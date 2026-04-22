Građanski rat čimpanzi je stvaran i dešava se u Ugandi

Neočekivana tišina u srcu jedne od najstabilnijih zajednica čimpanzi označila je početak procesa koji će se pretvoriti u jedan od najrjeđih i najdramatičnijih sukoba u životinjskom svijetu. Istraživači koji su godinama pratili ponašanje primata u Ugandi svjedočili su raspadu društvene strukture koji je prerastao u veliki konflikt između nekada blisko povezanih jedinki.

Aaron Sandel, kopredsjedavajući Ngogo projekta za čimpanze, do kraja života će se prisjećati 24. juna 2015. godine kada je u Nacionalnom parku Kibale primijetio neobičnu promjenu u ponašanju velike grupe čimpanze. Životinje su iznenada utihnule, neke su pravile grimase koje ukazuju na nervozu, dok su druge tražile fizički kontakt za smirenje.

Eskalacija nasilja i borba za teritoriju

Iako su se u daljini čuli drugi pripadnici zajednice, takvi zvukovi nisu bili neobični za ovu grupu koja je godinama imala više od 200 jedinki i funkcionisala kao kohezivna cjelina. Međutim, prilazak drugih čimpanzi nije rezultirao uobičajenim ponašanjem poput glasnog dozivanja ili međusobnog dodirivanja. Umjesto toga, dio grupe se razbježao, ostavljajući istraživače zbunjenima.

CNN navodi kako je Sandel naveo upravo taj trenutak kao početak podjele na dvije frakcije, danas poznate kao Zapadne i Centralne čimpanze. Od tada, nasilje između grupa postalo je učestalo, uključujući smrtonosne napade koji se dešavaju nekoliko puta godišnje. Nova studija objavljena 9. aprila u časopisu Science ovaj sukob opisuje kao “građanski rat” među čimpanzama, fenomen koji se procjenjuje da se dešava jednom u 500 godina.

Čimpanze iz Nacionalnog parka Kibale u Ugandi, Foto: Aaron Sandel / REUTERS

Čimpanze su prirodno teritorijalne i često organizuju patrole kako bi zaštitile svoje granice. U slučaju Ngogo zajednice, podjela je dovela do formiranja jasno definisanih teritorija koje sada dvije grupe aktivno brane.

Zapadna grupa pokazala se znatno agresivnijom. Između 2018. i 2024. organizovali su i do 15 patrola svaka četiri mjeseca, i svaki put bi u prosjeku ubijali po jednog odraslog i dva mladunca iz Centralne grupe. Istraživači navode kako se njihova prednost ogleda u ranijoj koheziji i organizovanosti.

Prvi smrtonosni napad zabilježen je 2018., kada je ubijen mladi mužjak Errol. Godinu kasnije uslijedio je još jedan napad, ovaj put na 33-godišnjeg mužjaka Basieja, kojeg su istraživači lično poznavali. Uprkos pokušaju ženke Arethe da ga zaštiti, napad je završio fatalno, a Basie je preminuo narednog dana.

Do sada je potvrđena smrt sedam odraslih i 17 mladih čimpanzi iz Centralne grupe, dok se dodatnih 14 vodi kao nestalo i moguće ubijeno. Granica između teritorija konstantno se pomjera, pri čemu Zapadna grupa trenutno potiskuje Centralnu prema istoku.

Šta sukob među čimpanzama otkriva o ljudskim konfliktima

Ovo nije prvi dokumentovani slučaj ovakvog sukoba. Primatologinja Jane Goodall zabilježila je sličan događaj 1970-ih u Tanzaniji, poznat kao “Četverogodišnji rat”. U oba slučaja, zajednice koje su nekada živjele zajedno raspale su se i ušle u smrtonosan sukob.

Istraživači iz Ngogo projekta smatraju da postoji nekoliko mogućih uzroka za ovaj fenomen, a to su: promjene u hijerarhiji dominacije, smrt više jedinki 2014. godine, promjena alfa mužjaka 2015. i respiratorna epidemija 2017. Ove promjene vjerovatno su narušile društvene veze unutar grupe.

Stručnjaci ističu da šimpanze nemaju kulturološke faktore poput religije ili etničke pripadnosti, koji se često povezuju s ljudskim ratovima. Upravo zbog toga, ovaj slučaj pruža jedinstvenu priliku za razumijevanje kako promjene u međuljudskim odnosima mogu dovesti do konflikta.

Prema Sandelu, postoje tri moguća ishoda sukoba: stabilizacija odnosa i smanjenje nasilja, potpuna eliminacija slabije grupe ili, iako malo vjerovatno, ponovno ujedinjenje.

Dosadašnja zapažanja stručnjaka ukazuju da se konflikt nastavlja bez jasnog kraja.

