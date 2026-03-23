Zašto su ljudi jedini primati s bijelim očima -objašnjava evolucijski biolog

Ako biste uspostavili kontakt očima sa čimpanzom, vrlo brzo biste primijetili nešto neobično: teško je razaznati gdje gleda. Tkivo koje okružuje šarenicu, poznato kao bjeloočnica (sclera), kod njih je tamnosmeđe ili gotovo crno, pa je njihov pogled gotovo nemoguće pratiti.

Nasuprot tome, kada pogledate prijatelja ili člana porodice u oči, bez problema odmah uočavate smjer njihove pažnje. Budući da je ljudska bjeloočnica jarko bijela, naš pogled je nehotice „čitljiv“; drugi mogu u djeliću sekunde tačno odrediti na šta smo fokusirani.

Evolucijski biolozi tvrde da je to rezultat stotina hiljada godina prirodne selekcije, koja je oblikovala ljudsko oko u izuzetno precizan instrument društvene komunikacije. Zahvaljujući tome, mi smo jedini primati na Zemlji s ujednačeno bijelom bjeloočnicom. Veće pitanje kojim se naučnici bave decenijama jeste – zašto?

Hipoteza kooperativnog oka

Najprihvaćenije objašnjenje dolazi iz teorije poznate kao Hipoteza kooperativnog oka.

Ovu hipotezu su formalizirali Michael Tomasello i njegovi saradnici s Instituta Max Planck za evolucijsku antropologiju. U suštini, ona tvrdi da se ljudska bijela bjeloočnica razvila kako bi smjer pogleda bio vidljiv drugim ljudima. To je, zauzvrat, omogućilo preciznu, neverbalnu koordinaciju koja stoji u osnovi gotovo svih naših važnih društvenih interakcija – od zajedničkog odgoja djece do izgradnje gradova.

Foto/Pexels

U originalnom istraživanju iz 2007. godine, objavljenom u časopisu Journal of Human Evolution, naučnici su testirali ovu ideju tako što su bebama i velikim majmunima pokazivali eksperimentatora koji gleda prema plafonu koristeći samo oči, samo glavu ili oboje. Rezultati su bili dosljedni: veliki majmuni pratili su pokret glave, dok su ljudske bebe gotovo isključivo pratile oči.

Iz toga su autori zaključili da su ljudi evoluirali posebnu osjetljivost na smjer pogleda – i, što je još važnije, da je bijela bjeloočnica anatomska karakteristika koja to omogućava.

Logika ove hipoteze je intuitivna, ako želite pratiti nečiji pogled, potreban vam je kontrast. Tamna šarenica na bijeloj pozadini jasno pokazuje smjer, poput igle kompasa; tamna šarenica na tamnoj pozadini ne govori gotovo ništa.

Prednost očiju koje signaliziraju pogled

Ključno pitanje je da li je boja bjeloočnice povezana s kooperacijom među vrstama. Studija iz 2022. godine, objavljena u Scientific Reports, pružila je prvi rigorozni kvantitativni test ove ideje. Istraživači su analizirali pigmentaciju bjeloočnice kod 108 vrsta primata u odnosu na nivo prosocijalnog ponašanja, društvene tolerancije i smrtonosne agresije.

Rezultati su pokazali da primati sa svjetlijim bjeloočnicama (poput nekih čimpanzi i bonoba) pokazuju više kooperativnog ponašanja. S druge strane, vrste s tamnim bjeloočnicama imale su manji nivo saradnje i veću stopu smrtonosnog nasilja unutar vrste.

Drugim riječima, bjelina naših očiju na dubokoj evolucijskoj skali djeluje kao signal mira. Ona pokazuje da živimo u okruženju u kojem je sigurno da drugi znaju gdje nam je usmjerena pažnja, jer su ti drugi naši saveznici, a ne neprijatelji.

Foto/Pexels

Dodatno, studija iz 2022. objavljena u eLife pokazala je da su i ljudi i čimpanze preciznije prepoznavali smjer pogleda kod ljudskih očiju nego kod čimpanzi, posebno u lošijim uvjetima vidljivosti. Kada su oči čimpanzi digitalno izmijenjene da imaju bijelu bjeloočnicu, tačnost prepoznavanja se značajno poboljšala kod obje vrste.

To sugerira da bijela bjeloočnica ne samo da povećava vidljivost, već čini pogled otpornijim na smetnje poput sjene, udaljenosti i vizualnog „šuma“.

Komplikacija – i čimpanze (donekle) imaju bijele oči

Nauka rijetko nudi jednostavne priče, pa tako ni ova. Novija istraživanja pokazuju da ljudi možda nisu jedini primati s bijelom bjeloočnicom.

Studija iz 2025. godine u časopisu Biological Reviews ukazuje da su svjetlije bjeloočnice češće kod čimpanzi i drugih sisara nego što se ranije mislilo. Umjesto jasne podjele, postoji kontinuirani spektar pigmentacije.

Također se razmatra mogućnost da je seksualna selekcija igrala ulogu, budući da se svjetlina bjeloočnice smanjuje s godinama. U tom smislu, bjelina očiju može signalizirati zdravlje i plodnost.

Druga teorija, poznata kao hipoteza samodomestikacije, sugerira da je bijela bjeloočnica nusproizvod smanjenja agresije tokom ljudske evolucije. Kako smo postajali društveno tolerantniji, promjene u razvoju neuralnih grebenastih ćelija dovele su do smanjenja pigmentacije u tijelu, uključujući i oči.

Sličan fenomen se vidi i kod drugih sisara: selekcija na pitomost često dovodi do povezanih osobina poput opuštenih ušiju, uvijenog repa, juvenilnih crta lica i smanjene pigmentacije.

Prozor u „oko uma“

Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste da ona zapravo nije samo o očima, već o tome šta oči mogu raditi u društvenoj vrsti.

Bebe od rođenja uče pratiti pogled. Ljudi mogu prepoznati direktan pogled u milisekundama. Kontakt očima koristimo za učenje jezika, koordinaciju zajedničkih zadataka i izražavanje povjerenja.

Za vrstu koja je izgradila civilizacije kroz saradnju, sposobnost da brzo i precizno „emitira“ svoju pažnju drugima vjerovatno je jedna od najvažnijih evolucijskih inovacija.

Zato, sljedeći put kada vam neko kaže „gledaj me u oči“, sjetite se: to je odjek evolucijskog dogovora. Pripadate vrsti koja je evoluirala da čita – i bude pročitana.

Scott Travers, Forbes