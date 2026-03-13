Uprkos ublažavanju američkih sankcija Rusiji, cijena nafte ostaje iznad 100 dolara

Ministarstvo finansija SAD-a u četvrtak je objavilo da ublažava neke sankcije na rusku naftu, ali taj potez nije izazvao značajnije promjene na globalnom tržištu sirove nafte, čija je cijena ostala iznad 100 dolara po barelu, dok rat s Iranom i dalje remeti kretanje naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac.

U objavi na platformi X, ministar finansija Scott Bessent je rekao: „Kako bismo povećali globalni domet postojeće ponude, Ministarstvo finansija SAD-a daje privremeno odobrenje da se zemljama omogući kupovina ruske nafte koja je trenutno zaglavljena na moru.“

Bessent je rekao da se radi o „usko definisanoj, kratkoročnoj mjeri koja se odnosi samo na naftu koja je već u transportu i neće donijeti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi, koja većinu prihoda od energije ostvaruje kroz poreze naplaćene na mjestu eksploatacije.“

Izuzeci će ostati na snazi do 11. aprila, a analitičari su za Associated Press rekli da bi ovaj potez mogao omogućiti pristup oko 125 miliona barela sankcionisane ruske nafte koja je trenutno zaglavljena na moru.

U svojoj objavi, Bessent je trenutni skok globalnih cijena nafte opisao kao „kratkoročni i privremeni poremećaj koji će dugoročno donijeti ogromnu korist našoj naciji i ekonomiji.“

Kako su reagovala tržišta nafte

Nakon rasta od više od deset posto prethodnog dana, globalni referentni indeks Brent ostao je iznad 100 dolara po barelu u ranim satima petka. Američki referentni indeks West Texas Intermediate također je ostao iznad 95 dolara po barelu i uglavnom nije reagovao na ublažavanje sankcija.

Ranije u četvrtak, predsjednik Donald Trump nagovijestio je da ga visoke cijene nafte ne brinu, napisavši na Truth Socialu: „Sjedinjene Države su daleko najveći proizvođač nafte na svijetu, pa kada cijene nafte rastu, mi zarađujemo mnogo novca.“

Zatim je dodao da mu je „zaustavljanje zlog carstva, Irana, da dođe do nuklearnog oružja i uništi Bliski istok i… svijet“ mnogo važnije.

Najviša demokratska članica u Senatskom odboru za vanjske odnose, senatorica Jeanne Shaheen, objavila je na X-u: „Dok Putin pomaže Iranu da cilja Amerikance na Bliskom istoku, predsjednik sada puni ratnu kasu Kremlja. Umjesto da pritisne posustalu rusku ekonomiju, predsjednikov loše planirani rat daje Putinu neočekivanu zaradu dok se američke porodice suočavaju s višim cijenama“.

Potez Ministarstva finansija dolazi samo dan nakon što se specijalni ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kirill Dmitriev, sastao s Trumpovim specijalnim izaslanikom Steveom Witkoffom, njegovim zetom Jaredom Kushnerom i višim savjetnikom Bijele kuće, Joshom Gruenbaumom na Floridi.

U objavi na X-u, Witkoff je rekao da je na sastanku razgovarano o „raznim temama“, bez dodatnih detalja. Dmitriev je, međutim, na Telegramu napisao da su dvije strane razgovarale o tekućoj „krizi“ na globalnom energetskom tržištu i tvrdio da SAD sada „počinju bolje razumijevati ključnu, sistemsku ulogu ruske nafte i gasa u osiguravanju stabilnosti globalne ekonomije, kao i neefikasnost i destruktivnu prirodu sankcija protiv Rusije.“

Siladitya Ray, Forbes