Međunarodna agencija za energiju upozorava na najveći naftni šok u historiji  

Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila je u četvrtak izvještaj koji će odjeknuti u glavnim gradovima širom svijeta: američko-izraelski vojni sukob sa Iranom izazvao je najveći poremećaj ponude nafte u modernoj historiji.

Hormurški moreuz kroz koji prolazi oko 20 posto ukupne svjetske nafte praktično je zatvoren. Tok nafte i naftnih derivata pao je s oko 20 miliona barela dnevno na simboličnu “kap”, kako je navela sama agencija.

Cijene nafte naglo su skočile. Tržišta su od početka sukoba bilježila nagle oscilacije, a IEA procjenjuje da će globalna ponuda u martu biti manja za osam miliona barela dnevno dijelom i zbog direktnog oštećenja energetske infrastrukture u regiji.

Odgovor međunarodne zajednice nije izostao. Zemlje članice IEA obavezale su se u srijedu na hitno otpuštanje 400 miliona barela iz strateških rezervi, u pokušaju da se stabilizuju tržišta i ublaži pritisak na potrošače i industriju širom svijeta.

Situaciji ne doprinosi ni vijest da američka centralna komanda istovremeno izvodi udare na iranska plovila za koje se smatra da postavljaju pomorske mine duž moreuza.

Bijela kuća, pak, pokušava balansirati između vojnih ciljeva i ekonomske realnosti. Predložene su pomorski pratnje za tankere i politička osiguranja od rizika, ali je vrlo brzo američki ministar energetike opovrgao priče o pratnji tankera rekavši da se takvo što neće moći obezbijediti za još najmanje mjesec dana, do kada bi američki uradi mogli obuzdati iranske napade na tankere.

Predsjednik Trump, međutim, relativizovao je ekonomske posljedice. Kao najveći svjetski proizvođač nafte, SAD po njemu imaju i razloga za optimizam kada cijene rastu.

No, za globalne uvoznike i privrede ovisne o jeftinom gorivu, ova kriza nema nimalo optimistične dimenzije. Svaki dan bez normalnog protoka kroz Hormuz košta svijet milijarde dolara.

Šerif Kapetanović, Forbes BiH