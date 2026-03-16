Tri razloga zašto se parovi više svađaju tokom rata, iako se ratuje na drugoj strani planete

Čak i kada se rat dešava hiljadama kilometara daleko, on na neki način prodire u svakodnevni život. Neprestan niz naslova, slika i ažuriranja dovoljan je da se svako osjeća emocionalno opterećeno i iscrpljeno. Ovo je vrsta „pozadinskog stresa“ koji je lako potcijeniti, posebno kada parovi samo pokušavaju da održe svoje normalne, svakodnevne rutine.

Međutim, emocionalna težina geopolitičkih sukoba ne ograničava se samo na vijesti. Često se pojavljuje na manje očigledne načine, uključujući i unutar naših najbližih odnosa. Parovi mogu primijetiti da su razdražljiviji nego inače. Mali nesporazumi počinju brže da eskaliraju ili prolazne primjedbe iznenada djeluju jače nego što bi inače.

Sama rasprava može biti o posuđu, tonu glasa ili zaboravljenoj poruci, ali tenzija ispod površine može djelovati veća nego što trenutak zahtijeva. U stvarnosti, mnogi parovi se zapravo uopšte ne svađaju zbog rata. Ipak, kolektivni stres i nesigurnost koju izaziva globalni konflikt mogu se provući u svakodnevne interakcije, a da nijedan partner to ne primijeti.

Psiholozi dugo dokumentuju ovakav emotivni „preliv“ stresa. Razumijevanje kako funkcioniše može pomoći parovima da prepoznaju šta se zaista dešava.

Evo tri načina na koja periodi zajedničke globalne anksioznosti mogu opteretiti romantične odnose, prema psihološkim istraživanjima:

1. Stres parova ne ostaje tamo gdje je počeo

Mehanizam zbog kojeg je lako da veze postanu ranjive na spoljne stresore, čak i one udaljene od svakodnevnog života, naziva se „prelivanje stresa“ (stress spillover). To se proučava decenijama.

Prema ključnom istraživanju objavljenom u Journal of Family Psychology, prelivanje stresa događa se kada jedan partner doživi spoljašnji stres, a emocije povezane s tim stresom prenesu se na vezu. Taj višak stresa otežava partnerima da komuniciraju i uživaju u pozitivnim interakcijama.

Ono što čini ovaj proces podmuklim jeste to što stres ne dolazi s natpisom: „Ja sam razlog što si sada razdražljiv(a)“. Često prodire tiho, kroz kraće strpljenje, želju da se povučete i preosjetljivost na stvari koje vas inače ne bi uznemiravale.

Za mnoge parove, usponi i padovi svakodnevnog života povezani su tako da stres koji pogađa jednog partnera utiče i na drugog. Kada je stresor u pitanju globalni konflikt – destabilizacija tržišta nafte, regionalna nesigurnost i vijesti koje stižu svakih nekoliko sati – spoljašnji pritisak na vezu postaje značajan, ali može ostati uglavnom neprimijećen za oba partnera.

Istraživanja pokazuju da viši nivoi spoljašnjeg stresa snažno koreliraju sa nižim zadovoljstvom u vezi i većim nivoom konflikata. Ovo je upravo situacija kada veza apsorbuje pritisak koji nema gdje da ode.

2. Parovi počinju da izgledaju drugačije jedno drugom

Ono što većinu parova potpuno iznenadi tokom prelivanja stresa jeste to što partneri koji se dobro poznaju iznutra odjednom mogu početi da izgledaju drugačije. Ponekad čak i potpuno strano.

U studiji objavljenoj u Journal of Personality and Social Psychology, istraživači su pratili 146 mladih bračnih parova koristeći dnevničke zapise. Otkrili su da, u periodima kada partneri doživljavaju veći stres nego obično, čak i oni koji obično pokazuju pozitivne vještine u vezi mogu biti nesposobni da ih primijene.

Jednostavno rečeno, stres utiče na vašu vezu više nego što vas samo čini razdražljivim. Može vas učiniti mjerljivo lošijim partnerom, čak i ako ste inače posvećeni i ljubazni.

Stres mijenja ono što primijetimo kod partnera. Osobe pod višim nivoom spoljašnjeg stresa češće registruju negativna ponašanja partnera, dok istovremeno zanemaruju mnoge (ili sve) pozitivne osobine. Stres uklanja „ružičaste naočare“ koje obično imaju zadovoljni parovi. Zamjenjuje ih pristrasnošću prema negativnom.

Zato, kada se osjećate nerazumno frustrirano zbog partnera tokom globalnog stresa, važno je razumjeti: vaš partner se nije promijenio. Promijenilo se samo kako ga percipirate. Viši nivo stresa vodi do kritičnijeg i ciničnijeg ocjenjivanja problema u vezi, čak i ako se ti problemi nisu promijenili.

Navika koja vam je prije dvije nedjelje bila podnošljiva sada može djelovati nepodnošljivo. Tišina koju biste inače tumačili kao umor može djelovati kao distanca ili zapostavljanje. Problemi nisu novi. Stres je samo smanjio vašu toleranciju na njih.

3. Stres prelazi s jednog partnera na drugog

Stres u vezi ne ostaje ograničen na osobu koja ga nosi. Ovo istraživači nazivaju „efekat preliva“ (crossover effect). I on je jedan od glavnih uzroka sukoba u periodima kolektivne anksioznosti.

Na primjer, zamislite vezu u kojoj jedan partner postaje uznemiren svaki put kada uključi vijesti. Javno pokazuje kako ga ekonomska nesigurnost ili strah od rata pogađa. Čak i ako to ne izgovara naglas.

Poslije toga, povuče se malo, odgovara kratko ili djeluje odsutno. Partner, primjećujući te signale, takođe počinje da osjeća anksioznost, često ne znajući zašto.

Tokom posebno stresnih dana, prirodno je da ljudi budu distraktovani i manje prisutni u odnosu sa partnerom. Kada se konačno uključe u interakciju, ona može biti obilježena većim konfliktom i negativnošću.

Ovaj proces je efikasan i okrutan. Oba partnera su pod stresom, njihova sposobnost samoregulacije je iscrpljena i nijedan od njih ne može pružiti ono što drugom zaista treba.

Kada je stres visok, kognitivni resursi partnera su preopterećeni i ne mogu razlikovati spoljašnji stres od nezadovoljstva u vezi. Bez obzira na to da li su partneri direktno pogođeni događajima iz vijesti, globalni stres osjeća se i u domu.

Šta parovi treba da zapamte prije sljedeće svađe

Ako vi ili vaš partner osjećate da vas ono što se dešava u svijetu posebno pogađa, bilo direktno ili kroz neprekidan niz vijesti, moguće je da se to odražava i na vašu vezu.

To se obično manifestuje kroz razdražljivost, kraće strpljenje ili brže eskaliranje nesuglasica. U tim trenucima može pomoći da napravite pauzu i postavite drugačije pitanje. Umjesto „Zašto se ponaša ovako?“, korisnije je zapitati se „Šta oboje trenutno nosimo?“.

U ovakvim periodima, najjednostavnija stvar koju parovi mogu učiniti često je i najefikasnija. Prepoznati šta se dešava – i u svijetu, i u sebi. Imenovanje stresa, brige ili tuge ponekad može rasteretiti napetost koja nastaje kada se osjećanja ne izraze.

Ovi trenuci takođe podsjećaju da nismo sami u suočavanju s nesigurnošću. Milioni ljudi širom svijeta prolaze kroz iste naslove, iste strahove i ista pitanja o budućnosti. U vezi, podsjećanje da zajedno prolazite kroz isti nesiguran period istorije može učiniti teške dane bar malo lakšim.

Mark Travers, saradnik Forbesa

3 Reasons Why Couples Fight More During Wars, By A Psychologist

