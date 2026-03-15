Muskova firma će snabdijevati strujom domaćinstava i preduzeća u Velikoj Britaniji

Britanski energetski regulator Ofgem dodijelio je licencu kompaniji Elona Muska “Tesla Energy Ventures” za snabdijevanje strujom domaćinstava i preduzeća u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Licenca je stupila na snagu u srijedu, nakon provjere koja je trajala sedam mjeseci kako bi se utvrdilo može li kompanija sigurno i pouzdano poslovati na britanskom energetskom tržištu.

Za Teslu, ovo nije ništa novo. Kompanija je na britanskom tržištu prisutna od 2020. godine kao licencirani proizvođač električne energije, a u američkoj saveznoj državi Teksas već godinama djeluje i kao direktni snabdjevač. Sada taj model prenosi preko Atlantika.

No, proces dobivanja licence nije bio jednostavan. Grupacija Best for Britain koja okuplja više britanskih kopanija mobilizovala je više od 18.000 građana koji su Ofgemu uputili prigovore, ne zbog tehničkih nedostataka Teslinog zahtjeva za licencu, već zbog političkog angažmana njenog vlasnika. Muskova podrška Donaldu Trumpu, bliskost s kontroverznim britanskim aktivistom Tommyjem Robinsonom te transformacija društvene mreže X izazvali su val javnog negodovanja. Britanski ministar energetike Ed Miliband otišao je korak dalje, nazvavši milijardera “opasnom osobom”.

Ofgem je, međutim, ostao pri svojoj odluci ističući da oni procjenjuju isključivo poslovnu sposobnost podnosioca zahtjeva, a ne karakter pojedinaca koji stoje iza kompanije. Ministar energetike formalno nema pravo veta na ovu vrstu licence.

Vijest stiže u trenutku kada Tesla prolazi kroz turbulentno razdoblje. Kompanija je 2025., isporučila 1,64 miliona vozila, što predstavlja pad od devet posto, a kineska kompanija BYD je preuzela titulu najvećeg svjetskog proizvođača električnih automobila sa 2,26 miliona prodanih vozila.

Šerif Kapetanović, Forbes BiH