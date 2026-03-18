Fabrika u SAD-u zaposlila robota, a potom i čovjeka da ga čuva

Njemački proizvođač autodijelova Schaeffler, uveo je humanoidnog robota u svoju fabriku u Cherawu, u Južnoj Karolini. Robot po imenu Digit, kojeg je razvila kompanija Agility Robotics iz Oregona, po cijeli dan podiže korpe s komponentama za ležajeve i prebacuje ih na pokretnu traku. Nedaleko od njega sjedi radnik čiji je posao pazi da sve ide kako treba.

Digit radi osmosatnu smjenu i fizički je odvojen od ljudi pleksiglasom, jer trenutno ne može prepoznati kada se neko nađe tik pored njega. Lokalni zakoni o sigurnosti na radnom mjstu zahtijevaju da se taj problem riješi prije nego što se barijera ukloni. Iz Agilityja kažu da bi novi model, koji stiže kasnije ove godine, trebao riješiti taj problem. Do tada neko mora držati oko na Digita.

Za robote repetitivni, fizički poslovi

The Wall Street Journal je ove sedmice boravio u navedenoj fabrici, navodeći da je radnik koji je ranije obavljao Digitov posao prebačen na kontrolu kvaliteta. Iz Schaefflera poručuju da je to njihov princip rada, da roboti preuzimaju repetitivne fizičke poslove, dok ljudi prelaze na složenije i kvalifikovanije pozicije. Da li će to ostati tako kako se upotreba robota bude širila, pitanje je na koje kompanija zasad ne mora davati odgovor.

Kad je riječ o troškovima, računica je prilično jasna. Digit tokom svog radnog vijeka košta između 10 i 25 dolara po satu. Početna satnica u fabrici u Cherawu iznosi oko 20 dolara. Suosnivač Agilityja kaže da bi cijena s vremenom mogla pasti na 2 do 3 dolara po satu. Iz Schaefflera navode da bi do 2030. godine stotine humanoidnih robota mogle raditi u njihovim fabrikama.

Konsultantska firma McKinsey procjenjuje da je trenutno u fabrikama širom svijeta raspoređeno manje od 200 humanoidnih robota. Njihova projekcija za 2040. godinu navodi da bi i do 5 miliona mogli biti angažovano na raznim pozicijama. Agilityjevi konkurenti Boston Dynamics, Figure, Tesla i Apptronik takođe rade na kreiranju humanoidnih robota.

Još niko nije dobio otkaz

Za sada, roboti rade poslove koji su monotoni, fizički zahtjevni i koje je teško popuniti radnicima. Cheraw je u posljednjih nekoliko decenija zabilježio osjetan pad tekstilne i drvne industrije, a Schaeffler fabrika i dalje ima oglase za posao istaknute na ulaza. Lokalna ekonomija, navodi Wall Street Journal, nije baš u situaciji da bira kakvi će poslovi zamijeniti one koji su nestali.

IG Metall, njemački industrijski sindikat koji ima predstavnike u upravi Schaefflera, za sada ne vidi razlog za uzbunu. Neimenovani sindikalni zvaničnik rekao je za Journal da su poslovi montaže i dalje previše kompleksni da bi roboti u skorije vrijeme zamijenili radnike. Ta procjena možda jeste tačna ali vremenom no to neće biti nemoguće.

Journal ističe kako je jedan penzionisani radnik Schaefflera sažeo cjelokupnu situaciju bez puno filozofije: “Efikasnost je glavno pravilo igre i neumoljiva je”.

Fabrika Schaeffler zapošljava oko 750 ljudi i do sada niko nije dobio otkaz.