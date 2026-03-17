Kako Iran izvozi iste količine nafte kao i prije rata, a Hormuški moreuz je zatvoren

Ako su Sjedinjene Američke Države pretpostavljale, prije napada na Iran, da bi glavni proizvođač nafte bio nevoljan zatvoriti Hormuški moreuz iz straha da bi time blokirao vlastiti izvoz, onda su se ozbiljno preračunale.

Saobraćaj kroz ovaj moreuz, kroz koji normalno prolazi petina svjetske proizvodnje nafte, značajno je smanjen od početka posljednjeg sukoba na Bliskom istoku prije dvije sedmice. Najmanje 16 brodova u regiji pogođeno je dronovima ili drugim oružjem, a Iran je preuzeo odgovornost za dio napada.

Ipak, Iran i dalje šalje naftu kroz moreuz gotovo u istim količinama kao prije rata, zarađujući prijeko potreban novac za održavanje ekonomije i ratnog napora. Uz to, već su milioni barela iranske sirove nafte bili na moru, tražeći kupce, prije nego što je sukob počeo.

Podaci o praćenju tankera i satelitske snimke pokazuju da je iranska sirova nafta prolazila kroz moreuz čak i dok je sukob paralizirao izvoz sirove nafte i prirodnog gasa iz okolnih zemalja Zaliva.

Energetski analitičari iz kompanije za podatke i analitiku Kpler procijenili su u četvrtak da je Iran od početka sukoba 28. februara uspio izvesti 12 miliona barela nafte. Kompanija za pomorsku inteligenciju TankerTrackers nudi još veću procjenu: 13,7 miliona barela do sredine prošle sedmice.

Ove brojke sugerišu da Iran uspijeva transportovati oko 1 milion barela dnevno (bpd), što je u poređenju sa prosječnim izvozom od 1,69 miliona barela dnevno prošle godine, prema podacima Kplera.

Čini se da SAD nisu pokušale zaustaviti iranske tankere, čak ni nakon što su uništile veliki dio iranske mornarice. Također, SAD su uglavnom izbjegavale napade na naftnu infrastrukturu poput rafinerija, cjevovoda i skladišta, iako su izraelski napadi ozbiljno oštetili skladišta u okolini glavnog grada, Teherana.

Gotovo sva iranska nafta izvozi se s dubokih pristaništa na ostrvu Kharg, oko 30 kilometara od iranske obale. U petak su američki napadi bili intenzivni, ali su ciljali vojne objekte, a ne naftnu infrastrukturu ostrva.

Trump je kasnije upozorio da bi mogao preispitati odluku da ne napada naftne objekte na Khargu, koji je otprilike trećina veličine Manhattana, ako Iran nastavi ometati prolazak brodova kroz Hormuški moreuz.

Na pitanje CNN-a u nedjelju da li je Trump spreman ciljati naftne objekte na Khargu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama, Mike Waltz, rekao je da predsjednik „ne isključuje nijednu opciju… i sigurno bi zadržao tu mogućnost ukoliko želi uništiti njihovu energetsku infrastrukturu“.

Za sada je Washington „zadovoljan“ što neki iranski, kao i indijski i kineski brodovi prolaze kroz Hormuški moreuz, rekao je američki ministar finansija Scott Bessent u intervjuu za CNBC u ponedjeljak.

Prema podacima TankerTrackersa, naftna infrastruktura Kharga je i dalje operativna. Satelitske snimke pokazuju da su svih 55 skladišta sirove nafte na ostrvu netaknuta, a dva iranska tankera su u subotu utovarila 2,7 miliona barela sirove nafte.

U stvarnosti, moglo bi biti još iranskih tankera koji napuštaju ostrvo. Teško je pratiti kretanje brodova jer često isključuju transpondere, uređaje za komunikaciju lokacije, kako bi izbjegli zapadne sankcije. Pomorska grupa Windward izvijestila je da je šest iranskih VLCC tankera u petak radilo s isključenim transponderima ili prikazivalo lažne lokacije dok su bili na Khargu.

Osim što se iranska nafta i dalje izvozi kroz Hormuški moreuz, ogromne količine nafte već su bile na brodovima širom svijeta prije početka sukoba, tražeći kupce. Energetska firma Vortexa procijenila je da je u januaru na moru bilo otprilike 170 miliona barela iranske nafte.

Vjerovatno anticipirajući američke i izraelske napade, Iran je u februaru ubrzao izvoz nafte. Windward je objavio da je prosječna dnevna količina koja je napuštala Kharg u februaru iznosila 2,04 miliona barela, što predstavlja povećanje od otprilike četvrtine u odnosu na prošlogodišnji prosjek.

Prema iranskoj poluzvaničnoj agenciji Fars, Iran je također povećao izvoz prirodnog gasa. Navodi se iz iranskog ministarstva elektrotehnike da su uvoz iranskog gasa prošle sedmice u Iraku utrostručen i iznosio 18 miliona kubnih metara dnevno.

Čini se da Teheran koristi kontrolu nad Hormuškim moreuzom i kao sredstvo pregovaranja sa zemljama koje traže naftu s Bliskog istoka, posebno azijskim kupcima.

„Hormuški moreuz je otvoren, zatvoren je samo za tankere i brodove naših neprijatelja, onih koji nas napadaju i njihove saveznike. Drugi su slobodni prolaziti“, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tokom vikenda.

Indija je oslobodila tri iranska tankera koja su bila zaplijenjena prošlog mjeseca kako bi osigurala dozvolu Iranu da dva indijska broda prođu kroz Hormuški moreuz, prenosi iranski list Sharq, dodajući da su u toku pregovori za rješavanje „pitanja pomorske sigurnosti i trgovine naftom između dvije zemlje“.

Indijsko ministarstvo pomorstva potvrdilo je CNN-u da su dva broda, oba prevozeći tečni naftni plin iz Zaliva, sigurno prošla kroz Hormuški moreuz od petka do subote.

Indijski ministar vanjskih poslova S. Jaishankar izjavio je Financial Timesu da su pregovori koji su omogućili prolazak indijskih tankera primjer snage diplomatije.

„Trenutno sam u razgovorima s njima i ti razgovori su dali određene rezultate. Iz perspektive Indije, bolje je da razumno pregovaramo i koordiniramo se kako bismo postigli rješenje nego da ne postignemo ništa“, rekao je on.

Iran razmatra i mogućnost da dozvoli ograničen broj tankera kroz moreuz pod uvjetom da se naftni teret trguje u kineskim juanima, rekao je prošle sedmice visoki iranski zvaničnik CNN-u. Nafta se gotovo u potpunosti kupuje i prodaju u dolarima, osim sankcionisane ruske nafte koja se prodaje u rubljama ili juanima.

Dugoročno, Iran treba Hormuški moreuz jednako koliko i njegovi susjedi, a njegovi brodovi su također ranjivi na presretanje u i oko ovog uskog prolaza ako SAD to zatraže.

Iran ima vrlo ograničene kopnene rute za izvoz nafte, sa znatno manjim kapacitetom korištenja luka izvan trenutno opasnog Perzijskog zaliva u poređenju sa Saudijskom Arabijom (koja ima luku Yanbu na Crvenom moru) ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima (koji imaju Fujairah u Omanskom zalivu).

