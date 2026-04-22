Slovenci zajedno sa Mađarima kreću u potpuno preuzimanje bh. rudnika – ponuda je upravo objavljena

Kompanija Silkem Plus iz Slovenije objavila je zvaničnu ponudu za preuzimanje dionica firme Rudnici boksita Jajce. Silkem u ovom poslu učestvuje u partnerstvu sa mađarskim kompanijama Aela i Atesz. Ponuda je ograničena na 28 dana, kada bi dioničari trebali odlučiti žele li prodati svoje dionice. Dioničari koji odluče prihvatiti uslove mogu očekivati isplatu u roku od sedam dana nakon isteka roka, navodi se u zvaničnoj obavijesti.

Silkem Plus, koji je u vlasništvu više fizičkih lica, te je većinski vlasnik kompanije Silkem (vlasnički udio u ovom preduzeću ima i država Slovenija preko svojih povezanih kompanija), trenutno drži značajan udio u bh. kompaniji, oko 30,65% (57.106 dionica rudnika). Ovom ponudom cilja na preuzimanje i preostalih 129.215 redovnih dionica, što je 69,35% dionica, čime će uspostaviti potpunu vlasničku strukturu u Rudnicima boksita Jajce.

Ukupan kapital firme 5.030.667,00 KM podijeljen je na 186.321 dionicu, od kojih svaka ima nominalnu vrijednost od 27 KM, međutim, investitor je izašao sa skoro duplo višom ponudom od osnovne vrijednosti dionice, gdje nudi 51,41 KM po dionici, što je oko 190 % nominalne vrijednosti.

Rudnici boksita Jajce kao osnivači i vlasnici Društva „BX kamen“ d.o.o. koje je osnovano 2014. godine, bavi se eksploatacijom arhitektansko građevinskog kamena, na dva polja; Crvenim stijenama, gdje se vrši eksploatacija krupnozrnute breče, dok se na lokalitetu Poljana vrši eksploatacija sitnozrnute breče u više slojeva.