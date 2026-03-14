Oscar odlazi na YouTube: Akademija cilja na 2,5 milijarde gledatelja

Hollywood prolazi kroz značajne promjene, a s njima i najgledanija večer filmske industrije. Bill Kramer, izvršni direktor Akademije filmskih umjetnosti i nauke, potvrdio je u razgovoru za Guardian da će dodjela Oscara u naredne dvije godine preći s tradicionalnog televizijskog prenosa na globalni livestreaming putem YouTubea.

Razlog je jednostavan: YouTube omogućava simultani doseg do 2,5 milijarde ljudi širom svijeta. “Kada smo razmišljali o ugovoru o prenosu programa, željeli smo dosegnuti što veću globalnu publiku. YouTube nam to omogućava,” rekao je Kramer.

Kino distribucija

Na opasku da bi se takav potez mogao protumačiti kao još jedan ustupak digitalnom gigantu Kramer odbacuje takve interpretacije. Ističe da ogromna većina korisnika YouTube sadržaj ionako konzumira putem televizijskih ekrana, što znači da kolektivno iskustvo gledanja neće biti narušeno. Naprotiv, obogatit će ga tzv. Double-screening, odnosno istovremeno praćenje na više uređaja.

Do odluke se došlo u trenutku kada filmska industrija intenzivno raspravlja o budućnosti kinodvorana i streaming platformi. Akademija ostaje nepokolebljiva u svojoj podršci kino distribuciji. Pravila o prihvatljivosti filmova za nominacije i dalje zahtijevaju kino premijeru u određenom broju gradova i unutar preciznog vremenskog okvira.

Govoreći o umjetnoj inteligenciji (AI), Kramer je naglasio da unutar Akademije, koja broji 11.000 članova, ne postoji jedinstven stav.

Mlađi gledaoci

“AI je alat. Niti pomaže niti odmažemuć nominaciji za Oscara”, rekao je, dodajući da nagrade i dalje mogu dobiti isključivo ljudi te da ljudsko autorstvo ostaje neupitan uslov.

Prema podacima kompanije Disney, prošle godine oko 19,7 miliona ljudi gledalo je 97. dodjelu Oscara, što je rekord u posljednjih pet godina kada je riječ o ukupnom broju gledalaca i gledanosti među odraslima od 18 do 49 godina. Ovaj rast može se zahvaliti i mlađim gledaocima, koji su dodjelu pratili na mobilnim uređajima i računarima. Prema Disneyju, oko 1,65 miliona gledalaca gledalo je prenos na digitalnim uređajima.

Šerif Kapetanović, Forbes BiH