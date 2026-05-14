Ljudi bi radije živjeli u blizini nuklearne elektrane nego AI data centra, evo i zašto

Istraživanje pokazuje da građane AI megakompleksi zabrinjavaju više od nuklearne energije, a neki stanovnici područja u kojima se grade već su već su dobili upozorenja da će morati sami pronaći nove izvore opskrbe električnom energijom.

Amerikanci se toliko protive izgradnji data centara za umjetnu inteligenciju u svojim lokalnim zajednicama da bi radije vidjeli nuklearnu elektranu u blizini, pokazuje novo istraživanje Gallupa.

Gallupova anketa objavljena u srijedu pokazuje da se 71 posto Amerikanaca donekle ili snažno protivi izgradnji AI data centara u svojoj okolini, ponajviše zbog zabrinutosti za njihov utjecaj na okoliš.

Taj je broj znatno viši od 53 posto ispitanika koji su rekli da bi se protivili izgradnji nuklearne elektrane u svojoj blizini. Više od trećine američkog stanovništva živi ili radi unutar 80 kilometara od nuklearne elektrane.

Sedamdeset posto ispitanika reklo je da su u određenoj mjeri zabrinuti zbog utjecaja tih centara na lokalni okoliš, s obzirom na to da su poznati po golemoj potrošnji energije i vode. Drugi ispitanici naveli su zabrinutost zbog kvalitete života, ekonomskog utjecaja i općenitih strahova povezanih s umjetnom inteligencijom.

Samo sedam posto ljudi reklo je da snažno podržava izgradnju data centara u svojoj blizini, dok je dodatnih 20 posto odgovorilo da ih “donekle” podržava. Ti ispitanici smatraju da bi centri trebali koristiti ekonomiji, otvoranjem novih radna mjesta i povećanjem prihode.

Većina svih glavnih demografskih skupina i političkih opcija izjavila je da bi se protivila izgradnji podatkovnog centra u svojoj zajednici, no žene i demokrati znatno su češće od republikanaca bili snažno protiv.

AI data centri specijalizirani su visokotehnološki objekti dizajnirani za masovno treniranje modela umjetne inteligencije. Prije AI revolucije data centri obično su zauzimali oko 9300 četvornih metara i uglavnom su služili internetskim kompanijama i cloud računarstvu. No golemi energetski zahtjevi umjetne inteligencije potaknuli su razvoj megakompleksa koji se protežu na milione četvornih metara i stotine hektara.

Ti centri, koji sadrže stotine hiljada grafičkih procesora (GPU-ova) potrebnih za treniranje AI modela, mogu imati energetske potrebe usporedive sa stotinama hiljada kućanstava, zbog napajanja tehnologije, hlađenja i pohrane sustava.

Izgradnja podatkovnih centara najbrže raste u Teksasu, Virginiji i Georgiji, a kompanije poput OpenAI-ja, Oraclea, SoftBanka, Amazona i Microsofta već grade ili planiraju velike komplekse.

Veliki data centri mogu dnevno trošiti čak 19 miliona litara vode, što odgovara potrošnji grada s između 10.000 i 50.000 stanovnika.

Ostali bez struje

Polovina ispitanika koji se protive podatkovnim centrima rekla je da ih najviše brine pritisak na resurse, uključujući prekomjernu potrošnju vode i energije te gubitak poljoprivrednog zemljišta i prirodnih staništa.

Gotovo četvrtina ispitanika rekla je da ih najviše zabrinjava kvaliteta života i rast lokalnih troškova, posebno veći računi za režije i općeniti rast životnih troškova u tom području.

Među ostalim brigama navodili su buku, svjetlosno, zračno i vodeno onečišćenje, kao i šire strahove povezane s umjetnom inteligencijom, uključujući etička pitanja, sigurnost radnih mjesta i nedostatak regulacije AI industrije.

Jedan od upečatljivijih primjera dolazi iz Lake Tahoea, popularnog turističkog odredišta u planinama Sierra Nevade, gdje je gotovo 50.000 stanovnika obaviješteno da će im energetska kompanija NV Energy prestati isporučivati električnu energiju 2027. godine.

Kompanija planira tu energiju preusmjeriti prema data centrima u sjevernoj Nevadi, jednom od najbrže rastućih koridora podatkovnih centara u SAD-u, gdje su Google, Microsoft i Apple već izgradili ili planiraju nove objekte, izvijestio je Fortune. Stanovnici imaju rok do sljedećeg maja da pronađu novog opskrbljivača električnom energijom.

