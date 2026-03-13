Šest najvećih ekonomija Evropske unije udružuje snage za formiranje jedinstvenog finansijskog tržišta

Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Poljska i Španija zvanično su podržale prijedlog o centralizaciji nadzora nad najvećim finansijskim kompanijama u Evropskoj uniji.

U pismu upućenom Evropskoj komisiji, Eurogrupi i Vijeću EU u koji je Politico magazin imao uvid, ministri finansija takozvane “E6” grupe zemalja iznijeli su jasan stav: Evropi je potreban jedinstven regulatorni okvir ako želi ostati globalno konkurentna.

U srcu ove inicijative nalazi se prijedlog da Evropski organ za dionice i tržišta kapitala (ESMA), sa sjedištem u Parizu, preuzme nadzor nad sistemski važnim finansijskim infrastrukturama čije poslovanje prelazi nacionalne granice, poput berzi i klirinških kuća.

Takav nadzorni mehanizam funkcionisao bi po uzoru na bankarski nadzor Evropske centralne banke, donoseći red i predvidivost na tržišta koja su do sada bila rascjepkana nacionalnim interesima.

Prednosti ovakvog pristupa nisu zanemarive. Jedinstveni nadzorni organ eliminiše regulatorne praznine koje nastaju kada svaka zemlja djeluje po vlastitim zakonima.

Investitorima donosi veću pravnu sigurnost, kompanijama smanjuje birokratske troškove poslovanja u više jurisdikcija, a cijeloj uniji jača ekonomski suverenitet. Zbog svega navedenog ministri zemalja E6 naglašavaju da je izgradnja unije za štednju i investicije postala “hitna strateška nužnost”.

Naravno, ni ova reforma ne može proći bez prepreka. Irska i Luksemburg, čija ekonomska snaga uvelike počiva na razvijenim finansijskim sektorima, opiru se ovom prijedlogu, strahujući da bi centralizacija marginalizovala njihove interese.

U pismu, ministri zključuju da je nužno postići dogovor o ovom prijedlogu najkasnije do ljeta 2026 kako bi i unija napokon dobila jedinstveno finansijsko tržište nalik onome u Sjedinjenim Državama.

Šerif Kapetanović, Forbes BiH