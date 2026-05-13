Šta je BiH donijelo 30 godina saradnje sa EBRD-om

EBRD je partner Bosni i Hercegovini od 1996. godine i ima centralnu ulogu u podršci stabilnosti kroz kontinuirana ulaganja, podršku reformama i politički dijalog.

Banka je investirala više od 3,4 milijarde eura u više od 260 projekata u zemlji, uključujući ključne infrastrukturne projekte poput autoceste Koridor Vc, čime je doprinijela jačanju povezanosti, energetske sigurnosti i otpornosti finansijskog sektora.

U narednom periodu, EBRD će se fokusirati na jačanje konkurentnosti privatnog sektora, produbljivanje regionalne integracije i promoviranje održivog korištenja resursa kako bi se osigurala dugoročna stabilnost i inkluzivan rast.

Evropska banka za obnovu i razvoj, EBRD, obilježila je 30 godina djelovanja u Bosni i Hercegovini, od 1996. do 2026. godine, na svečanom događaju održanom 12. maja u Sarajevu, koji je okupio domaće i međunarodne partnere s ciljem osvrta na dosadašnja postignuća zemlje i definiranja prioriteta za budućnost.

Na događaju su govorili Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca i Matteo Patrone, potpredsjednik EBRD-a za bankarski sektor.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk izjavio je: „Trideset godina rada EBRD-a u Bosni i Hercegovini predstavlja dokaz partnerstva koje donosi stvarne promjene. Sa 3,45 milijardi eura investiranih od 1996. godine, Banka je postala jedan od ključnih stubova infrastrukturnog i ekonomskog razvoja naše zemlje. Samo u Kantonu Sarajevo ova saradnja pokreće zelenu i saobraćajnu transformaciju, uz podršku od 165 miliona eura kroz program Zeleni gradovi, kao i dodatno finansiranje partnera. Zajedno gradimo grad u kojem je lakše kretati se, ugodnije živjeti i zdravije disati.“

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreca, izjavio je: „Tokom tri decenije, Evropska unija i EBRD bili su snažni i pouzdani partneri Bosne i Hercegovine, radeći zajedno na stvaranju više prilika i boljih uslova života za sve građane ove prelijepe zemlje. Pokazali smo da partnerstvo donosi konkretne rezultate, od modernog transporta, energetske infrastrukture i digitalizacije do podrške kompanijama, radnim mjestima i lokalnim zajednicama. Današnja godišnjica je proslava svega što smo zajedno postigli, ali i podsjetnik na našu kontinuiranu posvećenost podršci Bosni i Hercegovini na njenom putu ka stabilnijoj i prosperitetnijoj budućnosti.“

Matteo Patrone, potpredsjednik EBRD-a, izjavio je: „Već 30 godina EBRD stoji uz Bosnu i Hercegovinu kao pouzdan partner, pomažući zemlji da kroz investicije, reforme i saradnju osigura stabilnost. U narednom periodu naš fokus ostaje na jačanju privatnog sektora, produbljivanju regionalne integracije i podršci održivom korištenju resursa kako bi se osigurali trajna stabilnost i inkluzivan rast.“

Od početka djelovanja u zemlji 1996. godine, EBRD ima centralnu ulogu u jačanju stabilnosti Bosne i Hercegovine kroz podršku poslijeratnom oporavku, institucionalnim reformama i dugoročnoj ekonomskoj tranziciji. Tokom tri decenije, Banka je investirala više od 3,4 milijarde eura u 266 projekata, s posebnim fokusom na izgradnju moderne i pouzdane infrastrukture, jačanje finansijskog sektora i podršku razvoju privatnog sektora.

Među najznačajnijim ulaganjima izdvaja se autocesta Koridor Vc, najveći infrastrukturni projekat u historiji zemlje, za koji je EBRD osigurao više od milijardu eura, značajno unaprijedivši regionalnu povezanost i trgovinsku integraciju.

Banka je također ključni partner u energetskom sektoru, kroz podršku elektroprivredama, projektima obnovljive energije i programima energetske efikasnosti koji doprinose sigurnosti snabdijevanja i održivom korištenju resursa.

Pored toga, EBRD je blisko sarađivao s lokalnim bankama kako bi proširio pristup finansiranju za mala i srednja preduzeća, kompanije koje vode žene i mladi, kao i domaćinstva, čime je dodatno ojačana finansijska stabilnost i otpornost.

Zajedno, ove investicije doprinijele su očuvanju makroekonomske stabilnosti, modernizaciji ključnih sektora i pozicioniranju Bosne i Hercegovine za dublju regionalnu integraciju i dugoročni održivi rast.

U narednom periodu, aktivnosti EBRD-a u Bosni i Hercegovini bit će usmjerene na jačanje konkurentnosti privatnog sektora, unapređenje regionalne integracije i promoviranje održivog korištenja resursa, kako bi se osigurali kontinuirana stabilnost i dugoročni prosperitet.

