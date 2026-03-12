Upoznajte dubokomorsku hobotnicu koja je četiri i po godine čuvala jaja bez ijednog obroka

Većina hobotnica živi brzo i umire mlada. U plitkim morima ženke obično čuvaju jaja nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci prije nego što se izlegu. Tokom tog vremena često ne jedu i ubrzo nakon toga uginu. Međutim, u dubinama Pacifika postoji jedna vrsta hobotnice koja je roditeljsku posvećenost dovela do zapanjujuće krajnosti.

Graneledone boreopacifica je dubokomorski glavonožac koji živi duž pacifičke obale kod Kalifornije i Britanske Kolumbije, i drži rekord za najduži zabilježeni period inkubacije jaja u životinjskom carstvu: čak 4,5 godine.

Ovaj izvanredan podvig samo je jedan od mnogih primjera kako se život u dubokom moru drastično razlikuje zbog uslova koji su potpuno drugačiji od onih na kopnu ili u plitkim morima. Neuroznanstvenici, fiziolozi i evolucijski biolozi ovaj slučaj smatraju fascinantnim jer pomjera granice onoga što smo smatrali mogućim za ponašanje i životni ciklus životinja.

Hobotnica s najdužim poznatim periodom čuvanja jaja

Izvanredna priča o dugom periodu inkubacije kod vrste Graneledone boreopacifica prvi put je otkrivena u studiji objavljenoj 2014. godine u časopisu PLOS One. U aprilu 2007. tim morskih biologa radio je s daljinski upravljanim podvodnim vozilima na dubini od 1.397 metara u kanjonu Monterey.

Tamo su pronašli jednu ženku hobotnice kako čuva svoju grupu jaja. Kada su se vratili mjesec dana kasnije, ona je i dalje bila tu. Tokom 53 mjeseca, istraživački tim je posjetio to mjesto 18 puta i svaki put su je zatekli kako neprekidno čuva svoja jaja, dan za danom, godinu za godinom.

Za razliku od mnogih hobotnica iz plitkih voda koje zakopavaju jaja ili ih napuštaju nakon određenog perioda, Graneledone ostaje uz njih tokom cijelog razvoja. Drži ih obavijena svojim krakovima, čime:

štiti jaja od predatora

održava ih čistima od sedimenta i mikroba

provjetrava ih blagim strujama vode koje stvara pokretima krakova i plašta

Kod vrsta iz plitkih voda inkubacija obično traje samo nekoliko sedmica ili mjeseci, jer više temperature ubrzavaju razvoj embriona. Ali u hladnim dubinama kanjona Monterey (oko 3–4 °C), gdje živi Graneledone, metabolički procesi su znatno sporiji.

Foto/Pexels

Zbog toga se razvoj embriona usporava, ono što u toplijim vodama traje mjesecima, u dubokom moru može trajati godinama.

Ono što ovaj slučaj čini još nevjerovatnijim jeste činjenica da ženka tokom svih 4,5 godina uopšte ne jede. Ostaje uz jaja gotovo stalno i potpuno odustaje od potrage za hranom tokom cijelog perioda inkubacije.

Ovakvo dugotrajno gladovanje izaziva naše razumijevanje energetskih granica kod glavonožaca. Većina hobotnica ima relativno visok metabolizam i ograničene energetske rezerve, pa bi čak i nekoliko mjeseci bez hrane bilo ekstremno. Kod Graneledone, gladovanje traje godinama, što predstavlja evolucijski rizik.

Energetski troškovi stalnog čuvanja jaja uključuju:

održavanje osnovnog metabolizma u hladnim i visokotlačnim uslovima

korištenje mišićnih pokreta za ventilaciju jaja

stalnu budnost i reagovanje na promjene u okolini

izbjegavanje predatora bez napuštanja jaja

Drugim riječima, majka žrtvuje vlastiti opstanak kako bi povećala šanse za preživljavanje svog potomstva.

Zašto ove hobotnice preuzimaju takav rizik

Sa evolucijske tačke gledišta, ovako ekstremna reproduktivna strategija ima smisla samo ako donosi veću ukupnu uspješnost preživljavanja nego druge strategije.

Dubokomorska okruženja su stabilna, ali oskudna. Hrane je malo, temperature su niske, a šanse da larve prežive mogu biti rijetke. U takvim uslovima ima više smisla maksimizirati preživljavanje jednog dobro razvijenog legla, nego proizvoditi više legla sa slabije razvijenim potomcima.

Nekoliko faktora doprinosi tome:

Hladne temperature usporavaju razvoj embriona.

Stalna zaštita smanjuje rizik od predatora.

Larve dubokog mora imaju vrlo uske uslove za preživljavanje.

U okruženju siromašnom hranom bolje preživljavaju veće i razvijenije larve.

Zajedno, ovi faktori ukazuju da prirodna selekcija favorizuje neobičnu životnu strategiju vrste Graneledone u njenoj ekološkoj niši.

Spora biologija dubokog mora

Fiziološka osnova ovog dugog perioda inkubacije povezana je s opštim pravilom dubokomorskog života: niske temperature usporavaju biohemijske reakcije. Time se smanjuje metabolizam, ali se produžavaju životni procesi.

Mnoge dubokomorske ribe i beskralježnjaci rastu sporije, kasnije sazrijevaju i žive duže od svojih rođaka iz plitkih voda. U tom smislu, spor metabolizam je dominantna strategija života u dubokom okeanu.

Ipak, slučaj Graneledone je poseban jer kombinuje spor metabolizam sa ekstremnom ponašajnom adaptacijom, stalnim čuvanjem jaja bez hranjenja.

Naučnici pretpostavljaju da su u to uključeni neuroendokrini mehanizmi. Kod nekih hobotnica iz plitkih voda hormonske promjene tokom čuvanja jaja smanjuju apetit i podstiču majčinsko ponašanje. Moguće je da slični procesi postoje i kod Graneledone, ali to još nije direktno potvrđeno.

Hobotnice imaju vrlo fleksibilan nervni sistem. Veliki dio nervne obrade dešava se ne samo u mozgu nego i u krakovima, što im omogućava složena i dugotrajna ponašanja, poput višegodišnjeg čuvanja jaja.

Šta nas ova hobotnica uči

Slučaj Graneledone boreopacifica dovodi u pitanje nekoliko pretpostavki o odnosu između razmnožavanja, metabolizma i preživljavanja:

pokazuje da dugotrajno gladovanje može biti adaptivna strategija, a ne samo fiziološko ograničenje

pokazuje da se ponašanje može razviti tako da odgovara ekstremnim okruženjima

naglašava da su životne strategije dubokog mora bitno drugačije od onih na površini

Sa evolucijskog stanovišta, ova hobotnica podsjeća da se život prilagođava ograničenjima okoline na najrazličitije načine. Duboko more očigledno favorizuje strpljenje, a ne brzinu.

U širem kontekstu ponašanja životinja, ovaj primjer je dramatična ilustracija teorije roditeljskog ulaganja, ideje da roditelji ulažu vrijeme i energiju kako bi povećali šanse za preživljavanje potomstva, čak i po cijenu vlastitog budućeg razmnožavanja.

Kod mnogih životinja intenzivna briga za potomstvo traje kratko. Ali kod nekih, uključujući određene sisare, ptice, pa i ljude, ona može trajati mjesecima ili godinama.

Graneledone ovaj koncept dovodi do krajnjih granica: godine dobrovoljnog gladovanja i neprekidne budnosti.

Ipak, koliko god bio fascinantan sam period inkubacije, još je impresivnija koordinacija fiziologije i ponašanja koja ga omogućava. Za sada, to je rekord koji nema premca među morskim beskralježnjacima.

Ponekad evolucija stvara rješenja koja djeluju gotovo nemoguće ili čak nelogično, ali ona su uvijek savršeno prilagođena pritiscima preživljavanja. Za Graneledone boreopacifica, opstanak vrste znači čuvati jaja godinama, čak i ako to majku može koštati života.

Scott Travers, Forbes