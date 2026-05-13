Američki obavještajci: Iran obnovio većinu raketnih baza uprkos tvrdnjama Trumpa

Iran je ponovo uspostavio pristup većini svojih raketnih baza, mobilnih lansera i podzemnih vojnih objekata, uprkos tvrdnjama Washingtona da je iranska vojna moć „uništena“, piše The New York Times pozivajući se na povjerljive procjene američkih obavještajnih službi.

Prema izvještaju objavljenom u utorak, američke agencije informišu donosioce odluka da je Teheran uspio vratiti operativnu kontrolu nad velikim dijelom svoje raketne infrastrukture, uključujući ključne položaje uz Hormuški moreuz.

Povjerljive procjene iz ovog mjeseca pokazuju da Iran ponovo ima pristup na 30 od ukupno 33 raketna položaja duž Hormuškog moreuza, što znači da i dalje može predstavljati ozbiljnu prijetnju međunarodnom brodskom saobraćaju i američkim ratnim brodovima u toj strateški važnoj zoni.

Izvori upoznati s izvještajem navode da Iran koristi mobilne lansere unutar pojedinih baza kako bi projektile premještao na druge lokacije, ali i da neke rakete može lansirati direktno iz podzemnih postrojenja.

Američke procjene također tvrde da Iran još uvijek raspolaže sa oko 70 posto svojih mobilnih raketnih lansera širom zemlje, kao i sa približno 70 posto raketnog arsenala koji je posjedovao prije početka rata.

Koristeći satelitske snimke i druge oblike nadzora, američke vojne obavještajne službe procijenile su i da je Iran ponovo osposobio oko 90 posto svojih podzemnih skladišta i lansirnih centara za rakete, koji su sada djelimično ili potpuno operativni.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ovi podaci značajno se razlikuju od izjava američkog predsjednika Donald Trump i drugih visokih zvaničnika koji su tvrdili da su iranske vojne sposobnosti „potpuno uništene“.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su rat protiv Irana 28. februara masovnim zračnim udarima. Iran je odgovorio napadima na Izrael i zaljevske zemlje, ali i zatvaranjem Hormuškog moreuza kroz koji prolazi oko petina svjetskog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Nakon objave izvještaja, Bijela kuća ponovila je tvrdnje da je Iran „slomljen“. Portparol administracije izjavio je da je svako ko vjeruje da je Iran obnovio vojsku ili „u zabludi ili glasnogovornik Iranske revolucionarne garde“.

Vršilac dužnosti portparola Pentagona Joel Valdez optužio je američke medije da služe kao „PR mašinerija iranskog režima“, tvrdeći da pokušavaju umanjiti uspjeh američke operacije pod nazivom „Epic Fury“.

I The Washington Post je prošle sedmice objavio slične podatke američkih obavještajnih službi prema kojima je Iran zadržao oko 75 posto svojih mobilnih raketnih sistema i približno 70 posto prijeratnih zaliha projektila.

Istovremeno, The New York Times je ranije objavio da su američke vojne zalihe pojedinih ključnih projektila ozbiljno iscrpljene tokom rata. Među njima su krstareće rakete Tomahawk, rakete Patriot presretači, kao i sistemi MGM-140 i Precision Strike.

Administracija predsjednika Trumpa negira da su američke zalihe oružja pale na kritično nizak nivo.

Predsjednik Združenog štaba američke vojske Dan Caine izjavio je pred Kongresom da SAD trenutno imaju „dovoljne količine municije za zadatke koje izvršavaju“.

Prema navodima američkih medija, tokom napada na iranske podzemne baze američka vojska često nije uništavala kompletne objekte, već je prvenstveno zatrpavala njihove ulaze. Razlog za to bile su ograničene zalihe takozvanih „bunker-buster“ bombi namijenjenih uništavanju duboko ukopanih ciljeva.

Dio tih bombi ipak je korišten protiv podzemnih postrojenja, ali su američki vojni planeri, prema izvještaju, bili primorani čuvati zalihe zbog mogućih budućih sukoba sa North Korea i China.

Prema ranijim procjenama, SAD su tokom rata ispalile oko 1.100 stealth krstarećih projektila dugog dometa, što predstavlja gotovo kompletne preostale američke zalihe takvog oružja. Također je iskorišteno oko 1.300 Patriot presretača, što odgovara više od dvije godine njihove proizvodnje prema kapacitetima iz 2025. godine.

