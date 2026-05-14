Rusija više nema prednost na frontu, ukrajinske snage mijenjaju tok rata

Prema izvještaju CNN-a, nakon više od četiri godine rata na frontu u Ukrajini pojavljuju se prvi ozbiljni znakovi promjene odnosa snaga. Ukrajinski vojnici i analitičari tvrde da je ruska vojska iscrpljena, dok Kijev posljednjih mjeseci ostvaruje taktičke uspjehe koji bi mogli promijeniti tok rata.

Ukrajinski oficir Kirilo Bondarenko izjavio je za CNN da se raspoloženje među ruskim trupama značajno promijenilo.

„Možemo vidjeti i osjetiti kako se mijenja stanje među ruskim vojnicima na liniji fronta. Iscrpljeni su“, rekao je Bondarenko, koji služi u ukrajinskoj jedinici za bespilotne sisteme Lazar’s Group, trenutno angažovanoj kod Zaporožja.

Prema analizi američkog Instituta za proučavanje rata, Ukrajina je prošlog mjeseca oslobodila više teritorije nego što je Rusija uspjela zauzeti, prvi put od ukrajinske operacije u ruskoj Kurskoj oblasti tokom 2024. godine.

Iako Rusija i dalje kontroliše gotovo 20 posto teritorije Ukrajine, ukrajinske snage trenutno imaju inicijativu na određenim dijelovima fronta.

Analitičari navode da je jedna od ključnih prednosti Ukrajine dominacija u upotrebi dronova. Posebno su efikasni napadi srednjeg dometa na rusku logistiku, skladišta, komandne centre i sisteme protivvazdušne odbrane.

Ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov izjavio je da su posljednji mjeseci bili rekordni po uspjesima ukrajinske vojske na frontu.

„Eliminisali smo 35.000 ruskih vojnika tokom aprila i marta. Rusiji nedostaju snage za nastavak ofanzivnih operacija. Ukrajinska vojska iscrpljuje ruske trupe“, rekao je Fedorov.

Zapadni obavještajni izvori procjenjuju da Rusija mjesečno gubi između 30.000 i 35.000 vojnika.

Na pojedinim dijelovima fronta situacija je postala gotovo statična zbog ogromnog broja dronova koji nadziru svaki pokret. Ruske snage pokušavaju infiltracijama stvarati utisak napredovanja, ali često ne uspijevaju dugo zadržati osvojene pozicije.

Posebno se ističe područje Pokrovska, nekada važnog ukrajinskog transportnog čvorišta, gdje su ruske snage zaustavljene uprkos ranijim očekivanjima da će nastaviti prodor.

Istovremeno, Ukrajina pojačava napade duboko unutar ruske teritorije, ciljajući naftnu i gasnu infrastrukturu, čime pokušava smanjiti ruske prihode od energenata.

Rat, međutim, i dalje ima strašne posljedice za civile. Prema podacima Ujedinjenih nacija, prošla godina bila je najsmrtonosnija za ukrajinske civile od početka invazije 2022. godine, a broj poginulih tokom ove godine dodatno raste.

Rusija je samo u jednom danu lansirala više od 1.400 dronova i 56 projektila na ciljeve širom Ukrajine. U Kijevu su sirene za vazdušnu opasnost bile aktivne gotovo 11 sati bez prekida.

Nezavisni ruski mediji procjenjuju da je od početka rata poginulo čak 352.000 ruskih vojnika. Procjene ukrajinskih gubitaka kreću se između 100.000 i 150.000 poginulih.

Iako Ukrajina trenutno bilježi određene uspjehe i podiže moral stanovništva i vojske, analitičari upozoravaju da rat ostaje neizvjestan i dugotrajan.

Za sada, zaključuje CNN, Ukrajina možda još ne pobjeđuje, ali Rusija više nema jasnu prednost kao ranije.