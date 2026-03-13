Teslina najbolja priča o rastu nisu robotaksiji – to su baterije

Era Tesle kao nezaustavljivog motora rasta EV tržišta je prošla, pucajući pod pritiskom jače konkurencije i slabije potražnje. Sa kineskim rivalima koji sada postavljaju tempo globalno, očekuje se da će Tesla i ove godine opet zaostajati za BYD-om u ukupnoj prodaji.

Ali, dok izvršni direktor Elon Musk drži cijenu dionica visokim pričama o robotaksijima i cosplayu Optimusa, energetska grana kompanije radi ono što Wall Street stvarno voli, a što hype ne može imitirati: bilježi prihode. Unutar Tesline rasprostranjene krize identiteta, baterije za mrežu i potencijalno solarni paneli su trenutno najbliže neizostavnom dobitku.

“To je njihov najbolji biznis,” rekao je Ross Gerber, investitor i česti kritičar Muska, izvršni direktor kompanije Gerber Kawasaki iz Santa Monice, Kalifornija. “Potražnja za energijom je ogromna, a najjednostavnije rješenje je solarna energija i baterijski sistemi, koji imaju najmanje troškove. Mogućnosti implementacije su trenutno masivne za Teslu.”

On nije u krivu. Već deset godina Tesla pakuje i prodaje baterijske ćelije u Powerwall paketima za kućne solarne instalacije i u znatno većim Megapackovima za pohranu energije u razini komunalnih mreža.

U 2025. godini, Teslin energetski biznis zabilježio je rekordnih 12,8 milijardi dolara prihoda, što je povećanje od 27%, dok su godišnji prihodi od automobila pali za 10% na 69,5 milijardi dolara.

Tesla je i dalje prvenstveno kompanija za automobile po prihodima, ali smjer kretanja je ono što je važno: energija raste, automobili se smanjuju, a makroekonomski kontekst sugerira da se jaz može povećati.

Sada, dok data centri opterećuju kapacitete komunalnih mreža i podižu cijene električne energije za domaćinstva, Tesla također planira povratak u proizvodnju solarnih panela nakon što raniji pokušaji, uključujući solarne krovove, nisu ispunili očekivanja.

“Prilika u solarnom segmentu je podcijenjena,” rekao je Musk na konferencijskom pozivu o rezultatima kompanije u januaru. “Mislimo da je najbolji način da se značajno poveća kapacitet mreže solarna energija i baterije na Zemlji, kao i solarna energija u svemiru. Zato ćemo raditi na postizanju proizvodnje od 100 gigavata solarnih ćelija godišnje, integrirano kroz cijeli lanac opskrbe, od sirovina do gotovih solarnih panela.”

Foto/Tesla Megapackovi na lokaciji Victorian Big Battery u Mooraboolu, Viktorija, Australija.



Usred Muskove težnje da Teslu pretvori u AI i robotsku kompaniju, njen automobilski segment slabi, oslanjajući se uglavnom na potražnju za osnovnim Modelom Y i Modelom 3. Cybertruck se teško probija na tržište, a Musk je u januaru rekao da će kompanija eliminisati Model X SUV i Model S limuzinu – dva vozila koja su pomogla oblikovati rani brend i profitabilnost Tesle.

Tesla planira kasnije ove godine pustiti u proizvodnju Semi i neobični Cybercab, ali oba se suočavaju s problemima i vjerovatno neće generirati dovoljne prodaje da preokrenu globalni pad automobilskog biznisa.

“Gradite što više obnovljivih izvora energije koliko vam dozvole, ali baterije se mogu graditi bilo gdje,” rekao je Jigar Shah.

Baterije i solar su različiti. Oni su direktni nasljednici Muskove 2006. godine izjave o stvaranju kompanije za “ubrzavanje prelaska sa ekonomije na bazi ugljikovodika na održivu energiju” – dugotrajnija teza od novijih ulaganja u autonomiju i humanoidne robote. Energetski biznis temelji se na aktuelnim ograničenjima: pouzdanosti mreže, rastuće potražnje za AI i troškovima energije.

Ostavivši po strani ambicije u svemiru, Teslini planovi za baterije i solar na Zemlji izgledaju još privlačnije dok geopolitičke napetosti potresaju energetsko tržište. Rat u Iranu uzdrmao je globalna očekivanja opskrbe, podižući cijenu nafte iznad 100 dolara po barelu 9. marta.

Skladištenje baterija i solarne instalacije dodaju se u američku mrežu rekordnom brzinom. Solar Energy Industries Association (SEIA) kaže da je do kraja 2025. instalirano najmanje 57 gigavat-sati kapaciteta, što je rast od 29% godišnje.

Očekuje se da će ukupni instalirani kapacitet baterija dostići 70 GWh do kraja ove godine, dovoljno za napajanje više od 50 miliona domova. SAD je 2025. dodao 43 gigavata solarne energije, što je bio glavni izvor nove energije u mreži petu godinu zaredom, prema SEIA.

Potražnja za skladištenjem baterija raste širom mreže, ne samo za obnovljive izvore energije, kako bi se stabilizirala distribucija struje, rekao je Jigar Shah. Napredak u skladištenju omogućava efikasnije korištenje energije proizvedene iz svih izvora – nuklearne, plinske, ugljene, solarne, vjetroelektrane i hidro i sprječava opterećenja mreže tokom vršnih perioda potražnje.

Rani Teslin ulazak u skladištenje baterija, koristeći proizvodnju ćelija za EV, dao mu je prednost na američkom tržištu, prvo u kućnim solar storage sistemima, a kasnije i kod komunalnih preduzeća. Taj biznis se kontinuirano širio u posljednjem desetljeću i “mogao bi vrijediti 90 milijardi dolara,” rekao je Alexander Perry.

Ben Kallo, analitičar u Bairdu, procjenjuje da će prihodi Tesline energetske jedinice rasti oko 17% ove godine, uglavnom zahvaljujući prodaji Megapackova. “Ovo je najjači od Teslinih zrelijih biznisa i pokreće ga mnogo faktora, ali potreba za energijom i nadogradnja prijenosne mreže su dva ključna.”

Trenutno kompanija može proizvesti ukupno 80 GWh Megapackova u fabrikama u Lathropu (Kalifornija) i Šangaju – 40 GWh u svakoj, rekla je Iola Hughes za Forbes.

“Planira pustiti u rad treću fabriku u Houstonu s dodatnih 50 GWh do 2028., s potencijalom za proširenje postojećih objekata,” dodala je. Poslovna jedinica tako ima “dovoljno prostora za rast.”

Da bi ojačala američku bazu za baterije, Tesla je u januaru počela raditi na rafineriji litija kod Corpus Christi u Teksasu, najvećoj u Americi, objavio je Musk na Twitteru.

Ipak, kompanija se još uvijek oslanja na kineske partnere za komponente u LFP ćelijama koje idu u Megapackove. Dosad, veće američke tarife na kineske baterije i materijale nisu značajno smanjile potražnju za Teslinim paketima.

Početkom ove godine, kompanija je počela prodavati nove solarne panele TSP-415 i TSP-420, navodno proizvedene u tvornici u Buffalu, New York. To je iznenađenje, budući da je fabrika, u vlasništvu države New York i iznajmljena Tesli za 1 dolar godišnje, bila nedovoljno iskorištena još od ranih dana kao fabrika SolarCity panela. Tesla je preuzela SolarCity u kontroverznom poslu 2016. godine, spašavajući kompaniju podržanu od Muska koju su kritičari smatrali pred bankrotom.

Ipak, Buffalo je daleko od 100 GW kapaciteta proizvodnje koje Musk cilja obnovljenim solarnim planom Tesle. Colby Hastings, viši direktor u Tesla Energy, rekao je da je cilj kompanije ove godine povećati kapacitet sklapanja panela u Buffalu na 300 MW.

Dok Tesla može dodatno proširiti Buffalo za proizvodnju više panela, vjerojatno planira dodati novu fabriku na drugoj lokaciji, rekao je Shah. “Ne znam jesu li već odabrali lokaciju. Procijenio sam sedam ili osam lokacija dok sam bio u Ministarstvu energije, gdje je neko došao 90% puta, a onda odustao, pa bi mogli preuzeti jednu od njih,” rekao je.

“Što se tiče solarne energije, mislimo da je Tesla posvećena američkoj proizvodnji, ali ne očekujemo da će početi gradnju fabrike prije sljedeće godine,” rekao je Kallo. Pored Buffala, “mogli bi izgraditi potpuno novu fabriku. Moje nagađanje je da će 100 GW o kojem je Musk govorio biti građeno fazno – na primjer, četiri projekta po 25 GW, tako da bi ovo moglo trajati nekoliko godina.”

Tesla nije odgovorio na zahtjev za komentarom.

Gerber nije uvjeren da su Muskove solarne ambicije ostvarive u roku koji sugerira njegova retorika, i sigurno neće biti jeftine. Ipak, vidi strateški fokus na energiji kao očigledan potez.

“Energetski biznis ne samo da raste, već je i profitabilan, sa solidnim marginama, i širi se,” rekao je. “Sam taj biznis vrijedi ogromno – 50 do 100 milijardi dolara. Postaje sve važniji dio Tesle jer prodaja svuda drugdje pada.”

Alan Ohnsman, Forbes