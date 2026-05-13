Pad cijene zlata pokrenuo talas akvizicija u rudarskim kompanijama

Pad cijene zlata izazvao je ono što bi se moglo pretvoriti u val preuzimanja u industriji zlata. Rudarske kompanije traže ekonomije obima i priliku da kapitaliziraju na napuhanim cijenama svojih dionica.

Velika grupa australijskih proizvođača zlata srednje veličine posebno je izložena aktivnostima spajanja i akvizicija (M&A). Investicijska banka UBS je klijentima rekla da je “veće bolje kod kompanija srednje tržišne kapitalizacije u zlatnoj industriji”.

Ubrzanje poslovanja u sektoru zlata

Ova izjava se odnosi na spajanje kompanija Regis Resources i Vault Minerals u vrijednosti od 7,7 milijardi dolara. Spajanjem će nastati kompanija koja će godišnje proizvoditi više od 700.000 unci zlata.

Sporazum, koji su odobrili upravni odbori obje kompanije, predviđa da će dioničari Vaulta dobiti 0,6947 dionica Regisa za svaku dionicu Vaulta. Na taj način, postojeći dioničari Regisa će posjedovati 51% nove, proširene kompanije, a dioničari Vaulta 49%.

Nakon spajanja, kompanija će poslovati pod imenom Regis. Bit će treći najveći proizvođač zlata u Australiji, iza vodećeg u sektoru Northern Stara i drugoplasiranog Evolution Mininga.

U zajedničkom saopštenju, Regis i Vault su rekli da nova kompanija neće imati dugove. I da će je podržavati resursi zlata procijenjeni na 20,5 miliona unci, od čega je šest miliona unci u kategoriji rezervi višeg kvaliteta.

Ukupna gotovinska pozicija trenutno iznosi 1,44 milijarde dolara. Pritom su obje kompanije dodale blizu 135 miliona dolara gotovine tokom martovskog kvartala.

Sličnosti između Vaulta i Regisa postoje i u tržišnoj vrijednosti. Vault se trenutno procjenjuje na 3,2 milijarde dolara, a Regis na 3,4 milijarde dolara.

Značajna prednost spajanja je što obje kompanije posluju na približno istom području Zapadne Australije. I fokusirane su na historijski bogata, ali udaljena nalazišta zlata Leonore i susjednog Lavertona.

I Regis i Vault imaju brojne razvojne projekte, uglavnom u Australiji. Vault, u međuvremenu, planira ponovo pokrenuti rudnik Sugar Zone u Kanadi.

Investitori su ostvarili značajne kapitalne dobitke od ulaganja u zlato, budući da je cijena metala porasla za više od 3.000 dolara po unci u posljednje tri godine, dostigavši ​​4.626 dolara po unci.

Pad zlatnog buma

Međutim, trenutna cijena je oko 800 dolara ispod rekordne cijene od 5.400 dolara po unci, dostignute krajem januara. Taj pad bi mogao označiti početak kraja zlatnog buma koji je pokrenut 2022. godine kupovinom centralnih banaka, a zatim i ulaskom malih investitora.

Blagi pad cijene zlata naveo je menadžere rudarskih kompanija srednje veličine da prepoznaju rizik od toga da budu zanemarene na tržištu u padu, što je izazvalo talas spajanja kako bi se održala relevantnost za investicije.

Sporazum o kupovini Vaulta i Regisa uslijedio je nakon ranijih aktivnosti akvizicija i spajanja u Australiji, uključujući preuzimanje De Grey Mininga od strane Northern Stara, akviziciju Gold Roada od strane Gold Fieldsa i spajanje Spartana i Ramelius Resourcesa.

UBS je saopštio da su Vault i Regis među najjeftinijim i najprofitabilnijim proizvođačima srednje tržišne kapitalizacije u svom izvještaju o australijskom sektoru zlata.

„Iako se sinergije uglavnom svode na poresku olakšicu od 360 miliona dolara (500 miliona australijskih dolara), bilans stanja i operativna osnova dobro pozicioniraju grupu za organski rast, neorganske akvizicije i održavanje okvira značajnih prinosa“, saopštio je UBS.

Genesis na radaru

Spajanje Vaulta i Regisa moglo bi biti okidač za dodatno poslovanje u srednjem segmentu, s obzirom na to da je Genesis Mining također aktivan u području Leonore/Lavertona i smatra se potencijalnom metom ili kupcem zlatne imovine.

„S jasnom ambicijom da konsoliduje imovinu Leonore/Lavertona, Genesis je u prošlosti bio povezan s Vaultom i mogao bi se smatrati potencijalnim ‘uljezom’ u ovom poslu“, saopštio je UBS.

Greatland Resources, kojeg podržava milijarder Andrew Forrest, također bi mogao postati pokretačka snaga u konsolidaciji brojnih australijskih rudara srednje veličine, dok traže veći obim uoči potencijalno značajnih promjena cijene zlata.

Tim Treadgold, saradnik Forbesa