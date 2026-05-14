Šta je “Tukididova zamka” na koju je Xi upozorio Trumpa u Pekingu usred najveće globalne krize modernog doba

Susret kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu prerastao je u jedan od najvažnijih diplomatskih događaja godine, a možda i cijele decenije. Dok svijet potresa rat na Bliskom istoku, trgovinski sukobi, energetska neizvjesnost i rastuće rivalstvo supersila, dvojica lidera pokušala su poslati poruku stabilnosti ali i jasno pokazati gdje su crvene linije njihovih država.

Xi Jinping dočekao je Trumpa uz najveće državne počasti u Pekingu, crveni tepih, vojni orkestar, počasnu gardu i spektakularnu ceremoniju na Trgu Tiananmen. Bio je to pažljivo režiran prikaz kineske moći i diplomatskog samopouzdanja.

Tokom razgovora iza zatvorenih vrata glavne teme bile su Iran, Tajvan, trgovina, umjetna inteligencija i budućnost odnosa dvije najveće svjetske ekonomije. Xi je poručio da Kina i SAD moraju biti „partneri a ne rivali“, upozoravajući da bi pogrešno upravljanje pitanjem Tajvana moglo izazvati ozbiljan sukob između dvije sile.

Kineski lider posebno je govorio o opasnosti takozvane „Tukididove zamke“, teorije prema kojoj sukob između rastuće sile i postojeće supersile često završava ratom. Time je praktično upozorio da bi rivalstvo Pekinga i Washingtona moglo imati katastrofalne posljedice po cijeli svijet ukoliko obje strane ne pronađu model saradnje i kontrole tenzija.

Trump je tokom sastanka nastojao pokazati optimizam i samouvjerenost hvaleći odnos sa Xi Jinpingom i tvrdeći da dvije zemlje mogu izgraditi „jače veze nego ikada prije“. Ipak, američka administracija nije odstupila od svojih ključnih zahtjeva prema Kini, posebno kada je riječ o trgovinskom balansu, pristupu kineskom tržištu i sigurnosnim pitanjima u Indo Pacifiku.

Jedna od važnih poruka sastanka odnosi se i na ekonomiju. Nakon razgovora Trumpa i Xija, američka finansijska tržišta reagovala su pozitivno, dok su investitori procijenili da bi novi dijalog mogao smanjiti rizik od dodatne eskalacije trgovinskog rata između dvije najveće ekonomije svijeta.

Analitičari ističu da Kina trenutno ulazi u pregovore iz znatno snažnije pozicije nego ranijih godina. Rat u Iranu, energetska kriza i problemi u globalnoj trgovini dodatno su povećali značaj Pekinga na međunarodnoj sceni. Upravo zbog toga Xi Jinping pokušava predstaviti Kinu kao stabilnog globalnog igrača, dok Trump traži konkretne političke i ekonomske koristi za SAD.

Iako sastanak nije donio spektakularne dogovore, najvažniji rezultat mogao bi biti upravo nastavak komunikacije između Washingtona i Pekinga u trenutku kada svijet strahuje od novih sukoba i podjela. Obje strane svjesne su da bi potpuni prekid saradnje između SAD i Kine mogao izazvati ozbiljne posljedice po globalnu ekonomiju, sigurnost i političku stabilnost.