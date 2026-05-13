Trumpov toranj od 70 spratova u Gruziji izazvao nove kritike

Novi Trump Tower u Tbilisiju, u Gruziji, nastavlja da dobija oblik nakon što su programeri ove sedmice objavili novi render planiranog nebodera. Novi objekat koji je licenciran od strane Trumpa vjerovatno će donijeti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu milione, jer njegova kompanija sklapa kontroverzne i unosne poslove sa inostranstvom dok je na vlasti.

Trump Tower Tbilisi bit će višenamjenski 70-spratni neboder s pogledom na Centralni park grada, dio šireg razvojnog projekta “The Tbilisi Downtown” vrijednog dvije milijarde dolara, koji bi trebao uključivati ​​​​trgovačke, hotelske, ugostiteljske i poslovne sadržaje.

Prema Trump Organization, toranj bi trebao biti najviša zgrada u Gruziji kada bude završen. Kompanija kaže da na projektu “sarađuje” s nekoliko drugih firmi za razvoj nekretnina.

Nekretnina u Tbilisiju je najnoviji u nizu ugovora o stranom licenciranju i brendiranju koje je Trump Organization potpisala od Trumpovog ponovnog izbora. Prihodi od stranog licenciranja porasli su za 650 posto u 2024. godini i nastavljaju rasti.

Iako još nije jasno kako će projekat u Tbilisiju koristiti predsjedniku, ako nedavni poslovi govore o tome, Trump bi lako mogao zaraditi više od pet miliona dolara od ovog razvoja.

Ministarstvo vanjskih poslova izazvalo je široko rasprostranjenu zabrinutost među stručnjacima za etiku zbog mogućih sukoba interesa za Trumpa. Bivši šef Ureda za vladinu etiku Walter Shaub rekao je prošle godine za Forbes: “Otišlo je toliko daleko da je postalo direktna suprotnost vladinoj etici i pretpostavljam da bismo to nazvali korupcijom.”

Bijela kuća i Trump Organization još nisu odgovorili na zahtjeve za komentar o projektu u Tbilisiju, ali Trumpova administracija i Eric Trump, predsjednikov sin, koji sada vodi porodični biznis, ranije su negirali da strani poslovi predstavljaju bilo kakav sukob interesa s predsjedničkim mandatom njegovog oca, budući da se Trumpova imovina nalazi u trustu kojim upravljaju njegova djeca.

Reuters/Anna Rose Layden

Procjena Forbesa

Forbes je procijenio Trumpovo bogatstvo na 6,2 milijarde dolara zaključno sa srijedom poslijepodne, pri čemu prihodi od licenciranja i upravljanja nekretninama, uključujući nekretnine u inostranstvu, čine oko 533 miliona dolara njegovog bogatstva.

Iznenađujuća činjenica

Trump ima dugu historiju s Gruzijom. Sadašnji predsjednik i njegova kompanija prvi put su počeli razmatrati razvoj nekretnina u toj zemlji 2009. godine, kada je biznismen Giorgi Rtskhiladze prvi put kontaktirao Trumpovu bivšu suprugu Ivanu Trump i Michaela Cohena u vezi s razvojem projekta u toj zemlji. Planovi za Trump Tower u Gruziji su napredovali, ali su na kraju propali tokom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata.

Ključna pozadina

Trumpovi poslovi sa inostranstvom tokom njegovog drugog mandata su u oštroj suprotnosti s njegovim prvim mandatom, kada se Trump Organization povukla iz stranih investicija kako bi izbjegla utisak neprimjerenosti. Međutim, Trump kontroverzno nije prodao udio u svojoj kompaniji i, iako se povukao s vođenja poslovnog carstva, nastavio je izazivati ​​kontroverze zbog poslovnih aktivnosti koje su mogle imati koristi od njegovog predsjedništva, poput sada zatvorenog hotela Trump Organization u Washingtonu.

Predsjednicima i drugim saveznim zvaničnicima generalno je zabranjeno profitirati od svoje funkcije prema takozvanoj “klauzuli o naknadama ” , koja im zabranjuje primanje poklona ili drugih koristi od američke savezne, državne ili strane vlade. Iako su tokom prve Trumpove administracije podnesene tužbe u kojima se tvrdilo da je prekršio tu klauzulu, nijedna nije uspjela blokirati Trumpove poslovne aktivnosti.

Kada je Trump pobijedio 2024. godine, Eric Trump je javno izjavio da će pristup Trump Organizacije vanjskim poslovima biti “isti” kao i tokom prvog predsjednikovog mandata, ali su brzo uslijedili brojni strani poslovi, posebno na Bliskom istoku.

Alison Durkee, Forbes

