Cijene zlata i srebra pale na najniži nivo u posljednjih mjesec dana – evo zašto rat u Iranu ne podiže cijene metala

Cijene zlata i srebra trenutno su na približno najnižem nivou u posljednjih mjesec dana, a oba metala bilježe pad u srijedu, što je suprotno tradicionalnoj teoriji da cijene plemenitih metala rastu tokom globalnih sukoba. Rat u Iranu je podigao cijene nafte i ojačao dolar, što vrši pritisak na cijene metala.

Ključni podaci

Cijena zlata iznosila je oko 4.886,70 USD po unci u 12:30h u srijedu, što predstavlja pad od oko 2,5%.

Cijena srebra pala je za oko 3%, i iznosi 77,40 USD po unci. Oba metala su pala na najniži nivo u posljednjih mjesec dana, posljednji put kad je zlato bilo ispod 4.900 USD, a srebro ispod 76 USD bilo je 18. februara. Cijene metala dosljedno su padale od početka rata u Iranu krajem februara, nakon što je zlato prekoračilo 5.400 USD, a srebro probilo 93 USD 27. februara, dan prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

Zlato je zabilježilo gubitke šest dana uzastopno, što je, kako je Bloomberg izvijestio, najduži niz gubitaka od 2024. godine, prije nego što je metal krenuo u rekordni rast cijene koji ga je doveo do istorijskog maksimuma u januaru.

Zašto rat u Iranu ne podiže cijene metala

Iako cijene zlata i srebra obično rastu tokom međunarodnih sukoba, nijedan od ovih metala nije ostvario dobitak tokom skoro tri sedmice rata u Iranu. Analitičari iz Sucden Financial kažu da cijene metala trenutno imaju „negativnu korelaciju s naftom“, jer cijene nafte i energije skaču.

Oni predviđaju da će cijene plemenitih metala vjerovatno ostati nestabilne, i dodaju da „zlato može pronaći neku podršku uslijed geopolitičke nesigurnosti, ali sve dok nafta apsorbuje glavni potražnja za sigurnim utočištem, rast će vjerovatno ostati ograničen“.

Cijene nafte su u posljednjih nekoliko sedmica porasle, Brent sirova nafta se približila 109 USD po barelu, što je više od 40% rasta od početka rata.

Rast cijene energije pojačava strah od inflacije i smanjuje očekivanja da će Federalne rezerve SAD (Fed) smanjiti kamatne stope, a to guši cijene metala, jer se zlato i srebro obično značajno povećavaju nakon smanjenja kamatnih stopa, rekao je David Meger iz High Ridge Futures agenciji Reuters.

Meger je naveo da i dalje vjeruje da zlato i srebro imaju potražnju kao „sigurno utočište“, ali da ta potražnja ne podiže njihove cijene jer su metali preplavljeni drugim tržišnim pritiscima. Također, američki dolar je ojačao, a to obično stvara pritisak na plemenite metale i tjera njihove cijene naniže.

Pozadina

U prošlosti su ratovi i međunarodne tenzije često uzrokovali rast cijena zlata i srebra. Na primjer, cijene zlata skočile su na najviši nivo u jednoj godini 2022. godine nakon što su ruske snage napale Ukrajinu. Ranije ove godine analitičari su navodili različite globalne tenzije kao dijelom objašnjenja za istorijski rast cijena zlata i srebra, uključujući hapšenje lidera Venecuele i napetosti između SAD i evropskih lidera tokom prijetnji da bi SAD mogli anektirati Grenland.

Cijene zlata i srebra dosegle su rekordne nivoe u januaru, završavajući višemjesečni rast. Na vrhuncima, cijena zlata je bila iznad 5.600 USD, a srebra iznad 120 USD. Međutim, cijene su se srušile krajem januara nakon što je tadašnji američki predsjednik rekao da bi nominovao novog predsjednika Federalnih rezervi za kojeg se analitičari nisu nadali da će smanjivati kamatne stope.

Conor Murray, Forbes