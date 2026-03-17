SAD pod pritiskom: Požar na USS Gerald R. Ford daleko je od nevažnog

Dva mornara na najvećem ratnom brodu američke mornarice, nosaču aviona USS Gerald R. Ford, povrijeđena su nakon što je u četvrtak izbio požar u brodskoj praonici veša. Najnoviji američki nuklearni supernosač nalazio se u Crvenom moru u okviru operacije Epski bijes kada se incident dogodio.

Prema navodima Komande pomorskih snaga SAD za Centralni region, odnosno Pete flote, požar je izbio u glavnom prostoru za pranje veša i nije bio povezan sa borbenim djelovanjima.

Požar nije izazvao oštećenja na pogonskom sistemu broda, a USS Gerald R. Ford ostaje potpuno operativan.

Ovo je najnoviji u nizu incidenata na najmodernijem nosaču aviona američke mornarice. Brod se i dalje suočava sa problemima u sistemu vodosnabdijevanja i sa gotovo 650 toaleta. Sistem vakuumskog prikupljanja otpada često se začepljuje tokom trenutnog raspoređivanja koje traje već više od 260 dana na moru.

USS Gerald R. Ford REUTERS/Stelios Misinas/File Photo

Ratni brod u plamenu

Iako požar u praonici nije uticao na operativne sposobnosti broda, svaki požar na moru predstavlja ozbiljan rizik. Nakon razarajućih požara na tri američka nosača tokom šezdesetih godina prošlog vijeka uvedene su stroge procedure kako bi se smanjila vjerovatnoća takvih incidenata i omogućilo njihovo brzo suzbijanje.

Požari na ratnim brodovima dešavaju se češće nego što većina ljudi misli. Obično su manji i brzo se stave pod kontrolu jer je gašenje požara jedna od najvažnijih vještina koje mornari stalno uvježbavaju. Brod na moru ne može pozvati vatrogasce, pa posada mora reagovati odmah i bez greške.

Uzrok požara još nije poznat, ali kao i kod kućnih sušilica, nakupljena vlakna ili električni kvar mogu dovesti do brzog širenja vatre.

Stručnjaci upozoravaju da se opasnost ovakvih incidenata ne smije potcijeniti. Prostori za pranje veša nose poseban rizik zbog zapaljivih materijala, visokih temperatura i složenih mašina, što važi i za supernosače na kojima praonice rade gotovo bez prestanka.

Ovaj događaj dodatno pokazuje koliko su važne i najsitnije navike održavanja na brodovima gdje sve funkcioniše pod velikim pritiskom i gdje se svakodnevni sistemi koriste bez prekida.

U ovom slučaju presudno nije bio sam požar, nego brzina kojom je otkriven i profesionalna reakcija posade. Činjenica da je vatra ostala ograničena na prostor praonice pokazuje da su timovi za kontrolu štete reagovali tačno onako kako su obučeni.

Požari na nosačima nisu rijetkost

Iako je ovaj požar brzo ugašen, istorija pokazuje da to nije uvijek slučaj. Dana 22. maja 2008. godine na nuklearnom nosaču USS George Washington požar koji je izazvao nepažljivo bačen opušak cigarete gasio se više od 12 sati. Šteta je premašila 70 miliona dolara, a brod je bio van upotrebe tri mjeseca.

Opasnost od požara postoji još od samih početaka pomorske avijacije. Već 1927. godine na prvom američkom nosaču aviona USS Langley dogodio se požar koji je zamalo uništio brod.

Čak i nakon uvođenja savremenih sigurnosnih procedura, rizik nije nestao i vjerovatno nikada neće. Razlog je jednostavan, nosači aviona na sebi nose veliki broj zapaljivih materijala i kompleksnih sistema.

Za razliku od incidenta iz 2008. godine, prošlosedmični požar vjerovatno neće imati uticaja na operacije USS Gerald R. Ford. Ratni brodovi projektovani su tako da izdrže oštećenja i nastave sa misijom.

U.S. Navy/Handout via REUTERS

Da li je uzrok umor posade

Postoji mogućnost da je incident povezan sa umorom posade. Brod je na moru već 263 dana i na putu je da obori rekord za najduže raspoređivanje američkog nosača aviona nakon Hladnog rata.

Iskustvo pokazuje da se više nezgoda događa kada su posade iscrpljene. Kako operacije traju duže, umor postaje sve veći problem, kako za ljude tako i za sam brod.

Na ratnim brodovima koji rade visokim intenzitetom tokom dužeg perioda, prvo počinju da popuštaju sistemi koji utiču na kvalitet života, poput praonica, vodovoda ili ishrane. Razlog je njihova stalna i intenzivna upotreba.

Kada se manji kvarovi počnu nizati, rukovodstvo pažljivo prati raspodjelu posla, cikluse održavanja i opterećenje posade kako bi spriječilo ozbiljnije probleme.

U.S. Navy's USS Gerald R. Ford DVIDS/Handout via REUTERS

Plutajući gradovi pod pritiskom

Požar u praonici vjerovatno neće uticati na sposobnost broda da završi misiju. USS Gerald R. Ford ima više praonica, brojne smještajne kapacitete i rezervne sisteme za ključne funkcije.

Letne operacije, navigacija i borbeni sistemi nalaze se u odvojenim dijelovima broda, pa požar u pomoćnom prostoru ne može zaustaviti operacije osim ako se ne proširi na ključnu infrastrukturu, što se u ovom slučaju nije dogodilo.

Ovaj incident pokazuje koliko su nosači aviona složeni sistemi. Nuklearni nosač aviona je zapravo mali grad koji istovremeno lansira borbene avione. Kada hiljade ljudi žive i rade u čeličnoj strukturi koja neprekidno funkcioniše u slanoj vodi, sitni kvarovi su neizbježni.

Prava mjera uspješnosti nije odsustvo problema, nego sposobnost da oni ostanu mali, da posada brzo reaguje i da rukovodstvo na vrijeme prepozna signale koji mogu spriječiti veće kvarove.

Peter Susiu, saradnik Forbesa