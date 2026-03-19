NASA-in rover Perseverance otkrio drevnu riječnu deltu na Marsu – dokazi o vodi

NASA-in rover Perseverance, koristeći radarski sistem za probijanje tla, otkrio je podzemne ostatke drevne riječne delte na Marsu, što predstavlja jedan od najstarijih dokaza da je voda nekada tekla površinom ovog planeta, javlja Reuters.

Istraživači tvrde da je rover sa šest točkova otkrio geološke karakteristike na dubini od 35 metara, dok je prelazio 6,1 km terena unutar kratera Jezero, koji se nalazi na sjevernoj hemisferi Marsa. Vjeruje se da je ovo područje nekada bilo poplavljeno vodom, te da se u njemu nalazilo drevno jezersko korito.

Slojeviti sedimenti i erodirane površine, koje je otkrio Perseverance, ukazuju na postojanje delte, velikog taloga sedimenta u obliku lepeze, formiranog na mjestu gdje rijeka ulazi u veće vodeno tijelo, poput jezera. Naučnici procjenjuju da ova zakopana delta potiče iz perioda prije otprilike 3,7 do 4,2 milijarde godina.

S obzirom na to da je Mars, poput Zemlje, formiran prije oko 4,5 milijardi godina, delta je postojala relativno rano u njegovoj historiji.

Fotografija prikazuje krupni plan naboranih tekstura nastalih prije milijarde godina kada su se valovi kretali po plitkom jezeru. NASA-in rover Curiosity pronašao je 8. februara 2023. godine dokaze o drevnom jezeru u području planeta za koje se očekivalo da je suho. Foto/Handout/AFP/Profimedia

Prema istraživačima, ova delta prethodi sličnom površinskom obliku u blizini, nazvanom Zapadna Delta, koja datira od prije 3,5 do 3,7 milijardi godina.

„Na osnovu karakteristika mapiranih RIMFAX-om, vjerujemo da je krater Jezero bio domaćin drevnog vodenog okruženja, sposobnog za očuvanje biosignatura, koje je postojalo prije formiranja Zapadne Delte u Jezeru“, rekla je planetarna naučnica sa UCLA, Emily Cardarelli, članica naučnog tima Perseverance i glavna autorica istraživanja objavljenog u časopisu Science Advances.

Instrument RIMFAX rovera šalje radarske impulse prema dolje i bilježi impulsi koji se odbijaju od podzemnih struktura, omogućavajući trodimenzionalno mapiranje podzemlja. Novi nalazi bazirani su na najdubljim podacima RIMFAX-a do sada, prikupljenim od septembra 2023. do februara 2024., tokom 250 marsovskih dana.

Sve više dokaza o postojanju vode

Kako se voda smatra ključnom za mogućnost postojanja života na Marsu u prošlosti, sve više dokaza o njegovoj vlažnoj prošlosti posebno je značajno. Mars, sada hladan i pust, nekada je imao gušću atmosferu i topliju klimu, omogućavajući postojanje tekuće vode na površini.

Biosignatura se odnosi na hemijski ili fizički dokaz koji ukazuje na prošli ili sadašnji život. Na Zemlji, riječne delte koncentriraju sediment i stvaraju niše pogodne za mikrobni život.

Prošle godine naučnici su objavili da uzorak stijene prikupljen od strane Perseverance u krateru Jezero sadrži potencijalnu biosignaturu koja ukazuje na drevni mikrobni život, iako se minerali u uzorku također mogu formirati putem nebioloških procesa. Stijena datira otprilike od 3,2 do 3,8 milijardi godina.

„Veoma je uzbudljivo što je RIMFAX mogao pružiti tako detaljan pogled na ove naslage i tako pomoći u rješavanju zagonetke njihovog nastanka“, rekao je David Paige za Reuters, planetarni naučnik sa UCLA i koautor studije, takođe član naučnog tima Perseverance. „Ovo dodatno potvrđuje da je radarski sistem za probijanje tla izuzetno vrijedan alat za proučavanje planetarne geologije“, naglasio je.

Kako navodi Reuters, kineski naučnici su rekli da je radarski sistem koristio kineski rover Zhurong, te otkrio podzemne dokaze koji podsjećaju na pješčane plaže uz obalu oceana koji je možda postojao na sjevernim ravnicama Marsa.

„Vremenom smo vidjeli sve više dokaza o tekućoj vodi na površini Marsa na različitim mjestima slijetanja rovera, područjima koja smo istražili, kao i putem orbitalnih snimaka. Vidjeli smo kanale gdje je voda mogla teći, kraterska jezera u kojima se nekada zadržavala voda i deltične naslage koje su sada zakopane, sve uz pomoć ovog istraživanja“, rekla je Cardarelli za Reuters.

„Mars je raznolik, a svaka misija rovera otkriva još jedan dio njegove zagonetne prošlosti i rani razvoj našeg stjenovitog susjeda“, dodala je Cardarelli.