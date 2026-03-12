Zašto je Epsteinova zatvorska čuvarica sada pod lupom zbog njegove smrti

Noel, jedna od čuvarica u Metropolitan Correctional Centeru koja je bila dežurna kada je Epstein umro, našla se pod istragom u svjetlu Epsteinovih dosijea, koji uključuju FBI izvještaje koji sumnjaju u njene aktivnosti u noći kada je Epstein preminuo.

New York Post je prvi izvijestio da je čuvarica te noći kupovala online i pretraživala internet, uključujući informacije o Epsteinu i da je ujutro kada je otkriven njegov leš tražila pojam „najnovije o Epsteinu u zatvoru“.

Epsteina je mrtvog pronašao dežurni čuvar, Michael Thomas, u ćeliji oko 7 ujutro, prema FBI dokumentima.

Noel i Thomas su kasnije uhapšeni i optuženi za falsifikovanje zatvorskih zapisa kako bi izgledalo da su vršili obavezne provjere Epsteina svakih 30 minuta — međutim, tužilaštvo je kasnije povuklo optužnice i slučaj je odbačen.

FBI je također označio Noel zbog sumnjivih uplata na račun koje je dobila od Chase Banke u 2018. i 2019. godini, a posljednja i najveća uplata došla je nekoliko dana prije Epsteinove smrti.

Forbes nije uspio kontaktirati predstavnika Noel da komentariše slučaj.

U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Odbor će tražiti svjedočenje Noel

Predsjednik Odbora za nadzor Doma predstavnika, Rep. James Comer (R-Ky.), rekao je za Fox News u utorak da će odbor tražiti svjedočenje Tove Noel, nazivajući nove dokumente „veoma zabrinjavajućim“, posebno u vezi finansijskih uplata.

„Zbog toga, zbog izvještaja medija, i zbog činjenice da, iskreno, većina članova odbora nije 100% uvjerena da je Epsteinova smrt bila samoubistvo, tražit ćemo od gospođe Noel da dođe na transkribirani intervju,“ rekao je Comer voditelju Fox Newsa, Jesseu Wattersu. Formalni poziv još nije izdat, i nije jasno kada bi mogla svjedočiti.

Šta je Noel radila kada je Epstein preminuo

FBI dokumenti sugeriraju da je Noel te noći kupovala online namještaj i pretraživala internet, umjesto da vrši provjere Epsteina svakih 30 minuta, kako je zahtijevano.

Jedna FBI vremenska linija u Epsteinovim dosijeima navodi da je čuvarica, „za koju se vjeruje da je Tova Noel“, oko 22:40 donijela Epsteinu „posteljinu ili odjeću za zatvorenika“, što je označilo posljednji put kada je neko osoblje komuniciralo s njim prije nego što je pronađen mrtav sljedeće jutro.

Noel je ranije svjedočila da je Epsteina posljednji put vidjela oko ili poslije 22 sata i da „nikada nije dijelila posteljinu“, navodeći da je taj zadatak obavila prethodna smjena.

Prema historiji pretrage na njenom radnom računaru, čuvarica je ujutro kada je otkriven Epsteinov leš dva puta tražila pojam „najnovije o Epsteinu u zatvoru“, jednom u 5:42 i ponovo u 5:52, manje od dva sata prije nego što je Epstein pronađen mrtav. U jednom slučaju, pretraga „najnovije o Epsteinu u zatvoru“ bila je istaknuta u FBI dokumentima, ali je Noel tvrdila da se ne sjeća da je pretragu obavila.

Svjedočanstva zatvorenika postavljaju dodatna pitanja

Pored FBI dokumenata o Noel i Thomasu, Ministarstvo pravde objavilo je i pet stranica rukom pisanih svjedočanstava drugog zatvorenika koji je bio u istom zatvoru kao Epstein.

Prema tom, nesvjedočenom računu, zatvorenika su probudili glasovi čuvara koji su vikali „diši, diši!“ Kasnije, dok je osoblje donosilo doručak, zatvorenik je navodno čuo nekoga kako kaže „ubio si tog tipa“, prije nego što je čuvarka rekla: „ako je mrtav, pokrit ćemo to i imat će alibi, moj časniče.“

Zatvorenik je rekao da je kasnije saznao za Epsteinovu smrt preko vijesti, nakon čega je čuo čuvare kako govore „nisam ga ubio“. Međutim, ove tvrdnje nisu uvjerile ostale zatvorenike, koji su počeli govoriti „gospođica Noel je ubila Jeffreyja“.

Sumnjive finansijske uplate Tove Noel, objašnjeno

Chase Bank je samostalno označila Noel FBI-u zbog sumnjivih gotovinskih uplata na njen račun počevši od aprila 2018. Bankovni izvještaji u dosijeima pokazuju da je Noel primala hiljade dolara putem gotovinskih uplata i Zelle transfera, a najveća uplata od 5.000 dolara izvršena je 30. jula 2019., nekoliko dana prije Epsteinove smrti u augustu.

Čuvarica je također plaćala novi Range Rover. Još uvijek nije jasno za šta su uplate bile, a istražitelji nisu pitali Noel o njima. Forbes navodi da se vjeruje da je Epstein vršio „uplatu za zaštitu“ dok je bio u zatvoru, prema izvještajima njegovog cimera Efraina Reyesa, koji mu je rekao da bi bio sigurniji ako plaća zatvorenike i čuvare.

Comer je za Fox News rekao da je značajno da je Chase označio uplatu od 5.000 dolara, jer je „vrlo rijetko“ da se takve aktivnosti prijavljuju za iznose manje od 10.000 dolara, i da Ministarstvo pravde „nikada nije istraživalo niti pitalo [Noel] o tim uplatama“.

Jeffrey Epstein, U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Ključna pozadina

Epstein je preminuo u svojoj zatvorskoj ćeliji 10. augusta 2019. Njegova smrt dogodila se samo mjesec dana nakon što je optužen za federalna djela trgovine seksualnim uslugama. Smrt je na kraju okarakterisana kao samoubistvo, ali pitanja o nepravilnostima prate ovu odluku od tada.

Prema izvještaju Ureda inspektora Ministarstva pravde nakon njegove smrti, Epsteina je pregledalo više psihologa, uključujući glavnog psihologa zatvora, koji je tri puta utvrdio da nije u riziku od samoubistva i da „nema mentalnih problema i ne pokazuje znakove stresa.“

Međutim, nekoliko sedmica ranije pronađen je sa „komadom domaće narančaste tkanine“ oko vrata i ogrebotinama na koži, incident koji je navelo zatvor da ga stavi pod nadzor zbog samoubistva, iako je Epstein krivicu prebacivao na cimera.

Bureau of Prisons je pokrenuo istragu, ali „nije mogao utvrditi da li je Epstein povrijedio sebe ili je napadnut“, navodi izvještaj. Sigurnosni snimci kasnije objavljeni od strane Ministarstva pravde pokazuju da niko nije prilazio njegovoj ćeliji noću kada je preminuo.

Dok su federalni i državni medicinski vještaci okarakterisali Epsteinovu smrt kao samoubistvo, nezavisni forenzički patolog kojeg je angažovalo Epsteinovo naslijeđe također smatra da su povrede finansijera više u skladu sa davljenjem, navodi The Herald.

Zachary Folk, Forbes