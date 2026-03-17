“Gdje je JD Vance?” Nestao iz javnosti usred rata s Iranom kojem se godinama protivio

Američki potpredsjednik izbjegava javne izjave o ratu s Iranom, dok izvori kažu da je skeptičan prema sukobu i zabrinut zbog njegovog ishoda.

Američki potpredsjednik JD Vance, koji se više puta protivio mogućem ratu s Iranom, primjetno je odsutan iz javne rasprave o tom sukobu, jer on postaje sve složeniji i politički rizičniji za predsjednika Donalda Trumpa. To postavlja pitanje da li Vance pokušava zaštititi političku budućnost ili je zaista u sukobu s predsjednikom.

Vance, veteran rata u Iraku, rekao je novinarima u petak, kada su mu postavljena pitanja, da su razgovori s Trumpom o ratu u Iranu bili “povjerljivi”. Ipak, više izvora je reklo da se Vance protivio ratu u razgovorima s Trumpom, a Politico je u petak izvijestio da je bio “skeptičan”, “zabrinut zbog uspjeha” i “jednostavno protiv” rata, prema riječima neimenovanog Trumpovog zvaničnika.

Savjetnik Bijele kuće za umjetnu inteligenciju David Sacks, bliski Vanceov saveznik koji je pomogao u prikupljanju sredstava iz tehnološkog sektora za Trumpa i Vancea 2024. godine, rekao je u podcastu u petak da bi SAD trebale “proglasiti pobjedu i izaći” iz Irana. Dodao je da vjeruje da bi to uključivalo “postizanje neke vrste primirja ili pregovaračkog rješenja s Iranom”.

Trump je priznao razlike, rekavši novinarima prošle sedmice da je Vance “možda manje entuzijastičan” i “malo drugačije filozofski gleda” na američku operaciju u Iranu, ali je naglasio da se “vrlo dobro slažu”.

Politički analitičari spekulišu da Vance izbjegava povezanost s ratom kako bi zaštitio svoje šanse za predsjedničku kandidaturu 2028. godine, s obzirom na to da je sukob nepopularan u anketama i da je podrška unutar Trumpove baze MAGA podijeljena.

Donald Trump i JD Vance, Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Bivša kongresmenka Marjorie Taylor Greene iz Georgije pitala se “gdje je, dovraga, JD Vance?” u intervjuu s Megyn Kelly 2. marta, tri dana nakon početka rata, nakon što se Vance nije pojavio na društvenim mrežama, gdje inače često objavljuje.

Nekoliko sati nakon emitovanja intervjua, Vance je ipak branio Trumpove poteze u Iranu, ističući da se situacija razlikuje od ratova u Afganistanu i Iraku. Izjavio je za Fox News da Trump ima “jasan cilj” da spriječi Iran da dobije nuklearno oružje i da “nema šanse da Donald Trump dozvoli da zemlja bude uvučena u višegodišnji sukob bez jasnog kraja”.

“Premisa ove priče je smiješna i lažna. Potpredsjednik se nije povukao iz javnosti”, rekao je Vanceov glasnogovornik, napominjući da je Vance učestvovao u svečanim ceremonijama dočeka palih vojnika, pojavio se u udarnom terminu televizije, održao konferenciju za novinare i održao dva govora u kojima je govorio o žrtvi američkih vojnika.

Šta je on javno rekao od početka sukoba?

Osim što je ponovio svoj dugogodišnji stav da Iran ne bi trebao imati nuklearno oružje, Vance se nije direktno osvrnuo na rat i uglavnom se osvrnuo na Trumpa. Kada su ga novinari pitali o preliminarnoj vojnoj istrazi SAD-a koja je utvrdila da su Sjedinjene Države odgovorne za napad na djevojačku školu u Iranu 28. februara, rekao je: „Potrebna nam je istraga… Mislim da ne razumijemo u potpunosti šta se dogodilo.“ Dodao je da predsjednik želi potpunu istragu i da se na njoj radi.

Na pitanje kako ocjenjuje tok rata, odbio je odgovoriti: “Važno je da predsjednik može voditi ove razgovore sa svojim timom, a da članovi tima potom o tome ne izvještavaju medije. Naš tim za nacionalnu sigurnost funkcionira jer vjerujemo jedni drugima i slobodno razmjenjujemo ideje.”

Na svom ličnom X profilu, Vance je uglavnom objavljivao poruke o ratu, posvećene palim američkim vojnicima, i dijelove intervjua. Njegov službeni profil dijelio je izjave Trumpa i drugih zvaničnika, kao i njegove govore i televizijske nastupe. Također je podijelio izjavu svog direktora komunikacija, koji je tvrdnje da se namjerno drži po strani nazvao “apsurdnim”.

Šta je ranije rekao?

Vance se više puta protivio američkoj vojnoj intervenciji u Iranu i bio je jedan od glavnih zagovornika Trumpove politike neintervencije “Amerika na prvom mjestu”. U članku za Wall Street Journal iz 2023. godine napisao je da podržava Trumpa jer “zna da neće nepromišljeno slati Amerikance u ratove u inostranstvu”. Kao senator, pohvalio je Trumpov prvi mandat u kojem nije započinjao nove ratove.

Tokom kampanje 2024. godine, rekao je da SAD nemaju interesa za rat s Iranom jer bi to bilo “ogromno iscrpljivanje resursa i izuzetno skupo”. Na konferenciji u Minhenu 2025. godine, rekao je da bi napad na Iran bio “vrlo loš za sve”, ali ipak bolji od scenarija u kojem Iran dobije nuklearno oružje.

Kako bi rat mogao utjecati na Vanceove izglede u 2028. godini?

Sukob stavlja Vancea u nezgodan položaj između njegovih izolacionističkih stavova i potrebe da podrži Trumpa. Istovremeno, rat je dodatno podigao profil državnog sekretara Marca Rubia, koji se također smatra mogućim kandidatom na izborima 2028. godine.

Rubio je bio s Trumpom u Mar-a-Lagu tokom početnih napada na Iran, dok su se Vance i drugi zvaničnici pridružili na daljinu iz Washingtona. Iako ni Rubio ni Vance nisu objavili svoje kandidature, Trump navodno već ispituje bliske saradnike o njihovim preferencijama.

Neki istaknuti glumci iz MAGA-e, poput influencerice Laure Loomer , pozvali su Vancea da se distancira od Tuckera Carlsona , koji oštro kritikuje rat i američko-izraelske odnose. Loomer je rekla da ako Vance to ne učini, “Rubio će biti kandidat”.

Prema analizi New York Timesa, 41 posto birača podržava rat SAD-a s Iranom, što je najniži nivo podrške bilo kojoj većoj američkoj vojnoj intervenciji od Drugog svjetskog rata.

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link originalnog članka)