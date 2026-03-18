Meta ukida enkripciju na Instagramu, evo kako će zaraditi od toga

Od 8. maja 2026. Instagram više neće podržavati end-to-end enkripciju privatnih poruka. Bez posebne najave, Meta je najavila promjenu na stranice za pomoć korisnicima, uz kratko objašnjenje: premalo korisnika je uopće koristilo tu opciju. Možda to i jeste tako. Ali teško je ne primijetiti šta ta odluka znači u poslovnom smislu.

Enkripcija ili šifriranje, po definiciji, čini poruke nečitljivima kako za moguće kriminalce koji bi htjeli zloupotrijebiti mrežne komunikacije, tako i za platformu koja ih prenosi. Za korisnike to znači zaštita privatnosti. Za Metin poslovni model koji se oslanja na oglašavanje, bila je slijepa tačka.

Sadržaj šifriranih poruka nije mogao biti korišten ni za ciljanje reklama, ni za treniranje modela umjetne inteligegncije (AI). U izjavi za britanski list The Guardian, Tom Sulston iz Digital Rights Watcha, udruženja za zaštitu digitalnih prava korisnika, nije birao riječi: komercijalni pritisak da se pristupi porukama “je ogroman, pa se čini neizbježnim” da će kompanija to uraditi ako već nije.

WhatsApp ostaje šifriran i to nije slučajno

Meta zadržava enkripciju na WhatsAppu, ali je ukida na Instagramu. Razlog nije tehnički. WhatsApp je platforma zatvorenog kruga. To znači da korisnici pišu ljudima koje poznaju. Instagram je drugačija priča: otvorena mreža na kojoj korisnici otkrivaju jedni druge, prate nepoznate osobe, i ponašaju se drugačije. Taj tip platforme vrijedi oglašivačima upravo zato što Meta može vidjeti što se na njoj dešava.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Kompanija je 2024. godinu završila s prihodima od oglašavanja većim od 160 milijardi dolara. Vraćanjem uvida u privatne poruke na Instagramu, čak i ako trenutno tvrdi da ih ne koristi u reklamne svrhe, Meta sebi otvara mogućnosti koje joj enkripcija ranije nije dozvoljavala. Tu je i pitanje umjetne inteligencije: Meta aktivno razvija AI alate, a tekstualni podaci su vrijedan resurs. Kompanija to nije potvrdila, ali je enkripcija tu mogućnost dosad blokirala.

Reakcija tržišta je za sada blaga. Ni dionice nisu reagovale na vijest, što investitori čitaju kao poslovnu racionalizaciju a ne kao reputacijski rizik. Kompanije rijetko ukidaju funkcionalnosti bez razloga, a ovdje razlozi nisu baš dobro skriveni.