Nikada nije bilo toliko pripadnika generacije Z među milijarderima – trećina bogatstvo napravila sama prije tridesete

Nikada ranije nije bilo toliko pripadnika generacije Z među milijarderima. Ogromne runde finansiranja, AI manija i tradicionalno nasljedstvo učinili su da u protekloj godini postane nešto lakše postati supermladi milijarder. Na najnovijoj Forbesovoj listi najmlađih milijardera svijeta nalazi se rekordnih 35 osoba koje su dostigle desetocifreno bogatstvo prije navršene 30. godine. To je samo jedan posto od ukupno 3.428 milijardera u svijetu, ali i rast u odnosu na 2025, kada ih je bilo 0,4 odsto manje. Bogatstvo su stekli u različitim oblastima, od apoteka i vodoinstalaterskog materijala do tržišta predikcija i AI programiranja „vajb kodova“. Dok je većina naslijedila svoje bogatstvo, rekordnih 12 ga je steklo samostalno (self-made).

Najmlađi self-made milijarderi u svijetu su novajlije na listi: Surya Midha, Brendan Foody i Adarsh Hiremath, trojac koji stoji iza AI startupa za zapošljavanje Mercor. Svaki od njih ima 22 godine i vrijedi po 2,2 milijarde dolara, odnosno po 100 miliona dolara za svaku godinu života. „Definitivno je ludo“, rekao je Foody prošle godine za Forbes. „Djeluje vrlo nestvarno. Očigledno je izvan naših najluđih maštanja.“ Midha, koji je nekoliko mjeseci mlađi od svojih suosnivača, sada je najmlađi self-made milijarder u historiji. Preuzeo je tu titulu od Alexandra Wanga iz kompanije Scale AI sa prošlogodišnje liste. Midha i njegovi suosnivači, također Thiel Fellows, najmlađi su self-made milijarderi koji su ikada ušli na Forbesovu listu. Nadmašili su i Marka Zuckerberga, koji je debitovao sa 23 godine prije dvije decenije.

Tu je i nova najmlađa self-made žena milijarderka. Riječ je o Luani Lari Lopes, 29-godišnjoj bivšoj balerini i diplomkinji MIT-a, koja je koosnovala kompaniju za tržišne predikcije Kalshi. Brazilka je zamijenila 31-godišnju suosnivačicu Scale AI Lucy Guo, koja je tu titulu preuzela od Taylor Swift u aprilu. Suosnivač Kashi-ja, Tarek Mansour, također je među 17 novih milijardera mlađih od 30 godina ove godine. Mnogi su se obogatili zahvaljujući AI-ju, uključujući Šveđanina Fabijana Hedina (26), suosnivača AI startapa Lovable, i osnivače Kursora Michaela Truella, 25), Amana Sangera (25) i Arvida Lunnemarka (26), koji više nije u tom AI startapu.

Najmlađa milijarderka

Najmlađa milijarderka u svijetu je Amelie Voigt Trejes, čiji je djed Werner Ricardo Voigt, preminuo 2016., koosnovao brazilskog giganta za industrijske mašine WEG 1961. godine. Sa 20 godina, Amelie je mlađa od svoje braće blizanaca Pedra i Felipea Voigta Trejesa. Također je sedam sedmica mlađa od Johannesa von Baumbacha, njemačkog nasljednika farmaceutske kompanije. On je sada drugi najmlađi milijarder u svijetu. Među drugim poznatim mladim nasljednicima bogatstva su najmlađi nasljednik italijanske imperije naočala EssilorLuxottica, Clementea Del Vecchia, 21, i Južnokorejka Kim Jung-youn, 22, koja je sa starijom sestrom naslijedila bogatstvo u industriji online igara.

Od ukupno 35 milijardera mlađih od 30 godina, osam su državljani SAD-a, a još troje, uključujući Lopes Laru, sada žive u SAD-u. Još 13 živi u Evropi, a šest u Aziji. Svi Amerikanci su self-made, dok su gotovo svi Evropljani, osim Hedina i Lunnemarka, naslijedili svoje bogatstvo.

Ukupno, ovih 35 supermladih superbogatih ljudi vrijedi 92,4 milijarde dolara. To je pad u odnosu na 152,3 milijarde dolara ukupnog bogatstva 35 najmlađih članova prošlogodišnje liste, koji su tada uključivali 32-godišnjeg nasljednika Red Bula Marka Mateschitza, tada vrijednog 40,6 milijardi dolara, i 34-godišnjeg suosnivača Stripe-a Johna Collisona, tada vrijednog 10,1 milijardu dolara.

Lista za 2026

Ovo je 35 milijardera mlađih od 30 godina na Forbes listi za 2026, od najstarijih do najmlađih, sa vrijednošću neto bogatstva sa stanjem na 1. mart 2026.

*Self-made bogatstvo označeno je zvjezdicom

Tarek Mansour*

Godine: 29 | Državljanstvo: SAD | Izvor bogatstva: Tržišta predikcija | Neto vrijednost: 1,3 milijarde USD

Mansour je suosnivač i direktor firme Kalshi, koja omogućava korisnicima da se klade na sve, od rezultata sportskih utakmica do političkih izbora i nagrada u zabavi. Mansour, koji je odrastao u Libanu i sam naučio engleski dok se pripremao za SAT, upoznao je suosnivačicu Lopes Laru na MIT-u. Oboje su studirali računarstvo i bili dio iste grupe međunarodnih studenata. Kalshi je u decembru 2025., dostigao vrijednost od 11 milijardi dolara nakon runde finansiranja od jedne milijarde, a Mansour posjeduje procijenjenih 12% udjela.

Luana Lopes Lara*

Godine: 29 | Državljanstvo: Brazil | Izvor bogatstva: Tržišta predikcija | Neto vrijednost: 1,3 milijarde USD

Lopes Lara je najmlađa self-made milijarderka u svijetu. Veći dio djetinjstva provela je trenirajući u elitnoj baletskoj školi. Akademski je briljirala osvajajući zlatnu medalju na Brazilskoj olimpijadi iz astronomije i bronzu na Matematičkoj olimpijadi Santa Katarina. Nakon srednje škole, devet mjeseci je radila kao profesionalna balerina u Austriji prije nego što je otišla na MIT. Suosnivačica i glavna operativna direktorka Kalshija, takođe posjeduje procijenjenih 12% kompanije.

Wang Zelong

Godine: 29 | Državljanstvo: Kina | Izvor bogatstva: Hemija | Neto vrijednost: 1,2 milijarde USD

Wangovo bogatstvo potiče od udjela u kompaniji CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide, listiranoj u Šenženu. Proizvodi hemikaliju koja se koristi za stvaranje bijelog pigmenata za boje i papir. Wang je postao milijarder 2021., dok je još bio na univerzitetu. To ga čini jednim od najmlađih milijardera u Aziji.

Alexandra Andresen

Godine: 29 | Državljanstvo: Norveška | Izvor bogatstva: Investicije | Neto vrijednost: 2,5 milijarde USD

Andresenino bogatstvo potiče od 150 godina stare duhanske imperije koju je njen otac prodao 2005. Nakon prodaje, porodica se fokusirala na investicionu firmu Ferd, koja ima portfelje u nekretninama, finansijama i raznim privatnim nordijskim kompanijama. Aleksandra i njena 30-godišnja sestra sjede u upravnom odboru. Tri puta je bila juniorska norveška šampionka u dresurnom jahanju. Više se ne takmiči zbog problema sa kičmom. I dalje je aktivna u radu sa konjima i vodi konjički uzgoj Andresen Dressage u Oslu.

Firoz Mistry

Godine: 29 | Državljanstvo: Irska | Izvor bogatstva: Diverzifikovano | Neto vrijednost: 3,1 milijardu USD

Mistry i njegov brat Zahan (27) naslijedili su po 4,6% udjela u multinacionalnom konglomeratu Tata Sons iz Mumbaija. To se dogodilo nakon smrti oca u saobraćajnoj nesreći 2022. Grupa je vrijedna 180 milijardi dolara. Posjeduje 30 kompanija širom šest kontinenata i više od 100 zemalja. Prodaje sve, od automobila do nakita. Konglomerat postoji od 1868.

Alexandr Wang*

Godine: 29 | Državljanstvo: SAD | Izvor bogatstva: AI | Neto vrijednost: 3,2 milijarde USD

Wang je osnivač AI kompanije Scale AI, koja se bavi označavanjem podataka. U junu, Facebookova matična kompanija Meta kupila je 49% Scalea za oko 29 milijardi dolara, a Wang je postao Metin glavni AI direktor. Bio je najmlađi self-made milijarder svijeta do oktobra 2025., kada ga je pretekao osnivač Polymarketa Shayne Coplan.

Dora Voigt de Assis

Godine: 28 | Državljanstvo: Brazil | Izvor: Industrijske mašine | Neto vrijednost: 1,4 milijarde USD

Ona i njena sestra Livia (21) posjeduju 3,1% brazilskog proizvođača električnih motora WEG. Kompaniju je koosnovao njihov pokojni djeda Verner Werner Ricardo Voigt 1961. Kompanija proizvodi više od 21 milion električnih motora godišnje i izvozi u više od 135 zemalja.

Maximilian von Baumbach

Godine: 28 | Državljanstvo: Njemačka | Izvor bogatstva: Farmacija | Neto vrijednost: 6,6 milijardi USD

Maximilian je najstariji od četvero braće i sestara sa ove liste mlađih od 30 godina. Von Baumbachovi su nasljednici njemačkog proizvođača lijekova Boehringer Ingelheim, osnovanog 1885.

Shayne Coplan*

Godine: 27 | Državljanstvo: SAD | Izvor bogatstva: Tržišta predikcija | Neto vrijednost: 1 milijardu USD

Coplan je osnivač i direktor Polimarketa, jednog od najvećih tržišta predikcija u svijetu. U oktobru, milijarder Jeff Sprecher investirao je dvije milijarde u Polimarket po procjeni vrijednosti od devet milijardi. To je učinilo Coplana najmlađim self-made milijarderom svijeta u to vrijeme, zahvaljujući procijenjenom udjelu od 11%. (Manje od tri nedjelje kasnije pretekao ga je Surya Midha iz Mercora.

Carl-Anton Kunz

Godine: 27 | Državljanstvo: Njemačka | Izvor bogatstva: Vodoinstalaterski materijal i HVAC sistemi (za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju) | Neto vrijednost: 1,1 milijardu USD

Kunz je akcionar Cordes & Graefe, matične kompanije GC Group-a. To je njemački veletrgovac raznovrsnim proizvodima za vodoinstalacije i HVAC sisteme. Naslijedio je udio od svog djede Uwea Hollwega, dugogodišnjeg lidera kompanije.

Zahan Mistry

Godine: 27 | Državljanstvo: Irska | Izvor bogatstva: Diverzifikovano | Neto vrijednost: 3,1 milijardu USD

Zahan i brat Firoz naslijedili su po 4,6% Tata Sons nakon očeve smrti. Njihov ujak Shapoor Mistry predsjedava porodicom u Mumbaiju i vodi građevinski gigant Shapoorji Pallonji Group.

Fabian Hedin*

Godine: 26 | Državljanstvo: Švedska | Izvor bogatstva: AI softver | Neto vrijednost: 1,6 milijardi USD

Hedin je suosnivač švedskog AI startapa Lovable, procijenjenog na 6,6 milijardi dolara od privatnih investitora u decembru. On i suosnivač i direktor Anton Osika, posjeduju po 24% kompanije koja je pokrenuta krajem 2024.

Abbas Sajwani

Godine: 26 | Državljanstvo: Ujedinjeni Arapski Emirati | Izvor bogatstva: Nekretnine | Neto vrijednost: 1,9 milijardi USD

Sin milijardera i investitora Hussaina Sajwania, Abbas je osnivač i vlasnik AHS Propertiesa, kompanije za razvoj luksuznih nekretnina sa sjedištem u Dubaiju, koji je osnovao 2021. Sljedeće godine prodao je vile u prestižnim djelovima Dubaija, Emirates Hills i Palm Jumeirah, i kupio zemljište uz Dubai Water Canal za luksuzne stambene kule, koje sada čine većinu njegovog poslovanja.

Katharina von Baumbach

Godine: 26 | Državljanstvo: Njemačka | Izvor bogatstva: Farmacija | Neto vrijednost: 6,6 milijardi USD

Jedna od četvero braće i sestara i jedina žena koja je naslijedila bogatstvo njemačkog proizvođača lijekova Boehringer Ingelheim.

Arvid Lunnemark*

Godine: 26 | Državljanstvo: Švedska | Izvor bogatstva: AI softver | Neto vrijednost: 1,3 milijarde USD

Lunemark je suosnivač Kursora (Cursor), proizvođača popularnog alata za uređivanje AI koda. U novembru je kompanija dostigla vrijednost od 29,3 milijarde dolara. Vodio je sa tri prijatelja sa MIT-a – svi u dvadesetim godinama i sada milijarderi. Lunemark je napustio kompaniju u oktobru kako bi osnovao sopstveni startap fokusiran na bezbjednija AI rješenja.

Sualeh Asif*

Godine: 26 | Državljanstvo: Pakistan | Izvor bogatstva: AI softver | Neto vrijednost: 1,3 milijarde USD

Suosnivač i glavni tehnički direktor Kursora, ove godine jedini milijarder iz Pakistana. Rođen je u Karačiju, a predstavljao je zemlju na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi od 2016. do 2018. A-level ispite završio je u privatnoj školi u Pakistanu prije nego što je dobio stipendiju za MIT.

Yoni Nahmad

Godine: 25 | Državljanstvo: Izrael | Izvor bogatstva: Umjetnost | Neto vrijednost: 1,3 milijarde USD

Joni je sin pokojnog izraelskog milijardera Ezre Nahmada, koji je zajedno sa bratom bio veliki međunarodni trgovac umjetninama. U trenutku Ezrine smrti 2023., inventar umjetnina njega i brata vrijedjelo je skoro sedam milijardi dolara. Njegova imovina podijeljena je između Jonija i još dvojice sinova. Uključuje radove više od 30 renomiranih umjetnika, od Moneta i Matissa to Renoira i Rothka.

Aman Sanger*

Godine: 25 | Državljanstvo: SAD | Izvor bogatstva: AI softver | Neto vrijednost: 1,3 milijarde USD

Prije nego što je pokrenuo Cursor, Sanger je osnovao AI konsultantsku firmu, paralelno sa praksama u hedge fondu Bridgewater Associates i Googleu. Počeo je da programira sa 14 godina i bio je strastveni igrač skvoša na MIT-u, gdje je upoznao suosnivače svoje kompanije.

Michael Truell*

Godine: 25 | Državljanstvo: SAD | Izvor bogatstva: AI softver | Neto vrijednost: 1,3 milijarde USD

Jedan od četvero prijatelja sa MIT-a i suosnivača Cursora, išao je u istu elitnu privatnu školu u New Yorku sa Sangerom – Horace Mann School. Prije Cursora, Truell je bio pripravnik u Googleu i kvantitativnom hedge fondu Two Sigma.

Maxim Tebar

Godine: 25 | Državljanstvo: Njemačka | Izvor bogatstva: Motorne testere | Neto vrijednost: 1,2 milijarde USD

Veći dio Tebarovog bogatstva potiče od nasljedstva udjela u Stihl-u, jednom od vodećih svjetskih proizvođača motornih testera i drugih ručnih električnih alata. Četvrta je generacija nasljednika porodičnog bogatstva, koje je osnovao njegov pradjeda Andreas Stihl.

Remi Dassault

Godine: 24 | Državljanstvo: Francuska | Izvor bogatstva: Diverzifikovano | Neto vrijednost: 2,4 milijarde USD

Remijev pradjeda, koji je preživio Holokaust, izumio je propelere za francusku vazduhoplovnu službu u Prvom svjetskom ratu i osnovao kompaniju koja će postati avio-gigant Dassault Aviation. Remi je naslijedio od oca (preminuo 2021.) procijenjeni udio od 4,1% u toj firmi i oko 2,5% softverske kompanije Dassault Systèmes.

Franz von Baumbach

Godine: 24 | Državljanstvo: Njemačka | Izvor bogatstva: Farmacija | Neto vrijednost: 6,6 milijardi USD

Još jedan nasljednik njemačkog proizvođača ljekova Boehringer Ingelheim sa sjedištem u Ingelheimu.

Luca Del Vecchio

Godine: 24 | Državljanstvo: Italija | Izvor bogatstva: Naočale | Neto vrijednost: 6,8 milijardi USD

On i mlađi brat Clemente najbogatiji su među milijarderima mlađim od 30 godina, zahvaljujući udjelima od 12,5% u gigantu za proizvodnju naočala EssilorLuxottica. Osnovao ga je njihov pokojni otac Leonardo Del Vecchio (preminuo 2022).

Kim Jung-min

Godine: 24 | Državljanstvo: Južna Koreja | Izvor bogatstva: Online igre | Neto vrijednost: 1,7 milijardi USD

Ona i sestra Jung-youn naslijedile su oko 9% udjela u kompaniji Nexon, južnokorejsko-japanskom proizvođaču online igara, nakon smrti svog oca, osnivača kompanije Kim Jung-ju) 2022., Nexon je bio pionir u modelu “free-to-play” igara i lider u industriji masivno multiplayer online role-playing igara.

Felipe Voigt Trejes

Godine: 23 | Državljanstvo: Brazil | Izvor bogatstva: Industrijske mašine | Neto vrijednost: 1,1 milijarda USD

Zajedno sa svojim bliskim bratom blizancem i mlađom sestrom, Pedro i Amelie, Felipe je glavni akcionar WEG-a, najvećeg proizvođača električnih motora u Latinskoj Americi.

Pedro Voigt Trejes

Godine: 23 | Državljanstvo: Brazil | Izvor bogatstva: Industrijske mašine | Neto vrijednost: 1,1 milijarda USD

Pedro je glavni akcionar WEG-a, sa bratom blizancem Felipeom i sestrom Amelie.

Kevin David Lehmann

Godine: 23 | Državljanstvo: Njemačka | Izvor bogatstva: Drogerije | Neto vrijednost: 4,9 milijardi USD

Lehmann je naslijedio svoje bogatstvo nakon što mu je otac 2017., prenio 50% udjela u dm-drogerie markt, vodećem njemačkom lancu drogerija, kada je Lehmann imao samo 14 godina. Otac je prvi put investirao u brend 1974., nedugo nakon osnivanja 1973.

Adarsh Hiremath

Godine: 22 | Državljanstvo: SAD | Izvor bogatstva: AI softver | Neto vrijednost: 2,2 milijarde USD

Hiremath je suosnivač Mercora, startupa za regrutaciju koji pomaže najvećim AI laboratorijama u Silicijumskoj dolini da treniraju svoje modele. Osnovao ga je 2023., sa dva prijatelja iz srednje škole, koji su zajedno učestvovali u debatnim takmičenjima.

Brendan Foody

Godine: 22 | Državljanstvo: SAD | Izvor bogatstva: AI softver | Neto vrijednost: 2,2 milijarde USD

Foody je direktor Mercora, a on i njegova dva suosnivača ranije su bili Thiel Fellows. On je 2023. godine, ubrzo nakon osnivanja Mercora, napustio Univerzitet Georgetown. Prije toga je osnovao još dva startupa, oba fokusirana na razvoj softvera.

Surya Midha

Godine: 22 | Državljanstvo: SAD | Izvor bogatstva: AI softver | Neto vrijednost: 2,2 milijarde USD

Najmlađi self-made milijarder. On i dva suosnivača posjeduju po procijenjenih 22% udjela u kompaniji. Rođen je u Kaliforniji, roditelji su indijskog porijekla i bio je nacionalni šampion u debatama u srednjoj školi.

Kim Jung-youn

Godine: 22 | Državljanstvo: Južna Koreja | Izvor bogatstva: Online igre | Neto vrijednost: 1,7 milijardi USD

Mlađa kćerka osnivača Nexona, Kim Jung-jua (preminuo 2022.), Kim posjeduje oko 9% južnokorejsko-japanske kompanije za online igre. Nudi igračima više od 80 live igara, uključujući hitove poput MapleStory, KartRider i Dungeon & Fighter.

Clemente Del Vecchio

Godine: 21 | Državljanstvo: Italija | Izvor bogatstva: Naočale | Neto vrijednost: 6,8 milijardi USD

Kao i njegov brat Luca, bogatstvo duguje vlasništvu od 12,5% u holding kompaniji Delfin, koja ima udio u EssilorLuxottica, kompanije za naočale koja stoji iza brendova kao što su Ray-Ban i Persol.

Lívia Voigt de Assis

Godine: 21 | Državljanstvo: Brazil | Izvor bogatstva: Industrijske mašine | Neto vrijednost: 1,4 milijarde USD

Nasljednica WEG-ovog suosnivača Wernera Ricarda Voigta. Posjeduje 3,1% udjela u kompaniji.

Johannes von Baumbach

Starost: 20 | Državljanstvo: Njemačka | Izvor bogatstva: Zdravstvo | Neto vrijednost: 6,6 milijardi USD

Najmlađi nasljednik njemačke farmaceutske kompanije Boehringer Ingelheim. Kompanijom od 2015., upravlja član porodice – Johannesov ujak Hubertus von Baumbach. Johannes se takmičarski bavi skijanjem u Austriji.

Amelie Voigt Trejes

Godine: 20 | Državljanstvo: Brazil | Izvor bogatstva: Industrijske mašine | Neto vrijednost: 1,1 milijarda USD

Najmlađa milijarderka u svijetu, posjeduje 2% WEG-a.

Simone Melvin, Forbes

