Novartis kupuje eksperimentalni lijek protiv raka dojke – transakcija vrijedna milijarde

Švicarska farmaceutska kompanija Novartis, objavila da je postigla dogovor s američkom kompanijom Synnovation Therapeutics o kupovini njihovog eksperimentalnog lijeka SNV4818. Riječ je o novom oralnom lijeku koji je dizajniran za liječenje određenih vrsta raka dojke (HR+/HER2-) i možda drugih uznapredovalih tumora.

SNV4818 se trenutno ispituje u ranim kliničkim studijama. Oko 40% pacijenata s HR+/HER2- rakom dojke ima posebnu mutaciju gena PIK3CA koja može otežati liječenje. Ovaj lijek je posebno razvijen da cilja tu mutaciju, te pomaže da se rak preciznije napadne, a zdrave stanice zaštite.

Novartis planira da SNV4818 koristi u kombinaciji s drugim terapijama za rak dojke, kao što su hormonski lijekovi i inhibitori CDK, kako bi pacijentima pružili efikasnije liječenje.

Prema detaljima dogovora Novartis će platiti 2 milijarde američkih dolara unaprijed i do 1 milijarde američkih dolara u isplatama za prekretnice kompaniji Synnovation Therapeutics, LLC za akviziciju Pikavation Therapeutics, Inc., podružnice u potpunom vlasništvu Synnovation-a koja posjeduje portfolio pan-mutantnih programa, uključujući SNV4818. Transakcija se očekuje u prvoj polovini 2026. godine, navodi Novartis u saopćenju.