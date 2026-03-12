Od maja možete letjeti direktno iz Mostara za Stuttgart i Düsseldorf – karte već u prodaji

Od maja ponovo kreću letovi iz Zračne luke Mostar za Njemačku, tačnije za Stuttgart i Düsseldorf. Prošlogodišnje linije, koje su bile među najtraženijima, vraćaju se i ove sezone, a karte su već puštene u prodaju, objavljeno je na zvaničnoj facebook stranici Zračne luke.

Karte je moguće kupiti na zvaničnoj web stranici kompanije Eurowings, a najjeftinija opcija Basic do Düsseldorfa košta 59,99 eura. Ova tarifa uključuje samo najmanju torbu dimenzija 40x30x25 cm i online check-in. Otkazivanje leta nije moguće, što znači da povrat novca obično nije moguć.

Putnicima koji žele više pogodnosti preporučuje se Smart opcija, koja košta 116,99 eura. Uz ovu tarifu uključeno je online ili aerodromsko prijavljivanje za let, mala torba i veća ručna torba do 8 kilograma, predana prtljaga do 23 kilograma i mogućnost rezervacije sjedišta tamo gdje su dostupna. Promjena datuma ili leta je moguća uz dodatnu naknadu, dok je otkazivanje moguće samo ako se odabere opcija Flex Premium.

S druge strane, kartu Basic opcije do Stuttgarta moguće je kupiti po cijeni od 42,49 eura, dok je Smart opcija nešto jeftinija i košta 99,49 eura.

Ukratko, Smart tarifa nudi više prostora za prtljagu i veću fleksibilnost u odnosu na Basic, što je pogodnije za putnike koji planiraju duže putovanje ili žele dodatni komfor.

Podsjećamo da se, osim iz Mostara, za Njemačku može putovati i s međunarodnih aerodroma Sarajeva i Tuzle. Na primjer, iz Tuzle je moguće letjeti kompanijom Wizz Air za gradove Berlin, Köln, Dortmund, Frankfurt, Hamburg i Memmingen, pri čemu cijene karata variraju ovisno o periodu putovanja. S druge strane, iz Sarajeva se za Njemačku može putovati kompanijom Eurowings.