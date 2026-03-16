Ovo su najplaćeniji glumci u Hollywoodu 2025. godine

Koliko zarađuju glumci u Hollywoodu? Adam Sandler nastavlja da se smije jer spada u ekipu koja najviše zarađuje.

Kolektivna panika u Hollywoodu zbog konsolidacije industrije, rasta vještačke inteligencije i pada prodaje kino karata sada uključuje još jednu brigu – navodni kraj filmske slave. Najveći muzičari, sportisti, internet kreatori, čak i podkasteri, danas često zarađuju više nego glumci.

Neuspjeh na blagajnama filmova sa velikim zvijezdama poput prošlogodišnjeg najplaćenijeg glumca Dwaynea Johnsona – The Smashing Machine, Julije Roberts – After The Hunt ili Glena Powella – The Running Man – za mnoge rukovodioce filmskih studija dodatni je dokaz da zvijezde sa A-liste glumaca više nisu garant komercijalnog uspjeha.

Glumci i dalje imaju zaradu koja je impresivna, ali…

Taj trend bio je još izraženiji tokom 2025. Prošle godine objavljeno je manje filmova koji se oslanjaju na popularnost zvijezda.

Ukupna zarada 20 najplaćenijih glumaca u Hollywoodu i dalje je impresivna, ali njihov zajednički prihod od 590 miliona dolara manji je 20 posto u odnosu na prošlogodišnjih 730 miliona.

Ovogodišnji broj jedan, Adam Sandler, sa zaradom od 48 miliona dolara nakon provizija za agenta i menadžera, znatno je ispod prošlogodišnjeg lidera, koji je zaradio 88 miliona dolara.

Iako honorari ne rastu, malo je vjerovatno da će značajno pasti. Studiji i dalje svake godine ispisuju čekove od po više desetina miliona dolara glumcima za koje vjeruju da mogu privući pažnju na projektu.

Zato je Universal angažovao Scarlett Johansson, 43 miliona dolara za nastavak franšize Park iz doba Jure, a Apple je Bradu Pittu dao glavnu ulogu u filmu F1 (41 milion dolara). Ta dva filma su među top 10 po prihodima u godini.

Iako je One Battle After Another bio najmanje uspješan film Leonarda DiCapria) (25 miliona dolara) u posljednjih skoro 15 godina, teško je zamisliti da bi favorit za najbolji film zaradio 210 miliona dolara na blagajnama bez njega.

Šta žele glumci?

Čak je i nekada gotovo neprobojni Marvelov filmski univerzum osjetio potrebu da vrati svog dugogodišnjeg Iron mana Roberta Downeyja Jr-a, kako bi obezbijedio veliki uspjeh filma Avengers: Doomsday.

Za ulogu Doktora Dooma, Marvel Studios plaća Downeyju bogatstvo dostojno Tonyja Starka. Procjenjuje se na više od 100 miliona dolara zagarantovanih kroz sljedeća dva projekta, uz velike bonuse vezane za uspjeh filmova.

Glumci žele sličnu finansijsku sigurnost i sve češće je pronalaze na striming servisima. Tu su garantovani honorari i otkup buduće dobiti i dalje standard, barem za zvijezde koje imaju dovoljno pregovaračke moći. Dugoročni ugovor koji Adam Sandler ima sa Netflixom i dalje je najbogatiji. Svake godine mu donosi ogromnu zaradu bez obzira na to koji film objavi.

Denzel Washington, 38 miliona dolara i Daniel Craig, 27 miliona dolara, također su glumci koji su prošle godine dobili velike ugovore za filmove namijenjene strimingu. Mark Wahlberg, 44 miliona dolara, postao je kralj zvijezda koje prvenstveno rade za striming, nakon što je glumio u dva projekta za Amazon i Apple.

Netflix dominira

Posebno je Netflix razvio stabilnu postavu poznatih lica na svojoj platformi. Pored dugoročnih ugovora sa Adamom Sandlerom i Kevinom Hartom, koji prošle godine nije imao novi film, servis je potpisao ugovor za dva filma kako bi iz penzije vratio Cameron Diaz, 20 miliona dolara. Ona glumi zajedno sa još jednim Netflixovim redovnim saradnikom, Jamieom Foxxom.

U međuvremenu, Millie Bobby Brown, 26 miliona dolara, postala je prva velika zvijezda koja je karijeru izgradila gotovo isključivo na strimingu. Gotovo cio uspon ostvarila je na Netflixu. Dobila je izuzetno visoke honorare za seriju Stranger Things i film The Electric State – iznose za koje mnogi u Hollywoodu smatraju da ih teško može dobiti negdje drugo.

Ovako izgleda lista na kojoj su najplaćeniji glumci:

Adam Sandler

Zarada: 48 miliona dolara (60 miliona bruto)

Pedesetdevetogodišnji Sandler bio je jedna od prvih velikih zvijezda koja je još 2014., napustila kina i pronašla udoban dom na Netflixu. Tu je nesumnjivo jedna od najvećih zvijezda na platformi. Nedavno je viđen kako sjedi pored izvršnog direktora Netflixa, Teda Sarandosa, na Super Bowlu. Sandler svake godine dobija ogromne garantovane honorare bez obzira na komercijalni potencijal svojih projekata. Tokom 2025., producirao je i glumio u dugo očekivanom filmu Happy Gilmore 2. Dobio je i drugu isplatu za sporednu ulogu u Netflixovom filmu Jay Kelly. Za tu ulogu dobio je nominaciju za najboljeg sporednog glumca na Golden Globe Awards, kao i nekoliko nagrada filmskih kritičara.

Tom Cruise

Zarada: 46 miliona dolara (54 miliona bruto)

Tumačeći lik Ethana Hunta možda posljednji put, 63-godišnja akciona zvijezda prihvatila je manji honorar unaprijed za film Mission: Impossible – The Final Reckoning. Film je prihodovao skoro 600 miliona dolara na kino blagajnama. Nakon što je decenijama dominirao bioskopima, mnogi veruju da Cruise sada cilja nagrade i kritičko priznanje u 2026. sa novim filmom Digger. Taj projekat je prvi nastao u okviru njegovog razvojnog ugovora sa studijom Warner Bros.

Mark Wahlberg

Zarada: 44 miliona dolara (58 miliona bruto)

Wahlberg je posljednjih nekoliko godina dostigao nove visine u karijeri. Postao je glavni izbor striming servisa za akcione uloge. Tokom 2025. godine, 54-godišnji glumac glumio je u filmu The Family Plan 2 na Apple TV plusu i u filmu Play Dirty na Prime Videu. Procjenjuje se da je za ovaj drugi film dobio oko 25 miliona dolara, nakon što je Robert Downey Jr napustio projekat da bi se ponovo pridružio franšizi Avengers. U njegovoj veoma aktivnoj godini našao se i film Flight Risk reditelja Mela Gibsona. Također i nekoliko producentskih projekata. U međuvremenu, njegova 35 godina stara pjesma Good Vibrations i dalje se pojavljuje u TV serijama i filmovima, donoseći mu dodatnu zaradu svaki put kada se koristi.

Scarlett Johansson

Zarada: 43 miliona dolara (50 miliona bruto)

Studio Universal Pictures smatrao je da mu je potrebna velika zvijezda kako bi ponovo pokrenuo svoju vodeću franšizu Jurassic World. Zato su 41-godišnjoj zvijezdi ponudili oko 20 miliona dolara unaprijed i to uz značajan procenat od zarade, da bi prihvatila glavnu ulogu u filmu Jurassic World: Rebirth koji je postao jedan od najvećih hitova godine. Najplaćenija glumica u Hollywoodu također je 2025. godine debitovala kao rediteljka s filmom Eleanor the Great. Treći put se pojavila u glumačkom ansamblu reditelja Wesa Andersona u filmu The Phoenician Scheme.

Brad Pitt

Zarada: 41 milion dolara (54 miliona bruto)

Film F1 bio je najambiciozniji filmski projekat kompanije Apple do sada. Tehnološki gigant nije štedio novac kako bi obezbijedio vrhunsku ekipu koja bi film pretvorila u pravi kino hit. Film je dobio neočekivanu nominaciju za najbolji film na dodjeli Oscara, a nastavak je već u pripremi. U rijetkom ustupku, Apple je pristao da 62-godišnjem Pittu da klasični ugovor o učešću u bruto prihodu, umjesto standardnog otkupa koji obično nude striming servisi. Tako je glumac dobio dio prihoda od više od 600 miliona dolara koliko je film prikupio na blagajnama.

Denzel Washington

Zarada: 38 miliona dolara (42 miliona bruto)

Peta saradnja 71-godišnje zvijezde sa rediteljem Spikeom Leejem, film Highest 2 Lowest, bila je ujedno i najunosnija. Dvostruki dobitnik Oscara dobio je procijenjeni honorar od oko 35 miliona dolara. Uz otkup buduće zarade, što mnogi agenti u industriji smatraju novim vrhuncem tržišta za glumačke ugovore. Washingtonov katalog od više od 50 filmova i dalje mu svake godine donosi milione kroz različite prihode. Nije loše za nekoga ko je prošle godine u jednom intervjuu rekao: „Ne gledam filmove! Umoran sam od filmova“.

Jack Black

Zarada: 28 miliona dolara (33 miliona bruto)

Nakon uspjeha franšize Kung Fu Panda, filma The Super Mario Bros i prošlogodišnjeg hita Minecraft, koji je prihodovao skoro milijardu dolara, malo ko može da ospori da je 56-godišnji Black najveća zvijezda dječijih filmova u svijetu. Prošle godine pojavio se i u još jednom projektu, glumeći zajedno sa Paulom Ruddom u rimejku filma Anakonda. Film je ostvario umjereni uspjeh u kinima za studio Sony.

Jason Momoa

Zarada: 28 miliona dolara (33 miliona bruto)

Dok prelazi iz uloge Aquamana iz prethodnog DC univerzuma u lik Lobo u novom DC univerzumu koji vodi James Gunn, 46-godišnji Momoa izgleda da je pronašao još jednu unosnu franšizu sa filmom Minecraft, za koji je nastavak već u pripremi. Kada prošle godine nije promovisao taj film ili svoju seriju Chief of War na Apple TV, Momoa je viđen kako svira bas gitaru u svom rok bendu Öof Tatatá. Nastupao je širom zapadne obale SAD i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Daniel Craig

Zarada: 27 miliona dolara (32 miliona bruto)

Nakon uspjeha filma Knives Out 2021. godine, i filmski studiji i striming platforme takmičili su se za prava na nastavak. Na kraju je reditelj Rian Johnson izabrao Netflix. On je ponudio ugovor za dva filma sa velikim garantovanim honorarima i za njega i za 58-godišnjeg bivšeg Jamesa Bonda. Iako je najnovija misterija sa likom Benoita Blanca dobro prošla u ograničenom kino prikazivanju prije nego što je stigla na striming, vjeruje se da Craig nije dobio dodatnu zaradu od uspjeha filma. Očekuje se da će isti slučaj biti i sa sljedećim filmom u kojem će glumiti u adaptaciji The Chronicles of Narnia koju režira Greta Gerwig.

Millie Bobby Brown

Zarada: 26 miliona dolara (35 miliona bruto)

Serija Stranger Things je najvrijedniji originalni projekat kompanije Netflix. Vjerovatno jedina franšiza koju je platforma sama stvorila, a koja može da podrži dodatne projekte poput tematskih prodavnica, pozorišne predstave uživo i budućih spin-ofova. Brown je postala najveća zvijezda serije, dobivši vrhunske honorare za petu i posljednju sezonu. Kao i niz dodatnih ugovora sa Netflixom za druge projekte uključujući prošlogodišnji blokbaster The Electric State koji je dobio veoma loše kritike. Sa samo 22 godine, ona je najmlađa glumica ikada koja se našla na Forbes listi najplaćenijih glumaca.

John Cena

Zarada: 26 miliona dolara (35 miliona bruto)

Četrdesetosmogodišnja zvijezda WWE- kompanije koja organizuje takmičenja u hrvanju završila je svoju 23-godišnju hrvačku karijeru u decembru kao jedan od najtrofejnijih i najbolje plaćenih u historiji organizacije. Posljednjih godina Cena je izgradio i uspješnu glumačku karijeru, posebno u komedijama namijenjenim strimingu. Među njima je film Heads of State iz 2025. godine. Također je igrao superheroja u DC univerzumu, predvodeći drugu sezonu serije Peacemaker. U ovu zaradu nisu uključeni njegovi brojni reklamni ugovori, među kojima su kampanje za McDonald’s, Neutrogena i Honda.

Reese Witherspoon

Zarada: 26 miliona dolara (34 miliona bruto)

Nekoliko godina nakon prodaje svoje producentske kuće Hello Sunshine kompaniji Candle Media, Witherspoon i dalje aktivno radi kao izvršna producentica na projektima te kompanije. Projekti u kojima sama učestvuje i dalje su veoma traženi. Četvrta sezona serije The Morning Show emitovana je 2025. godine. Peta je već potvrđena od Apple TV. Svaki put joj donosi oko 20 miliona dolara kroz glumačke i producentske honorare. Također je glumila u romantičnoj komediji You’re Cordially Invited zajedno sa Willom Ferrellom za Amazon Prime Video.

George Clooney

Zarada: 25 miliona dolara (30 miliona bruto)

Clooney je 2025., bio velika zvijezda na Broadwayu, gdje je koautor, producent i glavni glumac u predstavi Good Night, and Good Luck. Ona je dobila nominaciju za Tony Awards i postavila rekorde u prodaji karata. Ipak, pozorišni rad donosi mnogo manje novca nego film. Tokom 13 sedmica na Brodwayju zaradio je oko šest miliona dolara kroz platu i tantijeme. Mnogo veći prihod donio mu je film Jay Kelly na Netflixu, za koji je dobio oko 20 miliona dolara honorara i otkup dijela buduće zarade. Ta uloga mu je donijela i nominaciju za najboljeg glumca na Zlatni globus.

Leonardo DiCaprio

Zarada: 25 miliona dolara (29 miliona bruto)

Drugi Oscar za najboljeg glumca za film One Battle After Another trenutno djeluje malo vjerovatno, ali je 51-godišnji dobitnik ove nagrade iskoristio svoju slavu i ugled da pomogne filmu reditelja Paula Thomasa Andersona da prihoduje oko 210 miliona dolara širom svijeta i postane favorit za nagradu za najbolji film. DiCapriovi honorari i procenti od zarade i dalje spadaju među najbolje u Hollywoodu. Samo njegovo ime i dalje ima dovoljno težine da pokrene produkciju filma. Zbog toga se navodno razmatra za više budućih projekata uključujući uloge Evel Knievel, Jima Jonesa), Theodorea Roosevelta, kao i glavnu ulogu u filmu Heat 2 reditelja Michaela Manna.

Rob Mac

Zarada: 23 miliona dolara (30 miliona bruto)

Bila je to važna godina za 48-godišnjeg glumca i suvlasnika velškog fudbalskog kluba Wrexham AFC. U decembru je prodao manjinski udio u klubu i podnio zahtjev da zvanično promijeni ime u Rob Mek, umjesto Rob McElhenney. Na televiziji je, pored dokumentarne serije o vlasništvu nad klubom Wrexham zajedno sa Ryanom Reynoldsom radio na novim sezonama serija It’s Always Sunny in Philadelphia (17. sezona) i Mythic Quest (4. sezona).

Chris Pratt

Zarada: 22 miliona dolara (29 miliona bruto)

Iako se možda još oporavlja od razočaravajućeg bioskopskog rezultata filma Mercy početkom godine, 46-godišnji glumac je u 2025., glumio zajedno sa Millie Bobby Brown u filmu The Electric State. Također se vratio u seriju The Terminal List za novu sezonu na Prime Video, gdje radi i kao izvršni producent. Kroz svoju produkcijsku kompaniju planira da producira i glumi u filmskoj adaptaciji romana Way of the Warrior Kid autora Jocka Willinke, koja bi trebalo da izađe ove godine.

Tom Hardy

Zarada: 21 milion dolara (28 miliona bruto)

Prije nego što je porodica Ellison preuzela kontrolu, prethodno rukovodstvo Paramounta nudilo je natprosječne honorare velikim zvijezdama kako bi ojačalo svoj striming servis. Tako su nastali projekti poput Hardyjeve serije MobLand i serije The Agency sa Michaelom Fassbenderom. Hardyjeva uloga britanskog gangstera pretvorila je MobLand u veliki hit. Zato je druga sezona brzo naručena. Prošle godine je također producirao i igrao glavnu ulogu u akcijskom filmu Havoc za Netflix.

Jennifer Aniston

Zarada: 20 miliona dolara (26 miliona bruto)

Malo koji film star 20 godina donosi glumcima čak i šestocifrenu zaradu godišnje, ali 57-godišnja zvijezda Prijatelja zarađuje procijenjenih pet miliona dolara godišnje od rezidualnog prihoda iz kultne serije iz 1990-ih. Aniston također zarađuje oko dva miliona dolara po epizodi kroz glumu i produkciju u seriji The Morning Show. Kao i značajne prihode od sponzorstava za Smartwater i Dunkin’, ne računajući njenu vlastitu liniju proizvoda za njegu kose, LolaVie.

Cameron Diaz

Zarada: 20 miliona dolara (23 miliona bruto)

Diaz (53) vraćena je iz penzije uz navodno 45 miliona dolara za dva filma u dogovoru sa Netflixom. Glumila je u filmu Back In Action, svom prvom filmu poslije više od decenije. Film je u prva tri dana prikazivanja imao 46,8 miliona pregleda, prema podacima Netflixa. Trenutno je sedmi najgledaniji film na platformi svih vremena. Diaz će se ponovo pojaviti u ulozi Princeze Fione u Shreku 5, koji je trenutno u produkciji.

Jason Bateman

Zarada: 19 miliona dolara (25 miliona bruto)

Dok glumci u animiranim filmovima često zarađuju minimalno za glasovne uloge, za nastavke često dobijaju milione, pri čemu bonus od kino prihoda zamjenjuje dio tradicionalnog učešća u profitu. Pošto je Zootopia 2 bio drugi film 2025., po prihodima sa 1,8 milijardi dolara (iza kineskog Ne Zha 2 sa 2,2 milijarde), 57-godišnji Bateman je profitirao. Pored toga je glumio u hvaljenoj Netflix seriji Black Rabbit, a iako se to ne računa u ovaj iznos, njegova saradnja na podkastu Smartless sa Willom Arnettom i Seanom Hayesom i dalje donosi milione godišnje.

Metodologija

Procjene su rađene kroz intervjue sa agentima, advokatima, menadžerima, izvršnim producentima i stručnjacima iz industrije, kao i korišćenjem podataka sa IMDBPro i Box Office Mojo. Prikazane cifre predstavljaju prihod prije oporezivanja za 2025. godinu, umanjen za standardne provizije, 10% za agente, 10% za menadžere i 5% za advokate, iako neki glumci nemaju sve tri vrste zastupnika. Glumci su računati za sve prihode od projekata u godini kada su objavljeni. Honorari se često isplaćuju unaprijed tokom snimanja filma, što može biti i nekoliko godina ranije, dok se učešće u zaradi ili otkupi često isplaćuju tek godinama kasnije. Rangiranje uključuje samo prihode vezane za film i televiziju, uključujući glumu, produkciju i režiju. Preduzetnički poduhvati koji nisu povezani sa zabavom, kao što su zajednička ulaganja, licence, reklame, partnerstva na društvenim mrežama, kao i druge forme zabave poput stand-up komedije i podkasta, nisu uključeni.

Matt Craig, Forbes

The Highest-Paid Actors Of 2025