja je završila u martu prijavila finansijski udar od 1,6 biliona jena, odnosno gotovo 10 milijardi dolara. Time je izbrisan potencijalni profit od oko 7,4 milijarde dolara. Umjesto toga, kompanija je završila godinu s neto gubitkom od 403,3 milijarde jena, odnosno 2,6 milijardi dolara.

Kompanija je također upozorila da očekuje dodatne otpise ulaganja u električna vozila tokom tekuće fiskalne godine, iako ne u obimu koji bi izazvao novi godišnji gubitak.

Slične probleme prijavili su i drugi veliki proizvođači automobila. General Motors objavio je trošak od 7,2 milijarde dolara zbog smanjenja aktivnosti u sektoru električnih vozila, dok je Ford Motor Company prijavio trošak od 17,4 milijarde dolara. Kompanija Stellantis, vlasnik brendova Jeep, Ram, Dodge i Chrysler, prijavila je trošak od 25,4 milijarde eura, odnosno 29,7 milijardi dolara.

Iako je General Motors uprkos tome ostvario profit, povlačenje iz električnog sektora dovelo je do godišnjih gubitaka kod Forda i Stellantisa. Ford je najavio da očekuje dodatne finansijske udare i tokom ove godine.

Ipak, proizvođači automobila nisu potpuno odustali od električnih vozila. Strožiji ekološki propisi i dalje dolaze u Evropi i Aziji, a pojedine američke savezne države, predvođene California, nastavljaju s planovima zabrane prodaje novih automobila na benzin do 2035. godine, iako je američki Kongres pokrenuo inicijative da blokira primjenu te zabrane.

Dodatni pritisak na zapadne proizvođače dolazi iz China, gdje automobilske kompanije dominantno proizvode električna vozila i sve agresivnije šire svoj utjecaj na globalnom tržištu.

