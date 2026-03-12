50 najboljih gradova na svijetu za 2026. godinu – prema Time Outu

Publikacija je upravo objavila svoj desetogodišnji rang 50 najboljih gradova na svijetu, baziran na iskustvima ljudi koji ih najbolje poznaju: lokalnih stanovnika. Kako bi identificirali mjesta koja su, prema riječima stanovnika, trenutno najuzbudljivija za posjetiti, Time Out je anketirao građane širom svijeta, zajedno s urednicima i stručnjacima za gradove.

„Velika stvar koja ove godine povezuje naše top gradove je zajednica“, rekla je Grace Beard, urednica putovanja u Time Outu, u intervjuu. „U svakom gradu s liste, većina lokalnih stanovnika koje smo anketirali prijavila je snažan osjećaj pripadnosti i povezanosti. Taj ključni aspekt gradskog života, suživot i susret kultura, sada je posebno važan za slavlje.“

Rezultat je globalni pregled najboljih gradova na svijetu za 2026.

Zürich, Švicarska, novi je na Time Outovoj listi najboljih gradova na svijetu za 2026. godinu. Foto/Getty/Forbes

Kako je Time Out odredio najbolje gradove

U svojoj desetoj godini, rang lista je proširila metodologiju i domet. Time Out je anketirao više od 24.000 stanovnika u 150 gradova, postavljajući pitanja na 42 jezika.

Učesnici su odgovarali na pitanja o desetinama faktora koji oblikuju urbani život, uključujući hranu, noćni život, kulturu, pristupačnost, sreću, zajednicu i ukupnu atmosferu grada.

Rezultati su kombinovani s uvidima globalne mreže Time Outa od preko 100 stručnjaka za gradove, stvarajući rang listu koja odražava mjesta koja lokalci smatraju najboljima za urbane doživljaje danas.

Zahvaljujući proširenoj anketi, ove godine na listi se našlo nekoliko novih gradova koji ranije nisu bili prisutni. „Značajno, Zürich, Krakow i Guadalajara su se posebno dobro plasirali, svaki zauzevši mjesto u top 25“, kaže Beard.

Još jedan trend: „Azijski gradovi su ove godine imali snažan nastup, s centrima poput Seoula i Tokija, oba rastuće turističke destinacije, koji su skočili za nekoliko mjesta u odnosu na prošlu godinu“, dodaje Beard.

Šarene kabine za kupanje na plaži Brighton s panoramom Melbournea u pozadini. Australski grad proglašen je najboljim gradom na svijetu za 2026. godinu prema Time Outu. Foto/Getty/Forbes

Koji je najbolji grad na svijetu

Po prvi put u historiji liste, Melbourne, Australija, proglašen je najboljim gradom na svijetu. Grad je napredovao s 4. mjesta u izvještaju za 2025. na prvo mjesto za 2026.

„Melbourne je dospio na prvo mjesto jer je postigao dobre rezultate u svim kategorijama naše ankete, s rastom iz godine u godinu u oblastima poput zelenih površina, jednostavnosti vožnje biciklom i javnog prevoza“, kaže Beard. „Također je dobio veliki broj glasova od našeg panela stručnjaka Time Outa za gradove.“

Grad nudi mnogo toga za uživanje: kvartovi su poznati po kafićima u uskim ulicama, nezavisnim bioskopima, barovima na krovovima i šarenom uličnoj umjetnosti. Melbourne također domaćin velikih sportskih događaja (Australian Open, Formula 1 Australian Grand Prix) koji privlače posjetitelje iz cijelog svijeta.

Lokalci očigledno cijene stil života: 94% stanovnika Melbournea visoko ocjenjuje gastronomsku scenu, dok 92% hvali umjetnost i kulturu. Melbourne je također treći najbolji grad na svijetu za generaciju Z, što odražava njegovu privlačnost među mlađim stanovnicima.

Manhattanski most uokviruje Empire State Building u naselju Dumbo u Brooklynu. New York City je rangiran na 5. mjestu Time Outove liste najboljih gradova na svijetu za 2026. godinu. Foto/Getty/Forbes

Koji su najbolji gradovi u SAD-u

Tri američka grada našla su se na ovogodišnjoj Time Out listi. New York City, najbolji grad na svijetu 2024. i treći 2025., malo je pao ove godine, ali i dalje je jedan od najdinamičnijih urbanih centara, zauzimajući 5. mjesto.

„Mi smo kulturni gigant s neodoljivim šarmom, mješavinom starog i novog, grad koji te ne uništava, već te potpuno upija“, piše Time Out u izvještaju.

Unapređenja infrastrukture oblikuju budućnost grada, uključujući bržu Amtrak uslugu i fazno otvaranje novog međunarodnog terminala na JFK aerodromu. Lokalci visoko ocjenjuju grad u ključnim kategorijama: 93% Newyorčana pohvalilo je umjetnost i kulturu, a 91% gastronomsku scenu.

Unatoč izazovima, Chicago, 2. 2022. i dalje je na top 50 listi, na 41. mjestu. „Aktivizam na lokalnom nivou, potaknut ICE racijama 2025., bio je ključan u zaštiti zajednica, a unatoč izazovima, novi kulturni prostori i restorani nastavljaju otvaranje i unose novu energiju u gradske kvartove“, piše Time Out.

Podaci potvrđuju privlačnost Chicaga: 70% lokalaca osjeća pripadnost, a 68% opisuje grad kao raznolik, inkluzivan i gostoljubiv. Chicago također ima 94% odobravanja za hranu i umjetnost, treća najviša ocjena među svim anketiranim gradovima.

Posjetitelje privlače nadolazeća otvaranja u 2026., uključujući Pokémon Fossil Museum u Field Museumu, kuću magije Hand & The Eye i dugo očekivani Obama Presidential Center.

San Francisco, lider liste 2021. zauzima 46. mjesto. Time Out ističe trajnu privlačnost grada: „San Francisco je lijep grad, s gustim skupom nebodera i jasno definisanim kvartovima koji prate obrise sedam brda“, piše izvještaj.

74% stanovnika kaže da ih život u gradu čini sretnim, dok 68% tvrdi da se bolje osjećaju u San Franciscu nego bilo gdje drugo.

Neki američki gradovi s prošlogodišnje liste, uključujući New Orleans i Los Angeles, ove godine nisu se našli na listi.

Toranj Oriental Pearl uzdiže se iznad horizonta šangajskog Pudonga. Grad je zauzeo drugo mjesto na Time Outovoj listi najboljih gradova na svijetu za 2026. godinu. Foto/Getty/Forbes

Ostali vodeći gradovi svijeta

Kod globalnih gradova pri vrhu liste, jedna stvar je konstantna: „U najvišim rangiranim gradovima, utjecaj zajednice reflektira se u visokim ocjenama sreće i općenito pozitivnom pogledu na sve što grad nudi, od zelenih površina do hrane i kulture“, kaže Beard.

Shanghai, Kina (2. mjesto) hvaljen je zbog mješavine historijske arhitekture i moderne kulture, uz živahnu gastronomsku scenu. Kultura kafe posebno napreduje, Shanghai sada ima više kafića nego bilo koji drugi grad na svijetu. Putovanja u Kinu postala su znatno lakša, a građani iz više od 50 zemalja mogu sada ući bez vize za kratke boravke.

Time Out također ističe pristupačnost: 88% lokalaca kaže da je vani jesti jeftino, dok 90% tvrdi da je kava ili odlazak u bioskop pristupačan.

Edinburgh, Škotska (3. mjesto) dobiva visoke ocjene za pješačenje, zelene površine i gastronomiju i umjetnost. Kulturna godina će biti velika s festivalima poput Hidden Door, Edinburgh Art Festival i Edinburgh International Festival, koji počinje nastupom Berliner Philharmoniker. Lokalci obožavaju: 94% visoko ocjenjuje gastronomsku scenu, 91% zelene površine, a 90% kulturu.

London (4. mjesto) hvali se muzejima, restoranima i kulturnim institucijama. U narednoj godini otvaraju se veliki muzeji (uključujući London Museum u Smithfieldu) i novi restorani. 99% lokalaca kaže da je umjetnost i kultura grada „dobar“ ili „nevjerovatan“, a 96% hvali gastronomsku scenu.

Cape Town, Južna Afrika (6. mjesto) i dalje je impresivan: 86% lokalaca ga smatra najljepšim, a isti postotak hvali zelene površine i prirodnu okolinu. „Cape Town impresionira odmah po dolasku“, piše Time Out, ističući plaže i Table Mountain. Novi Marriott Edition hotel očekuje se kasnije ove godine.

Top 10 zaokružuju: Mexico City (7), Bangkok (8), Seoul (9) i Tokyo (10), gradovi poznati po dinamičnoj kulturnoj sceni i snažnom identitetu.

Šarene zgrade nižu se ulicom Victoria u starom dijelu Edinburgha. Škotska prijestolnica zauzela je treće mjesto na Time Outovoj listi najboljih gradova na svijetu za 2026. godinu. Foto/Getty/Forbes

Rang lista: 50 najboljih gradova na svijetu za 2026.

Melbourne, Australija Shanghai, Kina Edinburgh, Ujedinjeno Kraljevstvo London, Ujedinjeno Kraljevstvo New York City, SAD Cape Town, Južna Afrika Mexico City, Meksiko Bangkok, Tajland Seoul, Južna Koreja Tokyo, Japan Zurich, Švicarska Rio de Janeiro, Brazil Kopenhagen, Danska São Paulo, Brazil Hong Kong, Hong Kong Krakow, Poljska Porto, Portugal Guadalajara, Meksiko Madrid, Španija Valencia, Španija Sydney, Australija Paris, Francuska Singapore, Singapur Marrakesh, Maroko Hanoi, Vijetnam Bath, Ujedinjeno Kraljevstvo Bilbao, Španija Berlin, Njemačka Adelaide, Australija Beijing, Kina Antwerp, Belgija Chiang Mai, Tajland Napulj, Italija Amsterdam, Nizozemska Medellín, Kolumbija Lima, Peru Vancouver, Kanada Ho Chi Minh City, Vijetnam Osaka, Japan Atena, Grčka Chicago, SAD Kairo, Egipat Buenos Aires, Argentina Beč, Austrija Dublin, Irska San Francisco, SAD Lagos, Nigerija Auckland, Novi Zeland Lisabon, Portugal Bogotá, Kolumbija

