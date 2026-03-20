Suosnivač Googlea potrošio 45 miliona dolara na borbu protiv poreza na milijardere

Sergey Brin je udvostručio sredstva uložena u borbu protiv predloženog poreza na milijardere u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, čime je ukupno potrošio 45 miliona dolara u jednom od najskupljih referendum u historiji države, a koji je planiran za 3. novembar, 2026.

Suosnivač Googlea, čije se bogatstvo procjenjuje na 247 milijardi dolara, donirao je 25 miliona dolara organizaciji “Building a Better California”, koja je u stvari komitet za političko djelovanje sa mogučnošću primanja neograničenih finansijskih sredstava za potrebe lobiranja (super PAC), a koja je posvećena blokiranju predloženog zakona. Ovo je Brinova druga donacija nakon ranijih 20 miliona dolara koje je uplatio u januaru.

Bivši izvršni direktor Googlea, Eric Schmidt takođe je donirao 1,02 miliona dolara povrh ranije donacije od 2 miliona, čime je njegov ukupni ulog u dva anti-porezna PAC-a prešao 3 miliona dolara.

Cilj ovih donacija je obaranje Kalifornijskog zakon o porezu na milijardere (California Billionaire Tax Act), kojeg na referendumu podržava sindikat uposlenika u zdravstvu i uposleni, a koji bi nametnuu jednokratni porez od 5% na ukupnu imovinu svakog rezidenta Kalifornije vrijednu više od 1 milijarde dolara. Prihodi bi bili usmjereni na obrazovanje, pomoć u hrani i zdravstvene programe širom države. Mjera je i dalje u fazi prikupljanja potpisa.

Za Brina su posljedice zakona ogromne. Ukoliko mjera dođe na glasački listić, bude usvojena i primijenjena, on bi morao platitiviše od 12 milijardi dolara poreza. Ta cifra ga je već nagnala akciju, pa se tako krajem prošle godine preselio iz Kalifornije u imanje vrijedno 42 miliona dolara na sjeveroistočnoj obali jezera Tahoe u Nevadi. Nekoliko drugih milijardera je navodno napravilo je slične poteze.

“Building a Better California” super PAC, takođe podržava zasebnu mjeru na glasačkom listiću pod nazivom “Zaštitimo penzije”, osmišljenu da zabrani retroaktivne poreze, blokirajući porez na milijardere prije nego što stupi na snagu.

Koalicija protiv poreza nadilazi Brina i Schmidta. Izvršni direktor Stripea, platforme za finansijske usluge, Patrick Collison, donirao je 7 miliona dolara super PAC-u “Building a Better California”, izvršni direktor DoorDasha, platforme za kučnu dostavu, Tony Xu – 2 miliona, te kripto preduzetnik Chris Larsen – 2 miliona dolara. Drugi anti-porezni PAC, “California Business Roundtable”, prikupio je 3 miliona dolara od suosnivača Palantira, kompanije koja proizvodi nadzorne AI sisteme, Petera Thiela, uz doprinose drugih istaknutih kapitalista.

Brutanski list The Guardian navodi kako ova mobilizacija odražava šire političko buđenje u Silicijskoj dolini.

Brin je u posljednje dvije godine bivao sve aktivniji u politici te je prisustvovao večeri u Bijeloj kući koju je organizovao Donald Trump. Njegove veze s trenutnom političkom scenom duboke su na više frontova: njegova bivša supruga, Nicole Shanahan, bila je kandidatkinja za zamjenicu američkog ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja mlađeg. 2024., dok je Brin takođe donirao kako republikanskim tako i demokratskim tehnološki naklonjenim kandidatima u predstojećoj predizbornoj utrci za guvernera Kalifornije.