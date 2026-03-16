“One Battle After Another” osvojio Oscara za najbolji film

Mračni komični triler „One Battle After Another“ osvojio je Oscara za najbolji film na dodjeli nagrada Američke filmske akademije, predvodeći ukupan bilans od šest priznanja u noći kada je Hollywood svoje najvažnije filmske nagrade dodijelio nekonvencionalnim pričama.

Neobična priča o političkom otporu smjenjivala je pobjede s vampirskim filmom „Sinners“, pa je u Dolby teatru sinoć do samog kraja vladala neizvjesnost, piše Reuters.

„Hajde da popijemo martini! Ovo je prilično nevjerovatno“, rekao je reditelj Paul Thomas Anderson na sceni nakon što je proglašeno da je njegov „One Battle“ dobitnik glavne nagrade.

Film studija Warner Bros. donosi Leonardo DiCaprio u ulozi nekadašnjeg revolucionara koji postaje samohrani otac tinejdžera i pušač marihuane.

Prije ove godine Anderson je imao 11 nominacija za Oscara tokom karijere i nijednu pobjedu. Osim nagrade za najbolji film, u nedjelju je osvojio i Oscare za najboljeg reditelja i najbolji adaptirani scenario.

„Napisao sam ovaj film za svoju djecu, da im kažem izvinite zbog haosa koji smo ostavili u ovom svijetu“, rekao je Anderson primajući nagradu za scenario. „Ali i uz nadu da će upravo njihova generacija, nadam se, donijeti malo zdravog razuma i pristojnosti.“

Sean Penn nagrađen, ali nije došao

Zvijezda filma „One Battle“, Sean Penn, koji u tom ostvarenju igra opsesivnog vojnog oficira, proglašen je za najboljeg sporednog glumca. To je bio treći Oscar za Penna, koji često preskače dodjele filmskih nagrada i nije bio u publici Dolby teatra.

„Sean Penn nije mogao da bude ovdje, ili nije želio, pa ću ja primiti nagradu u njegovo ime“, rekao je voditelj Kieran Culkin, prošlogodišnji dobitnik Oscara za sporednu mušku ulogu.

Film „Sinners“ ušao je u ceremoniju sa 16 nominacija, više nego bilo koji drugi film u gotovo stogodišnjoj istoriji Oscara. Na kraju je osvojio četiri nagrade, uključujući i Oscara za najboljeg glumca za Michaela B. Jordana, koji je tumačio dvostruku ulogu braće blizanaca Smokea i Stacka. Smješten na američki Jug u vrijeme rasne segregacije, film je slavlje bluza i crnačke kulture ispričano sa natprirodnim obrtom.

Autumn Durald Arkapaw postala je prva žena i prva crna direktorica fotografije koja je osvojila Oscara za kameru, upravo za film „Sinners“.

Irska glumica Jessie Buckley osvojila je Oscara za najbolju glumicu za ulogu Agnes Hathaway, supruge Williama Shakespearea, u filmu „Hamnet“. Film istražuje kako se par nosi sa smrću njihovog 11-godišnjeg sina Hamneta.

Sedamdesetpetogodišnja Amy Madigan proglašena je za najbolju sporednu glumicu za ulogu luckaste tetke Gladys u horor filmu „Weapons“. Prvog Oscara osvojila je 40 godina nakon prve nominacije.

„KPop Demon Hunters“ najbolji animirani film

„KPop Demon Hunters“, Netflixov film koji je postao globalni fenomen, proglašen je za najbolji animirani dugometražni film. Njegova zarazna pjesma „Golden“ osvojila je nagradu za najbolju originalnu pjesmu.

Usred slavlja, dodjela Oscara poprimila je i ozbiljniji ton kako bi bile obilježene dvije velike smrti u filmskom svijetu – reditelja Roberta Redforda i Roba Rob Reinera.

Billy Crystal, zvijezda filma „When Harry Met Sally“, rekao je da će Rainerovi filmovi, među kojima su „A Few Good Men“ i „This Is Spinal Tap“, „trajati cijelog života“. Na sceni su mu se pridružile Demi Moore, Meg Ryan i drugi glumci iz Rainerovih klasika.

Barbra Streisand, koja je igrala uz Redforda u filmu „The Way We Were“, nazvala ga je „briljantnim, suptilnim glumcem“ i „intelektualnim kaubojem“. Svoje obraćanje završila je otpjevavši nekoliko stihova iz poznate naslovne pjesme tog filma.

Film „Sentimental Value“, u režiji Joachima Triera, osvojio je u nedjelju Oscara za najbolji međunarodni film, postavši prvo norveško ostvarenje koje je pobijedilo u toj kategoriji nakon šest prethodnih nominacija.

Voditelj Conan O’Brien otvorio je ceremoniju šalom da mu je čast što je „posljednji ljudski voditelj“ dodjele nagrada u vrijeme kada Hollywood brine da bi vještačka inteligencija mogla preuzeti poslove.

Blještava proslava, najraskošnija hollywoodska gala večer u godini, održana je dok Sjedinjene Američke Države vode rat protiv Irana, podsjeća Reuters.

Bezbjednosne mjere bile su pojačane u i oko mjesta održavanja ceremonije nakon federalnog upozorenja o mogućoj iranskoj prijetnji Kaliforniji.

Sjaj ceremonije prikrio je nelagodu u filmskoj industriji zbog pitanja gdje se filmovi danas snimaju, dok studiji tragaju za poreskim podsticajima i nižim troškovima u drugim djelovima SAD i inostranstvu, čime Hollywood slabi svoj uticaj na produkciju, navodi Reuters.

Podsjeća i da je Worner Bros., najveći dobitnik večeri sa 11 Oscara, trenutno je u procesu prodaje kompaniji Paramount Skydance, u poslu koji će dodatno smanjiti broj velikih filmskih distributera. Medijska organizacija za nadzor Free Press tokom vikenda je kružila Hollywoodom s mobilnim bilbordom na kojem je izražavala protivljenje tom spajanju.

Dobitnike zlatnih statua Oscara bira oko 10.000 glumaca, producenata, reditelja i filmskih profesionalaca koji čine Američku akademiju filmskih umjetnosti i nauka.

