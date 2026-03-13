Carine SAD-a i blokada baruta iz Srbije: Igman Konjic godinu završio s minusom od 15 miliona KM

Fabrika namjenske industrije Igman d.d. Konjic završila je 2025. godinu s gubitkom od približno 15,3 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja jedan od finansijski najtežih perioda za ovu tradicionalnu kompaniju iz Konjic. Iako je riječ o firmi čiji proizvodi godinama nalaze put do međunarodnih tržišta, prošlu godinu obilježili su snažni vanjski udari koji su značajno narušili poslovni rezultat.

Ključni dio problema nastao je usljed promjena na globalnom finansijskom tržištu. Pad vrijednosti američkog dolara doveo je do negativnih kursnih razlika od oko 6,4 miliona KM. Ovaj faktor posebno pogađa kompanije poput Igmana jer se veliki dio izvoza realizira u dolarima, dok su troškovi proizvodnje, od energenata do plata i nabavke repromaterijala, glavnom vezani za euro i domaću valutu. Takav nesrazmjer između prihoda i troškova često se pretvara u finansijski pritisak koji kompanije teško mogu same kontrolisati.

Dodatni teret predstavljali su i ranije potpisani ugovori zaključeni u nepovoljnijim tržišnim okolnostima. Njihovi efekti nisu se osjetili odmah, već su se postupno reflektovali tokom 2024. i 2025. godine, kada su cijene sirovina i logistike već bile znatno više nego u trenutku kada su ugovori sklopljeni.

Situaciju je dodatno zakomplikovala promjena trgovinske politike Sjedinjenih Američkih Država. Uvođenje carina od 30 posto na izvoz u SAD praktično je zatvorilo jedno od najvažnijih tržišta za konjičku fabriku. Američko tržište činilo je više od četvrtine ukupnog izvoza, pa je njegov gubitak ostavio dubok trag u finansijskom bilansu.

Paralelno s tim, proizvodni proces suočio se i s ozbiljnim poremećajem u lancu snabdijevanja. Privremena zabrana izvoza baruta iz Srbija značajno je ograničila proizvodne kapacitete Igmana između juna i septembra 2025. godine. Kako je riječ o ključnom repromaterijalu u proizvodnji municije, fabriku je u jednom trenutku dijelilo tek nekoliko koraka od potpune obustave rada.

Kriza je ublažena tek nakon diplomatske intervencije premijera Federacija Bosne i Hercegovine, kada su osigurane potrebne količine baruta i omogućeno izvršavanje već preuzetih ugovornih obaveza. Time je spriječena veća šteta za kompaniju, ali i za cjelokupni sektor namjenske industrije koji u Bosni i Hercegovini ima značajan izvozni potencijal.

Uprkos gubitku, Igman d.d. Konjic ostaje jedna od strateški važnih kompanija domaće industrije. Većinski vlasnik firme je Vlada Federacije BiH, dok značajan udio posjeduje i privrednik Muharem Ahmetlić. Pred kompanijom je sada izazov stabilizacije poslovanja i pronalaska novih tržišta koja bi mogla nadomjestiti izgubljene izvozne kanale.

Priča o Igmanu tako postaje i šira slika savremene industrije na Balkanu. Uspjeh na globalnom tržištu često zavisi ne samo od proizvodnje i kvaliteta, nego i od geopolitike, trgovinskih politika i regionalnih odnosa. Upravo u toj složenoj mreži ekonomije i politike kriju se razlozi zbog kojih jedna izvozno orijentirana fabrika može u samo jednoj godini preći put od stabilnog poslovanja do višemilionskog minusa.