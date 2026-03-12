Šta treba znati o uredbi Vlade FBiH o isplati do 300 KM neoporezive pomoći radnicima

Vlada Federacije BiH u februaru je donijela Uredbu o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini, a na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, kojom je definirano pravo, dinamika, visina i način isplate. Predviđeno je da poslodavci svojim radnicima mogu isplatiti do 300 KM mjesečno kao pomoć za ublažavanje povećanja troškova života. Cilj ove mjere je povećanje primanja zaposlenih iz osnova radnog odnosa, bez dodatnog opterećenja poslodavaca po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezna osiguranja.

Pravo na isplatu

Pravo na isplatu imaju uposlenici koji imaju zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa Zakonom o radu, a iznos mogu isplatiti poslodavci koji redovno isplaćuju plaće i uplaćuju doprinose za zaposlene, te nemaju neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezna osiguranja.

Izuzetak su poslodavci koji su sa Poreznom upravom Federacije BiH zaključili sporazum o odgodi ili plaćanju obaveza u ratama, u skladu s važećim propisima, i koji uredno izmiruju te obaveze.

Kako je navedeno u uredbi, poslodavac može isplatiti i manji iznos od maksimalnih 300 KM. Ova pomoć može se isplaćivati za mjesece od januara do juna 2026. godine, dok se isplata pomoći za juni može izvršiti najkasnije do 31. jula ove godine.

Transakcijski račun

Uredba propisuje da poslodavac ne može radniku umanjiti plaću koja mu je obračunata i isplaćena za novembar 2025. godine. Pod tom plaćom podrazumijeva se osnovna plaća bez uvećanja za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad tokom praznika ili druge dane za koje je zakonom određeno da se ne radi, kao ni druga uvećanja plaće koja zaposleniku pripadaju u skladu s propisima o radu.

Isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune radnika, a ova vrsta pomoći ne smatra se plaćom niti naknadom plaće u smislu odredbi Zakona o radu. Prema Uredbi isplata se može vršiti mjesečno za mjesec na koji se pomoć odnosi i to tek po isteku tog mjeseca, u periodu od prvog dana, a najkasnije do posljednjeg dana narednog kalendarskog mjeseca.